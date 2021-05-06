iOS14 ATT隱私架構正式上線，蘋果遭疑「自肥」自家廣告業務

iOS14 ATT隱私架構正式上線！遭疑自肥自家廣告業務

去年6月，蘋果執行長庫克在全球開發者大會（WWDC）公佈將於秋季的iOS14更新中啟用ATT隱私架構，此政策將重創應用程式搜集蘋果用戶資料的能力，使臉書在內的各應用程式商群起抗議，蘋果於是將新政上線日延後至2021年春季，方便應用程式商做好應對準備。

本週一（4/26），iOS14隱私政策終於正式實施，有聲音認為蘋果此舉只是為了自肥自家廣告業務。因為在ATT隱私架構下，若是iOS用戶不同意將資料與應用程式廣告商共享，廣告商就只能透過蘋果旗下的SKAdNetwork 2.0系統來獲取彙總資料（較為粗略），且必須等待至多三天才可收到數據。

各方質疑，蘋果是否會趁機推出廣告產品，吸引廣告商直接透過蘋果獨家數據庫精準投放廣告，並且取得實時報告。對此，蘋果駁斥，並表示對第三方平台的數據限制是必要的。

科技巨頭Q1財報出爐：臉書營收成長48%、谷歌母公司營收增34%

徹底揮別疫情陰霾！臉書近日公布2021年Q1財報，營收表現上揚，達261.7億美元，較去年同期成長48％，淨利潤則來到94.97億美元，較去年成長了94%。受惠於後疫情時代，消費市場復甦，臉書不僅總投放廣告數量成長了12%，廣告價格也較去年同期攀升30%，成為營收與利潤漲幅的主要來源。

在用戶層面，臉書全球每日活躍用戶（DAU）已來到18.8億；全球每月活躍用戶（MAU）則攀至28.5億，等同於世上每三個人就有一位每月使用臉書，另外加上Instagram、Messenger、WhatsApp的每月用戶數為34.5億，十分驚人。

與此同時，Google母公司Alphabet也發布了首季財報。

財報顯示，Alphabet第一季營收為553.14億美元，較去年同期成長34%；淨利潤則來到179.3億美元，較去年同期成長162%。YouTube廣告收入為60.1億美元，比去年同期成長49%，超過分析師普遍預期的57億美元。其中，連年虧損的Google雲端服務，雖較去年同期成長了46%，來到40.5億美元，但仍帶來了9.47億的虧損。

另一方面，一直是金雞母的YouTube一樣表現亮眼，平台使用率從2019年的73%上升至2021年的81%，廣告收入較去年同期成長49%，達到60.1億美元，超乎市場預期。

蘋果、Spotify正面交鋒！相繼推出Podcast訂閱方案

相比於Spotify近年來在Podcast市場積極攻城掠地，蘋果作為Podcast開山始祖，經常被戲稱為「佛系經營」；然而，在訂閱這件事上，老大哥總算露出了獠牙，搶先宣布訂閱方案，而後，Spotify也不甘示弱，於一週內也公布自家訂閱版本，頗有較勁意味。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

蘋果方面，創作者需要每年支付19.99美金，才可開啟付費訂閱功能，此外，Apple第一年將抽取30%的訂閱收入，第二年起降為15%分潤比例；用戶訂閱節目後，可搶先收聽最新單集、收聽無廣告單集，或收聽免費內容外的特別內容。

Spotify方面，開放創作者透過Anchor Hosting上傳節目，並可將上傳的Podcast設定為「訂閱者」專屬，自行設定每月訂閱價格，目前官方提供2.99/4.99/7.99美金三種級距。創作者發布的節目可拓展至不同的收聽平台（播放器），不限於在Spotify中收聽。相較於蘋果的年費與分潤要求，Spotify強勢祭出前兩年0年費、0抽成的佛心優惠，直到2023年開始才會向創作者收取5%的分潤。

選劇不再想破頭！Netflix正式向全球用戶推出隨機播放功能

影音串流巨頭Netflix近日（28）於全球推出「播點什麼（Play Something）」功能，結合自有數據庫與演算法技術，向用戶隨機播放電影或節目；如果用戶對推薦的內容不買單，可點按「播放其他內容」選項，播放清單將自動生成其他建議內容，或改為推薦用戶其先前看到一半的節目。

Photo Credit: Netflix

事實上，Netflix早在2020年8月時，就已推出「隨機播放（ShufflePlay）」功能，根據大數據為用戶選擇適合的節目，不過直到今日才正式對全球用戶開放。據悉，此功能的具體作用，是希望讓觀眾更容易發現、進而「沈迷」於Netflix平台上提供的現有內容，包含自創影集等，以保持觀眾的黏著度與忠誠性。「播放些什麼」將首先於電視版本的應用程式推出，並將很快地在Android裝置上啟動測試，iOS用戶則要再等等了。

參考資料

延伸閱讀

本文經TenMax騰學廣告科技授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航