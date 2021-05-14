日本創成會議報告（下）：招攬「國際直線對撞機」，轉型成為「全球化都市」的第一步

類似歐洲粒子加速器LHC的「國際直線對撞機」ILC [1]是極具可行性的國際計畫，而日本在亞洲各國間也有望候補。若能實現此計畫，將會誕生一個聚集世界各地最前線的科學家以及其家人共約一萬人以上的國際據點。

對此，日本應該團結一致，招攬ILC並將其作為地方都市轉型成「全球化都市」的第一步。

ILC的建設約要花費十年，在那期間也須改善周圍的生活環境，解決在過程中與全球化社會產生的摩擦與各種問題，促進國內改革。讓日本各地的都市都有能力能靠自己的力量，轉型為全球化都市。ILC於2012年完成由日美歐合力進行的工學設計後，各國會開始進行關於建設地的交涉。歐洲將會於2013年5月決定歐洲的基本方針，日本也須加快腳步。

第一步：為招攬ILC，建立國內體制。要招攬ILC計畫，不只是科學方面，必須在教育、醫療、居住、交通等研究員的生活環境方面、作為國際機關的管轄方式、管理智慧財產權方面、產業聚集方面等許多方面的問題上與各國交涉。

為此，在體制上需要在內閣府設立招攬ILC計畫小組，儘早建立文部科學省、經濟產業省、國土交通省、外務省、總務省、內閣府（國家戰略會議、綜合科學技術會議、行政刷新會議）攜手推動的體制。也需要與國內候補地合作，更重要的事要全日本團結一致，一起招攬ILC。

第二步：由政府正式向國際社會表明招攬ILC，以及表明作為全球化計畫，日本會與各國協力經營ILC [2]。日本必須要拂去外國認為日本是不開放的國家這種印象。具體來說，提倡並且主導設置讓各國參加的「國際機關ILC準備委員會（暫）」，作為建立國際機關的管轄體制的準備。另外，也有國家在東日本大地震和核電事故後對日本抱有「危險國家」的印象。為此，政府需要誠實地公開資訊，讓外界理解日本是「安全的國家」。

Photo Credit: AP / 達志影像 CERN位在瑞士的ILC粒子加速器

第三步：訂定決定國內候補地的流程。國內有岩手縣北上市和福岡佐賀縣境的背振這兩個建設候補地區。但這兩處在科學方面都沒有問題，很難以科學上的見解來決定。考慮到使用者多為外國人，也該考慮採用讓外國人也能參加決策的方式。

最重要的是，要得到亞洲各國的理解與合作，使招攬ILC成功，並向各國表示，候補地不只是作為日本國內的候補地，而是將其定位在「亞洲的候補地」，會帶給全亞洲利益。這樣能促使招攬成功且有助於ILC建設後的發展。

居民的理解，以及做好迎接外國人的準備

完成上述步驟後，接下來要促進當地居民的理解以及做好迎接外國人的準備。

除了考慮納入支援外國人生活的一站式服務，和開發當地居民與外國家庭的交流活動等地方政府內部措施，也要事前舉辦像是懇談會和討論會等讓各國研究員和當地居民互相理解的活動。聽取外國研究員和其家族的意見，也可以明白要做什麼樣的準備。日本是世界上犯罪最少，十分安全的國家。透過居民交流來傳達日本這樣的優點也是很重要的。

在歐洲核子研究組織（CERN），如何確保研究員的工作也是一大問題。在歐美，家人住在一起是理所當然的事，不像日本有離開家人單獨赴任的習慣。ILC若能實現，訪日研究員平均要在日本待3至5年，預計9成的研究員配偶會一起赴日。因此以外國人長期留日，以及其家人會一同來日為前提來打造生活環境，也是能否重供招攬ILC的一大重點。

接著，日本須建立公開有關安全方面的資訊的方式。

雖然由CERN和日本高能加速器研究機構已證明粒子加速器是安全的 [3]，但想必居民會對使用巨大設備的實驗會感到不安。為使當地居民放心，應將ILC的經營、運作狀況、事故等資訊公開透明化，來建立與居民間的信賴關係。CERN是將控制室等主要設備使用玻璃帷幕包圍，讓居民能隨時觀看內部，並且設立負責和居民溝通的部門以及負責人。建設ILC時，應從設計階段就要考慮到公開資訊的方式。

最後，要打造產業聚集的基礎。

ILC雖然只是基礎研究設備，但ILC用到的粒子加速器是應用範圍很廣的關鍵技術，能用在PET（正子斷層掃描儀器）、利用同步輻射開發藥品、重離子放療儀器等醫療領域，也能用在非破壞檢測、離子推進器、縮短放射性廢棄物的半衰期上。而超傳導、新材料、超精密加工等技術也能用在各種產業領域上。官民須攜手合作致力於以ILC這個世界最先進的儀器為核心，在日本打造包含中小型企業的加速器產業聚集之基礎，進而提升日本的科學技術。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

希望ILC不只是作為世界的公共財，而是作為對於日本人而言的公共財來運作。將主要園區設計成設有美食區等當地居民能自由使用的開放式園區。園區內設置以在ILC工作的外國人及其家屬為對象的國際學校，和提供外文服務的托兒所、醫療機關。若能以特區的形式，讓持有外國教師、醫師執照者工作的話，也能讓研究員的家屬得以就業。把ILC園區本身設為地區的共享空間，有助於「創建全球化都市」。

為招攬ILC，現在須採取的措施

為了招攬ILC，現在需要採取的措施有二：周圍環境改善計畫、都市建設計畫的檢討以及成長戰略的策劃與制定。

首先，將ILC周邊環境改善計畫、都市建設計畫所需的調查費用列入今年補充預算或是來年度的預算中。規劃ILC計畫的藍圖，並以簡單明瞭的方式傳達給國內外。為此，要踏實地執行於今年度實施的北上、背振的地質調查，從學術性觀點來判斷是否適合選為建設地。

第二，策劃以加速器為核心技術的成長戰略。使用加速器的領域據說從醫療、藥品開發到電子元件、非破壞檢測為止，約有數百兆的規模。若能活用在減短放射性廢棄物的半衰期上，範圍會更加擴大。藉由招攬ILC，日本將會持有這個世界最先進的核心技術。利用這個優勢，日本將會展開新的成長。為此，要由官民協力來推動這個計畫。

（本篇特別感謝林佳佳協助翻譯）

註解

ILC作為發現希格斯玻色子後備受矚目的CERN（歐洲核子研究機構）的世界最大的粒子加速器LHC的新機種，以日美歐為中心共同開發研究。預計建設期間為10年，建設費用為8000億日幣（主辦國家負擔一半）。 CERN的營運費用是向加盟國籌款，主辦國家瑞士的負擔約為3.79%是20個加盟國中第7名（2011年）。 CERN擁有世界最大的粒子加速器LHC（大型強子對撞機），但根據調查顯示，粒子對撞實驗並無危險性。在日內瓦，市區地下就有大型加速器的通道。ILC比起LHC對撞能量小很多，ILC將通道設置在地下100公尺以下，是為了減小震動和保持安定，並不是因為它具有危險性。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航