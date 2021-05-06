「我們將效忠聯邦與人民」緬甸反軍方民族團結政府，組成人民防衛部隊

由反對緬甸軍方統治人士組成的民族團結政府（National Unity Government, NUG），日前聲明自身為緬甸合法政府並與緬甸軍政府並行存在。5月5日，民族團結政府宣布成立人民防衛部隊（People’s Defense Force, PDF） ，以終結緬甸軍方對人民的暴力行為。

緬甸軍方即緬甸國防軍（Tatmadaw）2月1日發動政變，推翻由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的全國民主聯盟（National League for Democracy, NLD）民選政府。隨後，軍方成立國家領導委員會（State Administration Council,SAC）統治全國，並動用軍警武力血腥鎮壓人民反政變示威抗爭。

持續記錄抗爭傷亡情形的非政府組織緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners,AAPP）統計，截至5月5日，共769人被軍政府殺害，3696人被逮補、控告或判刑。

《中央廣播電台》報導，民族團結政府發表聲明指出，人民防衛部隊是進一步組成聯邦聯合部隊（Federal Union Army）的先驅 ，他們有責任「讓安全部門做出有效的改革，以終結長達70年的內戰」。這支部隊要負責處理「來自『國家領導委員會』對人民的軍事攻擊和暴力」。

全國團結政府成立於4月16日，成員包括遭軍方罷黜的國會議員、反政變抗議領袖以及少數民族代表。全國團結政府誓言要終結暴力、恢復民主，並建立聯邦民主聯盟。

《伊洛瓦底》報導，民族團結政府國防部副部長Daw Khin Ma Ma Myo說明，人民防衛部隊的主要任務是保護人民的生命財產。「這支隸屬於民族團結政府的國家部隊，將對抗軍政府部隊犯下的戰爭罪和對人民犯下的罪行。」

民族團結政府也在推特上宣布「人民防衛部隊四項宣示」（The Four Oaths of the People’s Defense Force）：「我們將效忠聯邦與人民」、「我們將效忠在聯邦民主改革中殞命的英雄」、「我們將保護全體人民的安全、財產與福祉」、「我們莊嚴地聲明願為建立緬甸聯邦（Federal Union of Myanmar）獻上生命」。

We are excited to announce “The Four Oaths of the People’s Defense Force”.



This is a critical step to establish the #FederalUnion and keep all civilians safe. #SupportPDF#SupportNUG pic.twitter.com/u1JJHc2hiN — National Unity Government Myanmar (@NUGMyanmar) May 5, 2021

不過《中央社》指出，對於人民防衛部隊的細節，包括如何組成、如何武裝，以及如何達成目標，民族團結政府仍未有詳細說明。

軍方暴行

《紐約時報》報導，緬甸國防軍在1962年以維護國家統一為由發動政變上台，在幾十年的軍事統治期間，這支占人口多數的巴馬人（Bamar，即緬人）控制的軍隊對少數民族展開暴行，包括殺害平民或焚燒村莊。直到2016年，軍方將部分權力移交給民選政府，暴力仍在持續，為控制少數民族居住的部分地區而作戰，那些地方多辦擁有豐富的玉石、木材和其他自然資源。

過去三年，緬甸國防軍在若開邦（Rakhine State）、撣邦（Shan State）和克欽邦（Kachin State）三處，陸續對少數民族反抗軍發起戰爭。最激烈的戰鬥發生在若開邦，由若開族人組成的若開軍（（Arakan Army）正尋求更大的自治權。

如今，將軍們現在已徹底重新掌權，緬甸國防軍把槍口對準了發動全國非暴力反抗運動的民眾。

《路透社》報導，有許多抗爭運動者已經組織起來在叢林中進行軍事訓練。近幾週以來，許多城鎮都發生針對軍政府警方哨站或軍事設施的爆炸襲擊。

《伊洛瓦底》報導，軍政府使用致命武器包括實彈、自動步槍、手榴彈和重型炸藥，攻擊參與和平抗爭運動的抗爭者，把他們貼上「暴徒」的標籤。緬甸全國各地每天都有抗爭運動，都面臨軍政府的鎮壓。在軍政府執行鎮壓和搜捕之際，軍政府警隊和士兵進行摧毀或偷竊平民財物如汽機車、房屋、糧食和家畜等等的犯罪行為。

面對軍政府的暴力，緬甸人民組成許多以自我保護為基礎的防衛組織，反抗軍隊鎮壓搜捕。在實皆（Sagaing Region）、馬圭（Magawe Region）和欽邦（Chin State），人們以自製的雷管槍或彈弓回擊。民族團結政府表示，將與這些人民的武裝組織討論如何共同對抗軍方政權。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年4月18日，緬甸土瓦（Dawei）地區民眾表達對「民族團結政府」（NUG）的支持。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒