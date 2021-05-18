《新手選股不哈囉！阿斯匹靈不看盤也獲利的30堂財務自由課》：外資、投信、自營商，三大法人操作習性各不同

文：阿斯匹靈

「未知」的籌碼面

主力／法人／融資、融券

新手看價、老手看線、高手看籌碼

投資股市時，若能知道主力的籌碼是最好的情況，因此許多投資人也花了不少的時間在這方面。不過籌碼面不是萬無一失，不然我們何必需要其他的分析技巧呢？要使用籌碼面之前，要先了解它的特色，才能好好地運用，基本上籌碼面會有三個特點。

籌碼面01

什麼叫籌碼？籌碼面的三特點

籌碼面就是主力趁著股價還在低檔時，在低檔持續進貨的關鍵數據，優點是可以不用等股價上漲之後才去追高。

領先股價

不過，若用另一個角度來看，主力可能會領先股價太多，因為有時若干主力的布局會超乎想像，一看到主力進場大買了幾億元，可能想說應該一兩個月內股價就會有很大的漲幅。不過主力可能是在布局兩年後的行情，因此股價可能持續在低檔維持兩年。

事實上，若買進後如果股價無法立刻上漲，大多數的投資人都會慢慢失去信心，因為不知道主力的葫蘆裡到底在賣什麼藥？因此有些布局太久的主力籌碼，相較之下是沒有意義的。

盤後才知道

如果是短線的主力籌碼，那麼當然買進後可能就會即刻上漲；但反過來看，既然是短線的主力，那麼當然也有可能說撤就撤。

另外，籌碼面的資料都是股市收盤後才會公布，因此等看到主力買進後，要等到隔天才能買進，買進之後盤中都無法得知主力的動向，若看到股價的波動總是會提心吊膽，因為要等到收盤後才知道主力是否又偷溜了；所以籌碼面總是會落後主力一步。

主力也會虧錢

另外，還有一點最重要的就是，主力也是人，如果主力每次買股票都能賺錢，那麼他們應該早退休了，不用那麼辛苦在操盤過日子。所以，即使知道主力買進，但股價仍然持續下跌。這時就要看主力是停損出場，還是凹單等回本？

若跟著主力進場後，也面臨套牢的狀況，投資人一定不知如何是好。其實，這時主力的心情也跟一般人一樣，所以雖然主力偶爾非常精準，不過大多數時，主力也跟一般人相同。因此，跟主力籌碼腳步時，還是得把風險擺在第一位！

但其實籌碼面也不是萬能的。雖然主力跟法人總是比一般散戶還要專業，不過如果把他們當神，那麼投資人可能就會大失所望了。

而且籌碼面還有一個最大的致命傷，就是無法控制風險，也就是說如果跟著主力籌碼進場卻不幸套牢了，就不知道會面臨多少虧損，因為主力也可能大虧出場。相信投資人應該不會想跟主力一起陣亡（偏偏這種事情時常會發生）所以籌碼面不能單獨拿來當作交易的工具，而是要拿來當作輔助我們交易的幫手，這樣才會有較好的效果。

一般最常見到的籌碼面數據有法人買賣超、融資券的增減、董監事的變化還有股權分散的情況，目前市面還有可以分析各券商進出的詳細資料，資料可說是愈來愈詳細。

不過阿斯匹靈認為資料愈細，穩定性愈差，由於上述的原因，籌碼面不是萬靈丹，因此以簡單的籌碼面來分析行情，就是最佳的方式，全球目前已經進入資訊爆炸的時代，化繁為簡是最重要的一門學問，因此阿斯匹靈會用最常見的籌碼面來幫助大家得到關鍵的資訊。

籌碼面02

法人有哪些？外資總是領先五步

法人雖然都擁有即時的資訊以及專業的分析人員，不過法人仍有不同類別，大致上是可以分成三種，也就是外資、投信以及自營商，合稱是台股的三大法人，也是對台股影響最大的力量。因此，投資人對這三大法人的動向一定要有相當的研究。不過三大法人的習性都不盡相同，投資人要先了解其中的關鍵差別，對於日後分析三大法人的動向時，才能夠有正確的認知。

外資 → 做長線為主

正確來說，外資還分成三類，即外國專業投資機構、境內外華僑及外國人。其中後兩者由於比重不高，因此大部分的人都將外資當作是外國專業投資機構。外國的專業投資機構就是全球各國的基金機構，負責把他們的資金投資在全球各地有投資機會的國家。

譬如說，當歐洲的德國或是美國的國內資金投資一檔亞洲的基金時，這檔基金的資金就會在亞洲尋找可以投資的標的，台灣當然是投資的其中一部分，因此這些國外的基金就會來台灣成立投資機構，並且尋找台股中可以投資的標的。

不過國外的基金因為要投資整個亞洲，所以才會投資台灣，算是投資亞洲各國資金中的一部分，因此這些資金對於台股的短線變化並不會太過操心。另外，這些資金由於金額龐大，因此要確定中期的方向他們才會動作。

所以整體上來看，外資都是以半年到數年來當作操作週期，也就是說如果看到外資買進一檔股票8千萬，結果隔天這檔股票大跌，這是合理的情況，因為外資不在意短線的股價走勢，隔天股價下跌仍然會繼續買進這檔股票。不過投資人可能就會認為外資為何「這麼不準」，這就是不了解外資操作習性的緣故。

但由於外資了解全球趨勢的變化，因此當國際出現某類產品的趨勢時，他們就會投資台灣的相關產業。但台灣本身可能還沒有跟上這樣的趨勢，因此反應總是慢半拍，不過只要情況沒有變化，外資的看法在幾個月後就會是正確的了，所以要知道外資的動作總是領先好幾步的。

因此，投資人要看外資的數據時，要先知道外資的操作週期大多較久。因此如果想要知道未來一週股價的變化，那麼外資的數據就不是我們所要關心的。另外由於外資是國外機構，因此投資台股時，大多會以大公司為主，也就是權值股才是外資的主要操作標的。所以如果是想要操作權值股，而且操作的週期會超過半年以上，那麼外資的資料才會是應該參考的資料。

投信 → 喜愛短線績效

投信，也就是本國投資信託基金，簡單的說就是台灣的基金公司，也就是投資人透過銀行理專或是壽險公司購買的基金，這些基金有的投資國內的台股，有的投資海外的商品，我們在台股盤後看到的投信買賣超，就是這些投資國內為主的基金。

在台灣的投信公司，由於受到法令的限制，持股比重一定要超過70％，因此一旦投資人申購了基金，投信就必須拿超過七成的資金投入股市。簡單地說，決定投信買賣超的最大關鍵因素就是投資人的買賣基金。所以如果看到投信持續買超台股，其實那未必代表投信看多，而是投資人持續申購買進基金的關係。

另外，由於國內投信的基金大部分的申購族群都是台灣的投資人，而台灣的投資人多較注重短線績效，不像國外的基金是以長期的績效為主，因此造成投信總是以追求短期利潤為導向。加上投信資金沒有外資那麼多，因此投信是會以中小型類股為投資標的。

既然投信追求的是短線的績效，因此投信買超的族群在短線上的爆發性就會比外資好很多。考慮到這樣的差異，如果希望找到短線上的籌碼數據，投信買賣超是很好的參考指標。而且投信由於都是本土的金融圈內人士，因此消息面總是比外資來得靈通。對於股票的短線變化，投信也相對比較能夠掌握。

不過投信的獲利關鍵也是大賺小賠，因此一旦投信買進的標的出現虧損，也是會立即出場；等到投資的標的開始獲利，再持續加碼擴大戰果，因此對於投信買進的標的，仍然要有風險意識才行。

自營商 → 重視獲利

自營商就是證券自營商專戶，簡單的說就是證券公司拿公司的資金，請專業的股票研究員跟交易員來操作，由於外資跟投信都是屬於拿投資人的資金來操作，獲利可以得到更多的獎金，虧損則是沒有什麼損失，因此外資跟投信都是屬於追求利潤為導向。

相反地，自營商大多是公司拿自己的錢出來操作，所以相對於外資跟投信，會避免發生虧損。再加上目前證券公司的獲利來源有一半以上來自於股票自營部，因此自營部的績效會對公司的盈虧有很大的影響。

就因為自營商是操作公司自己的資金，因此膽子沒有外資跟投信那麼大，所以自營商大部分總是有獲利就趕緊出場，有虧損也會立即控制風險，也很難重壓一檔股票來提升操作的績效。另外，由於每間公司對於自營部的態度不同，因此每間自營商的操作手法也不盡相同，也造成自營商的操作沒有明顯的規律可言。

還要注意的是，自營商有些操作跟多空的方向無關，譬如權證的交易會用股票來避險，即若自營商發行的權證被投資人買走，那麼自營商為了規避風險就會同時買進一定比例的股票來平衡風險。

另外，自營商還會擔任股票期貨的造市者，造市者的功用就是提供市場上的交易機會；當市場上有人買進一檔股票的股票期貨，自營商就會立即在現貨市場上買進同樣數量的股票來避險。除了權證跟股票期貨，自營商還有許多的交易模式都跟股票的漲跌無關，因此很多時候，自營商的進出無法提供多空參考。

透過上面的說明，投資人未來在觀察三大法人的進出時，要用不同的思考邏輯來應對。譬如，如果用外資數據做短線或用投信數據做中長線的操作，都是比較不恰當的作法。但有一種情況投資人可以多加留意，就是當三大法人同時買超同一檔股票，那就表示無論是短線、中線還是避險等各種原因，都同步看多，這些標的就可以當作投資人操作時的重要依據。

表4-1 三大法人特性比較表

資金來源 績效 習慣標的 外資 國外基金 長線 權值股 投信 國內基金 中短線 中小型類股 自營面 國內券商 中短線 不一定

書籍介紹

本文摘錄自《新手選股不哈囉！阿斯匹靈不看盤也獲利的30堂財務自由課》，好優文化出版

作者：阿斯匹靈

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

基本面、技術面、消息面、籌碼面

全方位教學！

選飆股、追飆股，何必天天看盤？

年獲利率103.47%、「邁向理財航路」版主、

聚財網聚財股王投資競賽亞軍阿斯匹靈

教你不看盤一樣輕鬆獲利！

迷思①不看盤，真的會賺錢嗎？

本書中，阿斯匹靈要破解的一個迷思是：其實不看盤，才真的會賺到錢。

為什麼？因為就算學了各式各樣的操作方式，但一看盤，就連老手都難免被當下的走勢影響。而要是有正職，不論老手或新手，在盤勢震盪的時候，難免上班偷偷看盤——考慮的時間被壓縮到只剩下十幾分鐘，甚至是幾秒鐘。這樣的狀況下——判斷錯誤的機率就大大增加。

若是因此而把賺錢變賠錢，不就太冤枉了嗎？

迷思②基本面、技術面、消息面、籌碼面？適合自己的，才最好

其實，與其談老手與菜鳥，還不如說——不論什麼樣的技術，都要演化出最適合自己的方式。本書中，擔任過交易員、個人股票操作超過二十年的阿斯匹靈，

以「今日」界定「技術面」、

「過去」界定「基本面」；

搭配「神秘」的籌碼面，

以及「未來」利潤所在的消息面，

搭配初學者也能輕鬆看懂的教學，讓第一次投資股票的人——也能在最短的時間內，用最簡單的方式分辨波浪理論、甘氏理論、K線分析、均線……哪一種技術最適合自己。

迷思③老手更要學！不是技術，是心態

當沖才最好賺！但你有那個膽量嗎？停損才會獲利！但你有那個決心嗎？波段處處是考驗，你是被洗下車，還是一路被套到底？阿斯匹靈要告訴你，老手最重要的，不是技術，是心態。看出趨勢、不看到燕子就加碼、設定合理的獲利率、養成良好的交易習慣、避免在腦波弱的時候做決定……

不是踏入股票市場久，就叫老手！要能提高獲利、穩定獲利，才是真正的老手！

Photo Credit: 好優文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰