中國拉攏俄羅斯對抗美國，很可能是與虎謀皮，陷入兩面作戰的不利處境

文：王臻明

近來俄羅斯在靠近克里米亞半島與烏克蘭東部的邊界地區集結大量部隊，讓緊張情勢一觸即發。由於中國也在台灣海峽一帶，不斷進行軍演，並派遣軍機每天侵擾台灣的防空識別區，形成中、俄兩國蠢蠢欲動，似乎想一起合作對抗美國的情勢。

特別是之前美、中兩國高階官員，在阿拉斯加會談中惡言相向後，俄羅斯外交部長立刻訪問中國，宣布將進一步加強兩國的戰略合作關係，更讓人感覺這兩國近來的軍事行動，並非只是巧合。

雖然俄羅斯在稍後宣布，集結部隊的演習已經順利結束，正在開始撤軍，但已讓外界警覺，未來中、俄兩國聯手的可能性。就戰術的層面來看，這的確是非常有威脅性的策略結盟。

雖然在冷戰結束後，美國的戰備目標，就是同時應付兩場區域衝突，但如果這兩場衝突中的敵手，不是伊朗、北韓等小國，而是擁有強大軍事力量、核武報復能力、經濟實力與國際影響力的中國與俄羅斯，那對美國與其盟邦來說，將會是極為巨大的壓力。

如果俄羅斯真的攻擊烏克蘭，以解決烏克蘭東部地區的長期戰事，甚至藉道白羅斯來入侵波蘭；中國同時以武力犯台，並順勢控制南海與東海，突破第一島鏈。那將是美國與其盟邦，未來最大的夢靨。

情勢若真的發展到這一步，那將宛如二戰時日本與德國的結盟，當時日、德兩國在太平洋與大西洋發動戰爭，讓美國陷入兩面作戰中。假如有一天，美國、日本、澳洲等國，被迫在太平洋上與中國作戰，俄羅斯則與包含美國在內的北大西洋公約組織，在歐陸上爆發衝突，那已等同於是第三次世界大戰。

美國在二戰時，曾全力避免同時與日、德兩國開戰。只是日本認定，美國為了應付歐陸戰場上的納粹德國，已兵困馬疲，無力在太平洋上與日軍對抗，因此選擇偷襲珍珠港，發動太平洋戰爭。

Photo Credit: AP / 達志影像 中國人民解放軍2020年6月參加俄羅斯二戰勝利紀念日遊行。往年在5月9日舉行的紀念日因疫情而延後。

俄羅斯與中國現在可以說是師法日、德兩國的故智，一起向美國施壓，希望美國在無法兼顧下，被迫放棄其中一個戰場，或讓美國選擇妥協，以避免陷入兩面作戰的窘境中。但也不能排除，其中某一國會認為有機可趁，而讓美國全力避戰的努力化為烏有。

不過從長期的戰略角度來看，中、俄兩國的這個策略，其實有其風險。首先是美國之前所公布的國家安全戰略報告中，已將中國與俄羅斯視為是戰略競爭對手，結果現在中、俄兩國果然聯手，無疑證明這一份由川普政府所提出的戰略報告是正確，這也讓新上任的拜登政府，有遵循這份報告的壓力。

美國在反恐戰爭告一段落後，正在調整國家戰略方向。此時中、俄兩國的軍事挑釁行為，無疑會讓美國加速走向大國對抗的體制，徹底將中、俄兩國視為是嚴峻的挑戰，必需全力以對。

其次是過去北約組織認定的頭號威脅是俄羅斯，因此對於美國所主導的印太政策興趣缺缺，特別是中國龐大的市場，更讓歐洲國家不願意在中國問題上表態。但是中國與俄羅斯的聯手，說明了一件事，那就是俄羅斯對歐洲的威脅與中國對亞洲的威脅，是同一件事。中、俄兩國已互為犄角，利用同時出兵恫嚇，制造戰爭危機的方式，來逼迫美國與其盟邦。中國在亞洲的所做所為，正牽動整個世界局勢，歐洲國家已無法置身事外。

換句話說，未來如果中國能在亞洲牽制更多的美軍部隊，讓美國與其盟邦必需花費更大的心力來扼止中國，那俄羅斯就會更有空間來威脅歐洲。這對北約組織來說，並不是正向的發展。

在這樣的情況下，未來歐洲國家可能會比較積極加入美國的反中圍堵網。因為削弱中國，就等於是剪除俄羅斯的側翼盟友。過去歐洲各國政府無視於中國勢力擴張的情況，可能會有所改變，最少會受到國內輿論或在野黨的強力批評，而讓執政黨更謹慎行事。

Photo Credit: Reuters/達志影像

特別是烏克蘭，因為烏克蘭不止受俄羅斯的威脅最大，本身也是中國最重要的軍事技術供應國。不止中國的首艘航空母艦遼寧號是購自烏克蘭，上面的艦載機殲-15也是仿製烏克蘭所提供的Su-33原型機，此外戰機引擎、雷達系統、空中加油機、氣墊登陸艇等各種武器，也有許多來自烏克蘭。

烏克蘭對中國的軍備發展貢獻良多，但中國現在卻成為俄羅斯威脅烏克蘭時的重要盟友。這也讓烏克蘭有所警覺，近來已阻止中國收購烏克蘭最重要的航空引擎製造公司。

未來中、俄兩國的軍事結盟，會不會進一步強化與常態化，頗值得觀察。一旦以美國為首的盟國，與中、俄兩國之間的對抗，演變成為長期的趨勢。那這場21世紀新冷戰的規模，可能比過去美蘇之間的長期對峙，規模更大，範圍更廣。

由於美國、俄羅斯、中國都是擁有大量核武器的國家，因此如果沒有快速爆發核子大戰，導致世界毀滅，那這場新冷戰持續的時間，可能更長。拜登政府將這場競賽定調為科技、綜合國力與價值觀之爭，雖不中亦不遠矣。

對中國來說，自己單打獨鬥，對抗美國，並不是一個聰明的方法，因此選擇拉攏俄羅斯做為盟友，這可以理解。但俄羅斯是不是一個可靠的夥伴，這其中恐怕還有很大的討論空間。

今日的中國共產黨雖然是在蘇俄的幫助下建政，但俄羅斯過去不止兇狠侵吞中國領土，也常介入中國與其他國家的爭端，以斡旋為名，從中獲取巨大利益。更不用說冷戰時，中蘇交惡的歷史，最後中國加入美國，一起圍堵蘇聯的往事。雙方的關係並非現在看起來的緊密與友好。

中國很有可能是在與虎謀皮，前有美國的圍堵競爭，後有俄羅斯心懷不軌。最後陷入兩面作戰不利處境的，很有可能不是美國，而是中國。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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