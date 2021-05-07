當酒喝到某個程度，產生生理病變以後，只有「罰和關」當事人是不會怕的

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

為什麼這幾年來，我們團隊花了很多精力投注在酒癮治療上，是因為不論你是藍、是綠、是紅、是白，不管你是達官貴人，還是平民百姓，這個問題都有可能會發生在你自己或你所愛的人身上。

我永遠忘不掉，當我還是實習醫師時，在急診值班的某個晚上，有位17歲的孩子被酒駕者撞到昏迷，媽媽在外面哭到斷腸的那個樣子。

酒害，是人類社會所面對成癮物質中，高居對自己、對他人傷害的榜首。

酒害跟很多成癮物質所造成的問題一樣，已經到達危險性飲酒者（hazardous drinking），大多不認為自己有酒害的問題，其中有50%認為自己仍然能安全駕駛交通工具。以過去台灣的相關研究，因為酒駕到監理站上課的民眾，約有七成在酒精使用障礙症篩檢測驗（Alcohol Use Disorder, AUDIT）上，分數超過八分（亦即需要專業人員深入評估治療需求）；酒駕公共危險的個案中，有三分之二以DSM-5診斷準則而言，是嚴重度為酒精使用障礙症中重度的患者。

這也是這幾年，嚴刑峻法雖然讓酒駕致死率略降，但始終無法大幅度改善這個問題的原因。當酒喝到某個程度，產生生理病變以後，只有罰和關，當事人是不會怕的。

這也是為何美國得透過酒駕法庭，把酒精腳環、禁制令、治療命令、社福資源等兜在一起，才有辦法面對這麼棘手問題的原因。

還記得，某次我在宣導場合裡，跟合作單位提到台灣應該要有無酒娛樂處所、無酒飲宴會場、無酒營造工地的認證，如果不是這類認證場所，在離開的時候應該負責提醒；也應該要有反酒害大使、反酒害教育等，像毒品問題一樣，各個部會動起來。

才剛講到無酒娛樂處所、無酒飲宴會場，對方馬上就露出「這怎麼可能」、「你開玩笑的吧」那樣的表情，雖然口頭說「期待你們的努力」，但我知道對方是不怎麼支持的。

但你看這次事件，肇事者是從KTV喝完酒開車出去的。

2020年，我們接了一整年的酒駕緩起訴治療，透過藥物與心理治療，再犯率低於兩成，跟台北松德院區的成效近似，再算上健康、司法、矯正這些成本，投入一元在治療，在台灣至少可以節省十幾倍的社會成本，甚至更多。只可惜，還未成為全國性的政策。

而酒的價格過於便宜，酒害造成的健康損失與部分受害者的求償無門，應該要開徵酒品健康捐來因應。這也說了很多年了，始終沒有下文。

畢竟，後面還有社會文化跟經濟利益的問題在裡面，也牽涉到每一個人對酒害的認知，強求不來，所以有要長期社會運動的心理準備。

不過，在這個過程中，身為專業人員總希望社會能覺醒得早一點，能更系統性地看待這個問題，總希望受影響的家庭、所造成的遺憾或眼淚，可以少一點。

母親節前，這消息多讓人難過啊。

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本文由李俊宏授權轉載，原文刊載於此

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