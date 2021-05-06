「BM風」引發中國亂象，穿搭風格不該變成限縮女性身材的攻擊

文：周芷柔

身為一位關注穿搭的大學生，近期發現有一種風格迅速竄起在亞洲市場，也就是所謂的BM風。這種穿搭簡單來說是一種凸顯身材的風格，在眾多女團裡也時常有這種搭配。但我發現這種風格在中國逐漸扭曲成一種亂象，許多人不想買就直接去試童裝拍照上傳，造成非常多的資源浪費。

我認為BM風本身是好的，這種風格有很明確的目標客群。但是造就後來身材迷思的卻是我們消費者本身，這項迷思對女性身材形成更大的考驗。許多人相信這種迷思，而後病態般的勉強自己跟上這種思想潮流。

簡介BM風

BM風是起源於一家義大利品牌「Brandy Melville」的衣服風格，版型偏小而且幾乎是S碼或XS碼，所以穿上去會直接顯露你的身材，也因樣式簡單、單價不高成為另類的的風格名稱，能穿上代表身材很好，而且又簡單俏麗。

中國亂象

2020年BM風開始在中國市場爆紅，因為那樣短、緊、小的版型對身形較纖細的亞洲女性更加適合，也因此在知名的穿搭網站小紅書、抖音以及微博上，陸續有非常多名穿搭網紅在上面秀出自己的BM風穿搭，造成一股風潮。

這也導致越來越多人去模仿而形成一種亂象，在微博搜尋「#成人試穿優衣褲童裝#」達到6.8億點閱、討論也有2.6萬則。裡頭有很多則成人去知名日服品牌Uniqlo找童裝試穿拍穿搭照的貼文，帶來的後果使得童裝被撐壞或是上面有化妝品殘留。而很多人也不將毀損的衣服買走，或是買回家拍完試穿影片後利用退貨機制把那些衣服退回去。

對於女性身材的要求

面對這樣的亂象，也很難阻止那些女性去試穿，畢竟真的會有某些人熱愛那種類型的衣服，所以只能從亂象源頭去探討。除了身形較為嬌小的人，其餘女性應該是因為流行，所以也會在自己的微博上發一兩張跟風，也因為試穿是免費的，所以成為跟風很好的選擇。

與此同時，腰肢沒有那麼纖細的女性，就會在環境助長下被強迫灌輸著「現在大眾熱愛的是這樣纖細身型的女性身材，而非你這種穿不下童裝的身材」這種扭曲的身材觀念，甚至會出現不健康的瘦身，只為了能秀出或是保持身材。

這樣的環境給女性自身訂出一條可笑又可悲規則：只有纖細的人才有資格穿上它與眾人炫耀，只有纖細才是值得驕傲的。所以纖細的身材在這樣的情況下變為一種資產，類似於名牌精品那樣是身價的代表，身材成為「美麗女性」的前提、門檻。

自身經驗與對於此風氣的感受

身為一個身材豐滿的女生，我對這樣風潮下造成的身材框架與限制所帶來的壓迫能夠感同身受。升上大學較為自由，女生也開始梳妝打扮，這時候穿衣風格以及身材就會使我非常自卑，覺得自己虎背熊腰，腿像個大象腿。連家庭也時常打壓我的自信，對我的穿著充斥著只要你瘦點穿什麼都好看、只有瘦子才有資格穿這種風格的衣服等這樣的思想。

在這樣的思想灌輸以及風潮下，使我到現在還有一些對身材的自卑感，會在意的變成是旁人的想法而非自己的感受。

我認為BM風這樣的時尚，是可留存成為一種穿衣風格的，但不能變成限縮女性身材的一種攻擊。擺脫這樣的亂象等同於擺脫迷思，我認為大家要意識到身材有很多種，自己只是其中一種而非是「劣等的」那一種。

豐滿沒有不好，也可以穿那些衣服，瘦身也沒有不好，只要是健康也不傷身的方法都很好。瘦身是為了更好、更健康的自己，或是覺得自己本身就很好了不需改變，我認為這些想法比跟風更值得留存。

我對於這個風潮最大的不贊同，就是引發更多女性對自己身材的不自信，灌輸社會對於女性的扭曲價值，以及試衣毀損後不買造成商家的損失。至於對這波亂象裡個人素質的探討，就非此次主題所要著重的部分了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航