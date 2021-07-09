北國之境的日本櫻花，隱藏一段「日裔加拿大人囚禁」的哀傷過往

文：Angelia Lu

櫻花不只出現在亞洲，北美洲也有

被稱為「北國之境」的加拿大，許多城市都相當地寒冷，但是維多利亞卻有著加拿大最溫暖宜人的氣候。每年春季，在天氣逐漸回暖的時候，許多維多利亞的街道上都會綻放如同花海一般的櫻花，數量驚人到讓人彷彿有置身日本的錯覺，更讓許多來自亞洲的海外遊子感到特別親切。

為什麼遠在加拿大的維多利亞會有如此大量的櫻花樹？其實在這一朵朵粉嫩美麗的花朵背後，隱藏著一段加拿大較不為人知的灰色歷史。

日本移民移植櫻花，一解思鄉之情

1877年，一名叫作永野萬藏的日本人來到加拿大的維多利亞，成為史料上可找到的第一位日本移民，也開啟之後眾多日裔移民遠渡重洋，移居加拿大的旅程。在接下來的幾十年間，大量的日本移民來到了英屬哥倫比亞省定居，其中有許多選擇在維多利亞落腳，並在當地形成了自己的日本群體生活圈。

1930年間，維多利亞當地為了慶祝維多利亞女王的壽辰，舉辦每年一度的遊行活動。當地的日本移民所製作的花車，在那一年的大遊行中也獲得了優勝，這群歡欣鼓舞的日本裔人士便用獲得的獎金，從日本運來了大量的櫻花樹，希望將櫻花之美重現於這座城市。

之後，當地的日本社區陸續將捐贈的大量櫻花樹，種植在維多利亞市內，據估算當時遠從日本「飄洋過海」的櫻花樹量將近一千多棵。這些櫻花不僅為這座城市增添了另一種優美的姿態，同時也一解這些異鄉人的思鄉之情。不只是維多利亞，在1930年代，溫哥華以及省內各城市的日裔人士都開始陸續在當地栽種櫻花樹。

但是好景不長，沒隔幾年，悲劇卻發生了。

Photo Credit: Jack Long @ public domain 日裔加拿大人集中營

二戰影響，日裔人士及加拿大當局衝突漸增

1941年，日本偷襲珍珠港，與包括加拿大在內的同盟國正式宣佈開戰。隨著加拿大境內對日本的敵意逐漸加深，這群日本移民隨即陷入了尷尬的處境。在二戰前後，這群日本移民也被戰爭波及，因此受到嚴重的迫害。1942年，加拿大聯邦政府宣布拘留英屬哥倫比亞省境內的日裔人士，共計有將近2萬名的日裔移民被關押進了集中營或其他類似的機構之中，而在維多利亞的日裔人士也無法倖免。

戰爭結束後，數千名的日本移民甚至被強制遣返回日本。當時，他們之中有許多人已經是移民第二代，也就是土生土長的加拿大人，不僅從來沒有去過日本，更早就對加拿大形成了身分認同的歸屬感，而這一系列殘忍的迫害行動，也叫做「日裔加拿大人囚禁」（Japanese Canadian internment）。

移民面臨生存迫害，40年後終獲得賠償

至於其他得以留在加拿大的日裔人士則被趕出了英屬哥倫比亞省，甚至流放至加拿大其他較偏遠的地區。當時，許多這些受連累的日裔人士的房屋財產也遭到當局政府的直接沒收，一夕之間失去他們自己或是父母輩、祖父母輩在加拿大打拼多年的基業。

一直到了1988年，二戰宣布結束將近40年後，時任的加拿大總理Martin Mulroney才公開出面，向受到迫害的日本族群致歉，並對倖存者給出了賠償。

繁花依舊盛開，只盼世界不再出現悲傷事

經歷數十年，這些櫻花樹每年依舊在維多利亞的城市內熱烈綻放，也成為當地的一大觀光特色，但是，當年種樹，並促成這種美景的日本人卻早已不在。這些櫻花樹是當年日本人送給這座城市的禮物，可惜的是，象徵希望及生機的樹在城市內紮根時，這些日裔移民卻如同漂萍一樣，失去了家園財產、失去了生存權利、更失去習以為常的日常，最後被迫永遠離開這座櫻花盛開的城市。

每年，維多利亞都會吸引許多亞洲的觀光客、留遊學生以及打工度假人士前來，當他們在看到沿街綻放的櫻花時，都無不為了繁花盛開的美景感到驚嘆，但卻有許多人不知道，這些如同雲海般的美麗景色，背後其實深藏著這麼一段哀傷又怵目驚心的過往。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航