im.B、百富、澳豐案等投資詐騙受害人串聯陳抗：司法漏洞讓詐騙猖獗，錯的不是我們

台灣近年出現多起金融投資詐騙案，非法吸金上億元，有數萬名受害者。包括im.B自救會、澳豐基金自救會、五互龍海自救會、百富自救會的各地被害者代表今（5）日發起「全民自救反詐行動」，在賴清德競選總部前召開記者會，並遞交陳情書給民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人及司法院、行政院。

呼籲政府落實打詐，徹查詐騙金流，讓詐騙集團「還錢」，並加重詐欺吸金刑責。讓台灣所有被詐騙過的民眾知道，錯的不是自己，是政府與司法的漏洞才讓台灣詐騙猖獗。

自救會痛批司法偵辦不力，要求政府追回損失

澳豐基金案被視為台灣史上最大金融詐騙案。當時以8％報酬率吸引投資人，2022年底陸續驚傳配息或贖回卻拿不到錢。不少上市櫃公司及投資人也受騙，全台超過1.3萬人受害，包括李登輝家族成員、藝人蘇有朋等。自救會更稱有4位投資人走投無路而輕生。

檢調發現，銷售澳豐基金的兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，遭判刑後仍重操舊業，繼續非法販售澳豐基金。自救會不滿政府聲稱是境外資金無法管，提出多項訴求包括追查國際金流，通報國際洗錢組織，替他們追回損失。

百富詐騙案在台灣吸金高達台幣185億，受害者超過4000人，且多為軍公教等人員。招攬時告知民眾台灣百富公司為香港百麗貴金屬之分公司，為百麗集團成員，投資沒問題。目前已起訴的只有公司幾位副總，且大多在開庭時不承認犯罪。

自救會表示，許多受害者為退休長輩、身體狀況本身也不好，已知有多位長輩於近日因憂鬱和病痛離世。

他們認為公司實質負責人儲開軒及掛名負責人儲國衡，時至今日不曾出面說明公司情況以及向投資人道歉，負責業務也沒有一個願意主動賠償投資人，甚至自稱也是被害人。

他們主張檢察官應釐清本案的資金流向，且針對涉案人士加以追查偵辦，給予適當的罪名起訴。金管會應成立專責部門，針對此類案件協助受害的投資人，包括聘請國際律師或會計師追查詐騙至海外的資金流向、進行海外訴訟等。

高雄起家的「五互集團」因子公司「龍海生活事業」2019年違法販賣契約商品，被控吸金逾220億元，今年4月總裁陳秋白遭判刑10年6月，陳上訴二審，目前訴訟仍在進行中。陳秋白今年7月宣布破產，旗下代理8家知名品牌如牛角燒肉、捷果咖啡等都宣布倒閉。

自救會控訴陳秋白長年利用販售「鑫樂活」消費型契約非法吸金後，透過銷售平台的餐飲經營、生前規劃、旅遊住宿、居家清潔等巧立名目，將資金轉入五互集團其他事業體。並且利用高雄市政府的發票存證及總統合照，向民眾詐騙吸金並組織龐大共犯集團，利用已被扣押之土地仍假動土真吸金，旗下鴻德生命禮儀仍繼續運作，不知道背後到底是誰在當靠山。

全民自救反詐行動的發起人，同時imB自救會的代表發言人林家輝則表示，imB主嫌曾耀鋒明明是個通緝犯，卻能在化名之後出入市政府辦公室，與高官權貴合影。沒去坐牢還創立公司開設P2P借貸平台，藉此吸金詐騙，質疑背後的靠山是誰？

檢警歷年來，對通緝犯無知、無作為，連司法機關都不敢查辦，免費提供房屋與車輛供民進黨立委陳歐珀使用，全都未申報政治獻金，民進黨卻簡單的一支警告就裝作沒事，讓他無法接受。

林家輝激動地大聲疾呼，表示今天大家一起站出來，要讓政府跟司法檢調知道，成千上萬個受害者都在盯著，讓社會知道有多少高官權貴與詐騙集團勾結、姑息養奸，也要讓政府知道他們非常憤怒，必須集結呼籲。

他們強調政府應嚴厲懲罰黑金和詐騙，強化偵查力量與加重刑責，而不是花大錢整修打詐辦公室。要讓詐騙集團一個不漏的還錢，付出代價坐牢甚至死刑，而不是送到外役監與獲得假釋。

自救會成員多認為，政府斥資14億組成「打詐國家隊」，然而不見成效，吸金詐騙在台不減反增。行政院在去年通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，並召開 「打擊跨境詐騙跨部會平台會議」，應落實政策，幫助被害人追回損失。另應該通報國際洗錢組織請求協助，向犯罪各國所在地發函請求非法資金凍結，並請求國際刑警調查。

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核稿編輯：楊士範