im.B、百富、澳豐案等投資詐騙受害人串聯陳抗：司法漏洞讓詐騙猖獗，錯的不是我們
我們想讓你知道的是
發起人林家輝表示，政府應嚴厲懲罰黑金和詐騙，強化偵查力量與加重刑責，而不是花大錢整修打詐辦公室，讓詐騙集團一個不漏的還錢，付出代價坐牢甚至死刑，而不是送到外役監與獲得假釋。
台灣近年出現多起金融投資詐騙案，非法吸金上億元，有數萬名受害者。包括im.B自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表今（5）日發起「全民自救反詐行動」，在賴清德競選總部前召開記者會，並遞交陳情書給民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人及司法院、行政院。
呼籲政府落實打詐，徹查詐騙金流，讓詐騙集團「還錢」，並加重詐欺吸金刑責。讓台灣所有被詐騙過的民眾知道，錯的不是自己，是政府與司法的漏洞才讓台灣詐騙猖獗。
自救會痛批司法偵辦不力，要求政府追回損失
澳豐基金案被視為台灣史上最大金融詐騙案。當時以8％報酬率吸引投資人，2022年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢。不少上市櫃公司及投資人也受騙，全台超過1.3萬人受害，包括李登輝家族成員、藝人蘇有朋等。自救會更稱有4位投資人走投無路而輕生。
檢調發現，銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，遭判刑後仍重操舊業，繼續非法販售澳豐基金。自救會不滿政府聲稱是境外資金無法管，提出多項訴求包括追查國際金流，通報國際洗錢組織，替他們追回損失。
百富詐騙案在台灣吸金高達台幣185億，受害者超過4000人，且多為軍公教等人員。招攬時告知民眾台灣百富公司為香港百麗貴金屬之分公司，為百麗集團成員，投資沒問題。目前已起訴的只有公司幾位副總，且大多在開庭時不承認犯罪。
自救會表示，許多受害者為退休長輩、身體狀況本身也不好，已知有多位長輩於近日因憂鬱和病痛離世。
他們認為公司實質負責人儲開軒及掛名負責人儲國衡，時至今日不曾出面說明公司情況以及向投資人道歉，負責業務也沒有一個願意主動賠償投資人，甚至自稱也是被害人。
他們主張檢察官應釐清本案的資金流向，且針對涉案人士加以追查偵辦，給予適當的罪名起訴。金管會應成立專責部門，針對此類案件協助受害的投資人，包括聘請國際律師或會計師追查詐騙至海外的資金流向、進行海外訴訟等。
高雄起家的「五互集團」因子公司「龍海生活事業」2019年違法販賣契約商品，被控吸金逾220億元，今年4月總裁陳秋白遭判刑10年6月，陳上訴二審，目前訴訟仍在進行中。陳秋白今年7月宣布破產，旗下代理8家知名品牌如牛角燒肉、捷果咖啡等都宣布倒閉。
自救會控訴陳秋白長年利用販售「鑫樂活」消費型契約非法吸金後，透過銷售平台的餐飲經營、生前規劃、旅遊住宿、居家清潔等巧立名目，將資金轉入五互集團其他事業體。並且利用高雄市政府的發票存證及總統合照，向民眾詐騙吸金並組織龐大共犯集團，利用已被扣押之土地仍假動土真吸金，旗下鴻德生命禮儀仍繼續運作，不知道背後到底是誰在當靠山。
全民自救反詐行動的發起人，同時imB自救會的代表發言人林家輝則表示，imB主嫌曾耀鋒明明是個通緝犯，卻能在化名之後出入市政府辦公室，與高官權貴合影。沒去坐牢還創立公司開設P2P借貸平台，藉此吸金詐騙，質疑背後的靠山是誰？
檢警歷年來，對通緝犯無知、無作為，連司法機關都不敢查辦，免費提供房屋與車輛供民進黨立委陳歐珀使用，全都未申報政治獻金，民進黨卻簡單的一支警告就裝作沒事，讓他無法接受。
林家輝激動地大聲疾呼，表示今天大家一起站出來，要讓政府跟司法檢調知道，成千上萬個受害者都在盯著，讓社會知道有多少高官權貴與詐騙集團勾結、姑息養奸，也要讓政府知道他們非常憤怒，必須集結呼籲。
他們強調政府應嚴厲懲罰黑金和詐騙，強化偵查力量與加重刑責，而不是花大錢整修打詐辦公室。要讓詐騙集團一個不漏的還錢，付出代價坐牢甚至死刑，而不是送到外役監與獲得假釋。
自救會成員多認為，政府斥資14億組成「打詐國家隊」，然而不見成效，吸金詐騙在台不減反增。行政院在去年通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並召開 「打擊跨境詐騙跨部會平台會議」，應落實政策，幫助被害人追回損失。另應該通報國際洗錢組織請求協助，向犯罪各國所在地發函請求非法資金凍結，並請求國際刑警調查。
延伸閱讀
核稿編輯：楊士範
Tags：
尊榮DAWHO之夜：永豐DAWHO感恩嘉年華，一場舌尖與視野的年度饗宴！
我們想讓你知道的是
自推出新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」至今已滿四周年，為表達對貴賓們最誠摯的感謝，永豐銀行特別在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，舉辦兼具質感、氣派的「DAWHO之夜—感恩嘉年華」，感謝貴賓們對DAWHO一路以來的支持與愛戴。
永豐銀行推出的新世代VIP數位帳戶「永豐DAWHO」今年迎來四周年，回首過去的點點滴滴，許多貴賓因為DAWHO而重新認識永豐，DAWHO數位帳戶也突破了150萬大關，正是有大戶們的支持，永豐DAWHO才能有今日的成就。因此，永豐DAWHO特別選在年末感恩節時刻，包下臺北文華東方酒店的Bencotto米其林推薦義式餐廳，結合奢華、神秘的威尼斯嘉年華氛圍，舉辦兼具質感、氣派的感恩嘉年華晚宴，獻上一場盛大、尊貴又難忘的「DAWHO之夜」，感謝貴賓們對DAWHO品牌一路以來的支持與愛戴。
為表達對貴賓們最誠摯的感謝，現場邀請到政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農等專家分享他們對明年股房雙市的見解，以及提供實用的投資建議；最後更是由永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士壓軸，帶來全臺僅此一場的經濟前瞻精華分析，深度解析2024年全球的經濟展望與投資理財關鍵字。除了理財面向豐富的內容，本次開場表演也相當特別，由今年金鐘58的表演嘉賓，新一代嘻哈天王—阿跨面，鄰桌零距離帶來〈風光少年兄〉、〈陷眠〉等經典歌曲，用道地臺灣味嗨翻Bencotto餐廳。
DAWHO投資開胃菜：國內外房市趨勢、資產配置心法大公開
樂居創辦人李奕農表示，明年房市會出現市場成交量縮、價格上漲趨緩、建商推案量縮的三大趨勢，「因為央行打房措施是針對投資性買盤，而剛性需求買盤依然能夠維持住目前的成交量。」所以觀察明年房市指標時，「量」會比「價」更重要，因為剛性買盤的強弱將是決定明年房市走向的關鍵；如果是對海外房地產感興趣的朋友，李奕農則建議大家出手前先思考匯率、槓桿以及管理成本三項條件，也提醒在購置前應考量當地房地產法規是否完善與該區域是否與自身工作或親友是有連結性的。
緊接著，由政大商學院教授周冠男帶來的「2024大戶大貴資產配置策略」分享。很特別的是，周冠男分享過程完全沒提到經濟學理論，而是透過「先吃蛋糕」還是「後吃蛋糕」的選擇，講解投資過程產生的決策偏誤。專精行為財務學的周冠男教授分析，「我們都知道耐心很重要，但很多時候，『今天投資明天獲利』的念頭主宰著我們投資時的決策。」所以想要提升自制力、不跟市場跑來跑去的話，定期定額其實就是最好的方法，能夠帶來最大的複利效果，達到長期投資的效益。另一方面，也因為長期投資看的是40年、50年，所以分散風險更顯重要，相較於買賣個股，他更推薦來賓們選擇指數股票型基金等金融產品，參與市場的同時又可以避免標的倒閉的風險。
尊榮DAWHO限定：永豐金控首席經濟學家解析2024全球經濟趨勢！
晚宴最後的高潮，是永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士帶來的「2024經濟趨勢預測分析」，黃博士透過短短的16張簡報，帶領現場貴賓們回顧2023年經濟預測與結果，展望2024年臺美中歐日等世界重要經濟體的走勢預測。
回首過去，戰爭、通膨、升息主導了整個2023年，年初國際投行的五大共識約莫實現了「三個半」，包含全球景氣表現弱於2022年、央行升息循環告終、新興國家（如中國、印度）經濟表現優於先進國家（美國、日本），股市表現優於去年，但債市表現則不如預測等。黃博士表示，2024年主導世界的事件依然圍繞戰爭、通膨與升息，但發展方向卻與2023年截然不同。
從全球總體經濟來看，2024年全球經濟成長率會比2023年再溫和一點，因為除了美中兩大霸權的經濟表現稍微下修，其他如歐元區、亞洲、非洲、拉丁美洲的表現都是向上的。美國是因為升息抑制通膨持續發酵，經濟衝擊顯現；中國則是因房地產泡沫漸漸進入中後期階段，國家可能朝向貨幣寬鬆與產業轉向的經濟政策，所以兩國經濟成長預測皆下修約1個百分點。反觀臺灣國內，因為AI伺服器需求強勁，半導體銷售和AI出口持續上升，黃博士預測明年出口可能攀升到歷史次高，進而由科技股領頭，帶動整體經濟向上成長。
最後，黃博士也談到他對通膨的看法。他表示，只要通膨下降、升息幅度就會減少，而Fed和ECB升息循環的結束，極可能意味著通膨幅度下降，他進一步研判，只要CPI連續數月低於4%，可能就是通膨高峰過去的訊號。另一方面黃博士也認為，不升息對股市而言就是大利多，整體而言，他是相當看好明年股市表現的。
國內數位帳戶首創金屬質感卡片，忠誠DAWHO貴賓專屬金屬卡搶先曝光！
隨著晚宴來到尾聲，永豐銀行在貴賓面前，首次曝光針對DAWHO忠誠貴賓打造的金屬信用卡──「DAWHO金屬卡」。「DAWHO金屬卡」使用混合金屬打造、手感厚實，卡面以永豐DAWHO的黑金品牌色為設計、簡約時尚，細緻的髮絲紋電鍍而成、平滑且細膩。從卡片各種設計細節，足以感受到永豐DAWHO對於這張卡片的用心。
為了感謝自2019年創立以來對永豐DAWHO忠誠度及貢獻度高的貴賓，在今年底推出邀請制的「DAWHO金屬卡」，未來也將成為DAWHO頂級客戶參與各式貴賓活動的金鑰。
你也想成為永豐DAWHO的VVIP，入席明年別具特色的DAWHO之夜、享受DAWHO VVIP的尊爵待遇、接收第一手的經濟發展洞察資訊嗎？就像周冠男教授所說，投資理財永遠不嫌晚，現在就成為永豐DAWHO並下載永豐DAWHO APP，隨時隨地聰明掌握自己的財務狀況，開始你的投資理財之路吧。
立即了解永豐DAWHO
*以上內容僅供參考，投資人應審慎評估，保持獨立判斷並自負風險。
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢