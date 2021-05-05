2021車訊風雲獎 Audi e-tron 獲雙料殊榮 勇奪「年度風雲車」及「最佳進口豪華中大型SUV」頭銜

四環全能電旅Audi e-tron 強勢放電 榮膺「年度最佳風雲車」

國內車壇矚目的年度盛事「車訊風雲獎」，多年來不僅在國內汽車領域深具權威代表性，更受到業界及許多車迷高度關注！本屆現場集結共55部各級距入圍新車參與評選活動，角逐各級距最佳車款與年度風雲車頭銜，全場由專業評審團，針對今年入圍的車款進行完整的動態、繞錐試駕與多方綜合性評比，經由評選兩階段式投票，選擇各級距最佳實力車款！

四環全能電旅Audi e-tron 自去年底正式上市以來，憑藉先進電能科技與創新科技配備，不僅首批50 quattro 車型配額上市時即售罄，在本屆車訊風雲獎評選中再度獲得評審團青睞，除奪得「最佳進口豪華中大型 SUV」頭銜之外，並於最終決選勝出一舉奪下「年度最佳風雲車」最高殊榮！

photo credit：Audi

Audi e-tron 展演創新純電魅力 致力打造便捷純電生活圈

榮獲2021「車訊風雲獎」專業肯定的Audi e-tron 擁有先進的電能科技，結合電動化quattro 恆時四輪傳動系統、創新的全數位虛擬後視鏡與齊全安全駕駛輔助系統等科技配備，集數位化、實用機能與智慧科技於一身。

除全方位產品實力之外，台灣奧迪也攜手旗下經銷商夥伴建置Audi 極速充電站與國內Noodoe 、EVALUE、EV OASIS 等充電夥伴合作，提供多元目的地充電服務，未來也將持續提供車主便捷的純電生活服務，打造便捷友善的純電用車環境。Audi e-tron 全車系現正販售中，敬邀蒞臨全台Audi授權展示中心賞車試駕，體驗四環創新電能科技不凡的駕馭魅力。