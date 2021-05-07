店家抓到現行犯，有權力直接搜包包嗎？

根據新聞報導，美式賣場好市多台中分店曾發生保全與顧客衝突事件。該分店保全懷疑顧客在包包內攜帶未結帳的褲子出門，因此阻擋顧客出店門。根據新聞中說法，好市多方面向顧客表示要搜包包，顧客認為應到警局處理，但好市多方不願意、也不讓顧客離去，因此爆發衝突。警方表示，在顧客包包內並沒有找到未結帳商品；顧客受訪時則指出，自己當時包包內放著15萬元，因此懷疑遇到搶劫。

什麼是「現行犯逮捕」？

如果店家發現自己店內疑似出現竊賊，或者走在路上有人高喊搶劫的時候，我們可以自己把人抓起來嗎？這就關係到我們接下來要說的「現行犯逮捕」的概念。

所謂的「現行犯」，依照《刑事訴訟法》第88條的規定，現行犯有下面三種：

在犯罪行為當下被看到、或者在犯罪行為結束後立刻被發現。 雖然沒有親眼目睹，但是被追呼為犯罪人。此類型屬於「準現行犯」 或者因為持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，而可以合理懷疑是犯罪人。此類型也屬於「準現行犯」。

只要符合上面的兩個要件，不論是誰都可以逕自逮捕現行犯。而根據實務的見解，認為第三類並不以100%懷疑對方為犯罪人為限，只要對於對方有可能是犯罪人的「合理懷疑」就好。

此外，根據同法第92條的規定，沒有偵查權限的一般人如果逮捕了現行犯，必須立刻將現行犯送交給警察或檢察官。而警方在逮捕或接受現行犯以後，除了輕罪而經檢察官許可不解送者以外，必須將現行犯解送檢察官。

逮捕現行犯不等於可以搜

如果今天我們走在路上遇到有人被追呼為強盜，而見義勇為逮捕了這位「準現行犯」，此時我們可以自己搜索他的身體來看看是不是真的有偷東西嗎？答案是不行的！

根據《刑事訴訟法》第128條之2的規定，除了法官或檢察官可以親自進行搜索以外，由檢察事務官、司法警察官或司法警察執行搜索。而依照同法第128條的規定，搜索必須以有搜索票為限。但同法第130條也有規定：「檢察官、檢察事務官、司法警察官或司法警察逮捕被告、犯罪嫌疑人或執行拘提、羈押時，雖無搜索票，得逕行搜索其身體、隨身攜帶之物件、所使用之交通工具及其立即可觸及之處所。」

舉例來說，司法警察阿法走在路上看到阿操搶奪路人的包包，因此依照現行犯逮捕的規定逮捕了搶奪罪的現行犯阿操。此外，由於阿法具有司法警察的身份，是可以為搜索行為的人；且阿法逮捕現行犯阿操符合《刑事訴訟法》第130條的要件，可以逕行搜索身體、隨身攜帶之物件、所使用之交通工具及其立即可觸及之處所。因此這個時候，阿法可以對阿操進行《刑事訴訟法》第130條規定的範圍內的搜索。

但反過來說，如果今天阿法是一個一般路人，沒有檢察官、檢察事務官、司法警察官司法警察等身份，這個時候阿法雖然可以逮捕現行犯，但就不能對阿操逕行搜索。至於阿法將阿操交給警察後，警察可不可以搜索阿操呢？由於逮捕阿操的並不是警察，並不符合逕行搜索的要件，這個時候警察除非得到阿操的「自願性同意」，而符合同法第131條之1前段的同意搜索規定以外，否則就必須要另外取得搜索票才能對阿操進行搜索。

好市多沒有權力搜顧客的包包

回到本次的事件，讓我們來看看好市多的做法是否妥當。

首先就現行犯逮捕的部分：雖然好市多將顧客留置在店內的行為，符合《刑法》第302條第1項私行拘禁罪、及同法第304條第1項強制罪的構成要件。但由於實務上只要求逮捕者在現行犯逮捕時，對於被逮捕者的犯罪行為有「合理懷疑」就好，因此如果好市多能夠指出合理懷疑顧客偷走褲子的依據，就是合法的現行犯逮捕，而可以適用同法第21條第1項「依法令之行為」阻卻違法。

然而就搜索的部分：好市多依前面的說明並不是《刑事訴訟法》上得為搜索的主體，無法發動合法的搜索，針對顧客的搜索行為一定是不依法令的搜索行為。因此，好市多就算可以合法逮捕顧客也不能搜顧客的包包，顧客也有權拒絕好市多的搜包包要求。如果好市多強行搜索顧客的包包，就有可能構成《刑法》第307條的違法搜索罪。

因此，如果在商店內遇到店家以「懷疑偷東西」為由要求查看包包，我們可以拒絕店家的要求，並請店家一同到警局請警察處理才是上策喔。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航