「醉」該萬死？淺談酒駕致死

文：高中生看世界

2019年2月，台中市陳姓男子2日在大里區涉嫌酒駕又逆向行駛，撞死2名騎士，造成2個家庭在過年前家破人亡。行政院長蘇貞昌則在臉書發文強調：「酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲」。法務部研擬酒駕致死比照故意殺人修法，交通部表示非常贊成，將全力配合修法；台灣酒駕防制社會關懷協會也表示樂觀其成。

酒駕事件頻傳，往往釀成人倫悲劇，令人遺憾。然而，在我們義憤填膺的附和「酒駕就是該死時」，或許可以先冷靜下來思考幾個問題：台灣的酒駕問題究竟有多嚴重？台灣酒駕相關法規的處罰真的不夠重嗎？什麼程度的處罰才真正足夠呢？倘若酒駕致死視為故意殺人又真的合理嗎？

必須先聲明的是，筆者並非要為酒駕者辯護，然而若想要處理好問題，則看清楚問題將會是至關重要的。

怎麼罰都沒有用的酒駕？

近年來，酒駕事件頻傳，我們很常在新聞上看到酒駕釀禍的慘劇，每每都掀起輿論，而在輿論壓力之下，酒駕相關的法規也是一修再修。然而，眾多交通事件中，為何媒體偏愛報導酒駕事件？難道台灣的酒駕情形嚴重到媒體必須持續關注？究竟台灣的酒駕情形有多嚴重？

事實上，根據內政部警政署A1類〈指造成人員當場或24小時內死亡之交通事故〉道路交通事故統計，最常見的往往是「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」、「轉彎不當」等。而酒駕肇事死亡人數自96年達最高的576人後，此後便逐年減少，足見政府酒駕防制是有一定成績的。

當然，即便如此仍無法解釋成台灣酒駕現象輕微，我們依然要正視它。媒體頻頻報導酒駕事件，引起公憤，進而促使政府不斷修法，則可見台灣人民對於交通事件的熱切關心……Wait！那其他比酒駕更嚴重的交通事件為何乏人問津呢？

人民關注酒駕事件沒有不好，然而，當人民獨鍾酒駕事件時，就很有可能缺乏對危險駕駛全面性的思考，政府修法時亦是如此，倘若只是為了迎合民意而不斷加重處罰，便可能陷入頭痛醫頭、腳痛醫腳的窠臼之中。而事實上，今日酒駕的相關法規，確實也因此出現了不少問題。

我國《刑法》第185-3條自1999年特別將酒駕行為入罪，此後便成為修法重點，隨著不斷修法，成罪條件亦逐漸寬鬆。舊刑法的酒駕條款，是以「駕駛喝完酒後不能安全駕駛」為成立條件，因此就算駕駛是酒後上路，還必須接受平衡、知覺、協調等測驗，才能確定他的酒駕行為是否觸犯刑法。但經過修法之後，我國《刑法》第185-3條則直接規定：只要吐氣酒測值達到0.25mg/L，就論以刑罰，成罪門檻大幅下降。

在這樣的成罪條件下，酒駕事件的定罪數量大幅提升，然而，酒測值達到0.25mg/L勢必會減損駕駛能力嗎？如此一來是否造成浪費司法資源的疑慮？此外，既然刑法已經對酒駕的認定設立一個低門檻，我們幾乎可以說，會構成道路交通管理處罰條例的酒駕，也必定構成刑法上的酒駕，如此一來，道路交通管理處罰條例和刑法對於酒駕的處罰，就變得疊床架屋了。

酒駕＝故意殺人？

那麼，法務部研擬酒駕致死比照故意殺人修法，這又是否合理呢？必須先思考的是，民眾對於酒駕事件悲憤的情緒是健康的嗎？如果是健康、而非被操弄的，那麼為何同樣的情緒卻未被複製到前文所述，更嚴重的「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」、「轉彎不當」等交通事件呢？

想要回答這個問題，或許可以觀察媒體報導酒駕事件的頻率與方式。過度地聚焦於酒駕事件，且往往使用煽情的方式報導，並以「又」、「再度」等字眼強調它不斷發生，人們自然而然會在繁雜的資訊中記住酒駕議題。設定議題促使民眾討論固然是媒體的任務之一，然而過度聚焦、煽動情緒有助於社會處理這道議題嗎？

理解到這樣的情緒並非健康之後，讓我們冷靜下來重新思考酒駕事件，是否還會認為酒駕應該視為故意殺人呢？首先，在刑法上故意分為直接故意與間接故意。直接故意是指出於故意而違犯的犯罪，故意也就是行為人對於構成犯罪的事實，明知並有意使其發生者為故意，例如我明知道一刀刺進某甲的心臟他會死，我就是要讓他死，如此便構成直接故意。

然而一般人不大可能因為知道酒駕會殺死人而故意酒駕，刻意以酒駕作為一種殺人的手段，因此我們可以很輕易的將酒駕致死從「直接故意」中排除。

那麼，法務部指的比照「故意殺人」修法應該就是「間接故意」了。間接故意指的是對於構成犯罪的事實，預見其發生，而其發生不違背其本意者，以故意論（未必故意、不確定故意），例如：獵人瞄準小白兔，此時仇人出現，獵人心想能打中小白兔最好，不然打中仇人也不錯。砰！小白兔跳著離開，而仇人死了。此時辯稱做間接故意。以間接故意來解釋酒駕致死似乎比直接故意來的合理許多，然而仍然有些牽強。

對於大部分的人來說，「殺人」絕對是一件避之唯恐不及的事情，只要還存有理智，通常不會想要殺人，且大部分的人在酒駕肇事後，多半是驚魂未定，甚至肇事逃逸，由此可見，當他們在酒後駕車時，不大可能是抱持著「沒撞死人最好，撞死人也沒關係」的心態。

如果故意殺人不行，那麼我們還有「過失殺人」的選項。在刑法中，過失指的是行為人對於構成犯罪的事實，雖預見其發生，而確信其不發生者，由此觀之，比照過失殺人確實與比照故意殺人更加符合實際情形。因此，如果法務部研擬酒駕致死比照故意殺人修法，那麼許多例子都該比照修法。比如當我們合理認為讓機師疲勞駕駛可能有墜機的危險，但仍不願更改派遣人力，當悲劇發生時，是否也該視做故意殺人呢？

歸根結柢，人們真正想看到的，或許不過是酒駕殺人者能夠一命償一命，然而，倘若在發現任何難解的問題時都只要訴諸於死刑就能夠一了百了，那還算什麼「法治社會」呢？況且，訴諸死刑問題便真的解決了嗎？正如前文所述，酒駕問題的背後，可能還存在著更全面性的危險駕駛議題啊！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航