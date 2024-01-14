從「2046台灣」到「這個世代」，太陽花青年在這次立委選舉表現如何？

以318學運世代青年為班底的「這個世代」連線，成員包含苗博雅、賴品妤、曾玟學、吳崢、吳沛憶、黃捷在本次2024年紛紛投入立委選戰，挑戰艱困選區。最終僅有接棒高雄市立委趙天麟的高雄市議員黃捷和台北中正萬華區接棒林昶佐的台北市議員吳沛憶當選。

其中吳沛憶和黃捷雖然是首次挑戰立委選戰，但因本來的選區立委就屬泛綠陣營，兩人都是接棒，不算艱困選區。賴品妤則是在2020年首次以黑馬之姿當選立委後，此次受到國民黨候選人廖先翔強力挑戰。廖先翔以最高票連任汐止區議員，和賴品妤背景相似，藍綠政二代對決，最後賴品妤以5％得票率之差落敗，失去了連任機會。

同樣是318學運世代的吳崢，在太陽花學運後加入時代力量，2018年代表時力角逐北市議員落敗。隔年黨內路線出現分歧，吳崢年底隨林昶佐宣布退黨，2022年他再戰北市議員，此次是落選頭。去年加入民進黨，接棒民進黨立委江永昌，參選新北市第八選區（中和）。

國民黨則派出前立委張慶忠之子張智倫參選，民眾黨現任不分區立委邱臣遠也加入戰局，形成「三腳督」局面。家族長期耕耘地方的張智倫，原本居於領先局面，但吳崢一路追趕，形成拉鋸戰。最後吳崢雖然未能突破，讓綠營丟掉中和區，但和對方差距約為6%已不算太差。

而其他像是曾玟學和苗博雅，則都是本來具有議員背景，也在地方經營過一段時間，本次加入民進黨的「民主大聯盟」，以刺客姿態挑戰本來就藍大於綠的藍營鐵票倉，都屬於艱困選區，兩人和國民黨的對手差距約在10%得票率，最終仍未能突破。

東海大學政治系教授沈有忠認為，這些人當中比較可惜的是賴品妤，因為他上次當選後，本來有機會去翻轉地方，就像林靜儀、陳柏惟等其實都有機會去耕耘翻轉原本的地方勢力版圖，但可惜都沒辦法連任。



沈有忠認為，太陽花世代的問題在還是不如對手那麼「接地氣」。雖然這些人幾乎都有全國性的聲量和知名度，在空戰上也極具優勢，深受到年輕選民的喜愛，但選上後還是要比別人更辛苦一點，除了維持聲量之外，也要努力彌補地面組織以及和地方上聯繫，如果單純靠網路聲量的話，地方上的長輩、強調在地服務的選民，認為在地方上的耕耘如果不如對手，只要有一部分人改變意向就可能會再次翻盤。即使和民進黨出動地方組織資源協助這些青年打地面戰，從結果來看也還是不夠。

沈有忠分析，中正萬華本來就有林昶佐累積兩屆的基礎，吳沛憶也是地方議員要當選並不困難。高雄的黃捷則是接手原本就非常強大的趙天麟立委選區，他認為如果民進黨派其他年輕人來選，應該也不會太困難。而吳崢和賴品妤都不算輸太多。不過像是曾玟學和苗博雅面對的選區就真的很艱困，即使兩人都已在市議員的位置經營過一段時間，還是很困難，可見真的是鐵板一塊。

不過他還是鼓勵這些青年不要氣餒，地方議員會是比較容易經營地方、累積人脈和政治量能的位置，下次還是有機會再次挑戰。

318運動世代投入政壇，要找到戰鬥位置仍不容易

除了苗博雅是社民黨，吳沛憶最一開始即從「小英教育基金會」的工作開始就是民進黨，其他成員幾乎都是先加入時代力量，以無黨籍活動一段時間後，近年才加入民進黨，而他們的「母雞」可以說是本次未競選連任的立委林昶佐。林昶佐也是在退出時代力量不久後，台北市議員林穎孟、黃郁芬、林亮君及幕僚吳崢、賴品妤也都陸續退黨，政治路線相近。

林昶佐以無黨身份在立法院又持續活動了一段時間，他也曾透露，以無黨身份可以更靈活的推動法案和進行一些跨黨派的串連行動，不過對於這些需透過選舉來找到舞台的青年來說，他也曾表示，加入民進黨或與民進黨合作，只是時間的問題，因為台灣的選制對無黨和小黨不利。他自己也在2023年時終於加入民進黨。

林昶佐在2020年10月成立「2046台灣」，主要目標為推動中華民國憲法改革、改造國家體制等。到了2024年，其中多人在本次大選共同組成「這個世代」連線。一起租下位於信義路上的據點作為聯合競選總部，也多次共同出席活動。林昶佐常陪「這個世代」成員掃街造勢，站台助選，甚至一起舉辦媒體餐敘、另類造勢音樂會等，打「團體戰」模式。

在「這個世代」成立時，苗博雅曾表示，國會培養的是未來30年的領導台灣接棒團隊，他們從318至今初衷都未變，仍在最艱困環境下奮鬥；吳沛憶說，當年民眾黨總統參選人柯文哲喊出打造新政治口號，如今背叛理念初衷，讓「新政治」污名化，希望大家進入國會一同努力，走出台灣價值新路線。

賴品妤表示他知道他們給外界的感覺是「318世代」，早在318就為了共同信念努力，這次6人組成連線感覺又回到當年的感覺，每個人都是艱困選區拓荒者，也會找尋共同理念者一起開疆闢土。

吳崢表示，在中和面對的是當年黑箱通過服貿的前立委張慶忠家族，盼能改變這樣環境；曾玟學說，6人在學運後各自在不同場域歷練，但心於公平正義的理念始終不變。黃捷表示，這個世代象徵的是給青年世代有一個希望跟目標，很多的年輕人很苦悶，認為柯文哲不能代表自己，希望可以做個有價值、有理念、有專業、促進經濟、推動進步的政治工作者。

在318即將滿19週年的此刻，許多當時參與社運的成員都投入政壇，雖然有人在選戰中獲勝、有人落敗，有人加入民進黨或是維持小黨身份，路線有所不同，不過他們接下來仍會是備受關注的青年政治工作者。

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核稿編輯：翁世航