洗腎飲食要點：高鈣高鐵、少鈉少鉀少磷、「楊桃」絕對禁食

台灣素有「洗腎之島」的惡名，家中若有人洗腎（血液透析），除了每週二到三次的洗腎療程非常辛苦之外，由於洗腎的飲食有諸多禁忌，平日在準備上也較為費心。

優照護整理了洗腎飲食的幾個要點，提供給照顧者參考。

充足的蛋白質

洗腎時易有胺基酸及蛋白質流失，故應提高蛋白質攝取量，幫助修補組織維持肌肉強壯。一般每日每公斤1.2公克，例如體重50公斤，蛋白質攝取量約60公克。

攝取來源最好是動物性蛋白質，如蛋、魚、牛肉、豬肉、雞肉、牛奶等。植物性蛋白質在體內利用價值低，代謝後反加重腎負擔，不可隨意食用，如豆類、麵筋、堅果類。

充足的熱量

足夠熱量的維持可以增加腎友的抵抗力，及避免肌肉組織的分解。若熱量不足，體內蛋白質會自行分解，導致血液中尿素氮及腎毒素增加，加重腎臟的負擔。

以成人而言，每日每公斤體重需熱量35～45大卡左右。

攝取高鈣、高鐵的食物

洗腎者易有骨質病變，可以增加鈣的攝取來預防，牛奶及乳酪含有豐富鈣質，但也同時含有多量的鉀與磷，因此需限制攝取量，也可以額外補充鈣片來確保鈣質的充足。

增加鐵質攝取，則有利製造紅血球合成血紅素，可減輕貧血現象。肝臟、豬血、瘦肉（紅肉）等食物的吸收率，又比植物性的鐵質來源好。維生素C及肌肉蛋白質也有助於鐵質的吸收，通常顏色愈紅，含鐵量越高。

少鈉

腎功能不全時無法排出過多鈉離子，易造成高血壓、水腫、肺積水、心衰竭，對鈉的攝取需嚴格控制。低鈉鹽因鉀離子含量極高，洗腎病患食用一般鹽即可，通常一天鹽量限制於3～5公克之間。

Photo Credit：優照護

少鉀

過量攝取高鉀食物，會導致鉀無法順利排出體外，而出現「高血鉀症」，引起疲勞、心悸、全身無力等症狀。有些患者會胸悶及呼吸困難，嚴重的高血鉀症會心律不整，甚至有心跳停止及猝死的風險。

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少磷

腎功能衰退患者因腎臟無法移除過多的磷，也無法藉由洗腎將磷完全清除，最後易造成甲狀腺機能亢進、骨骼病變、皮膚搔癢等併發症。

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水分控制

此外，「控制水分」也是洗腎飲食上很重要的一環：

無尿者：每日約500 cc

有尿者：前日尿量加500～800 cc（包括喝水、飲料、湯、注射量）

要判斷攝取的水量是否過量，就是在兩次透析間，體重不可增加為原來體重的5％，例如體重50kg的人，在下次洗腎時體重不可超過52.5kg。因為接受血液透析的患者，排尿量已減少許多或接近已經沒有尿量，所攝取的水分無法藉由尿液排出，只會累積在體內，而需經由下次洗腎時才能排出過量的水分。

另外謹記，洗腎患者絕對禁止吃「楊桃」。楊桃有小分子毒素，一般人可代謝掉，但洗腎者易有中毒危險。

最後，洗腎是難熬的長期痛苦，加上很多東西都不能吃，因此盡量別在洗腎家人前吃大吃大喝、聊美食，以免增加他們的情緒負擔。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航