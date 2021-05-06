歐盟中止批准《歐中全面投資協定》、對中鋁製品祭重稅，雙方關係急速惡化

編譯：吳宗宜

歐盟宣布中止批准歐中投資協定

歐盟執行委員會（European Commission）於5月5日表示，在3月確認中國對新疆實行種族滅絕（genocide）後，已中止審理批准《歐中全面投資協定》（The EU-China Comprehensive Agreement on Investment，CAI）。

雙方原則上已於去（2020）年12月就該協定達成共識，但尚未獲得歐盟各機關（如歐洲議會）的批准。

歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：「從某種意義上說，我們現在已經暫停了歐盟執委會與中國的政治接觸活動。布魯塞爾與北京之間的當前關係『不利於』《歐中全面投資協定》的批准，在目前的情況下，歐盟對中國實施了制裁，中國也對歐盟成員國實施反制裁，此環境不利於批准該協定。」他並表示，該協定未來的進展，取決於歐中關係如何發展。

儘管東布羅夫斯基斯的聲明，沒有明指該協定已正式被中止，但的確暗示了歐盟最近和中國之間的緊張關係，削弱了兩方達成這一協定的意願。

歐洲議會中合計擁有45％席位的三個主要政黨（社會主義者和民主人士進步聯盟〔S&D〕、復興歐洲〔Renew Europe〕和綠黨〔Greens / EFA〕）也宣布，只要歐盟對中國的制裁繼續實施，議會甚至將拒絕舉行公開辯論以批准該協定。與執委會一同作為歐盟決策機關的歐洲議會，將對該協定擁有最終決定權。

一位歐盟官員試圖進一步澄清東布羅夫斯基斯的話，他表示：「現在必須對協定進行法律審查和翻譯，然後才能送交有關單位通過和批准。但該協定的批准過程不能與歐中關係的未來發展分開，在這種情況下，中國針對歐洲議會議員和整個議會的報復制裁，是無法接受和令人遺憾的。該協定的批准，將取決於雙邊關係的發展，因此，不能完全被稱為已中止。」

歐中投資協定的進展與挫敗

經過長達七年的馬拉松式談判，歐盟和中國於去年12月簽署了爭議性的《歐中全面投資協定》。該協定的成功簽署，來自於德國擔任歐盟執委會主席的6個月期間內的大力推動，而德國總理梅克爾（Angela Merkel）則是背後最重要的推手。德國的主要考量，是中國為德國最大的汽車製造廠所在地及銷售地，中國市場至關重要。

歐盟執委會估計，過去20年歐盟對中國的直接投資已超過1400億歐元，而中國對歐盟的投資總額接近1200億歐元。歐盟在中國投資的主要領域是汽車、基本原料（包括化學製品）、金融服務、農業、食品和消費品。

當時，輿論批評該協定早該簽署，以打開中國的廣大市場，這將使許多歐洲公司受益，如果該協定獲得批准，這可能使北京放寬對外國公司的一些臭名昭彰的嚴格規定，例如必須與當地公司合資營運。

最終在歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾，以及中國國家主席習近平進行的11小時視訊通話中，雙方達成共識，談判的結果是習近平的外交勝利。

該協定旨在使中國開放市場給歐盟企業並給予公平待遇，從而建立平衡的歐中貿易關係，也就是歐盟執委會所說的「公平競爭環境」，該協定也包括有關國營企業和補貼的規定。

歐盟執委會表示，「中國第一次同意了有關永續發展的規定，包括對禁止強迫勞動的承諾和批准了國際勞工組織相關的公約。 」

但大多數的歐洲議會成員對快速達到共識的投資協定提出批評和質疑，特別是針對中國保證勞工權利的部分。

該協定也激怒了歐洲的疑中論者和人權運動者，他們持續遊說歐盟針對中國政府在維吾爾實行的種族滅絕，和對香港進行的暴政進行制裁，同時美國拜登（Joe Biden）政府也公開對歐中投資協定表示不滿。

然而本案在今（2021）年3月有了戲劇性的轉折，歐盟對中國實施30多年來的首次制裁，對4名侵犯新疆維吾維爾族穆斯林人權的中國官員進行制裁。

隨後中國憤怒而迅速作出了反制，中國外交部對10名歐盟官員（包含5名歐洲議會成員）、4個歐盟委員會進行制裁，北京還將來自英國、美國和加拿大的民意代表，列入入境黑名單，超過30個人和組織受到中國的報復制裁。

針對過去幾個月歐盟與中國的關係急速惡化，布魯塞爾管理學院的教授賴特勒（Michael Reiterer）也表示：「只要歐洲議會議員持續在中國的制裁名單上，該協定要取得進一步的進展是不可能的。」

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歐美共同抗中？

歐盟對中國的立場逐漸強硬，在《POLITICO》的一份報告顯示，隨著習近平政權越趨專制，歐盟現在對於採取將商業利益與中國專制政權區分的政策越來越悲觀。

隨著中國的經濟正以驚人的速度從武漢肺炎疫情中復甦，歐盟呼籲對中國採取進一步、強而有力的措施來應對其帶來的挑戰。此外，中國在台灣的軍事極度施壓、對新疆地區的維吾爾族穆斯林的種族滅絕，以及對香港民主的鎮壓，也引起了越來越多的國際關注。

4月21日在歐盟峰會上，歐盟執委會主席馮德萊恩向27個歐盟國家發表的報告中指出：「現實是，歐中之間存在根本分歧，無論是在經濟體系還是全球化治理、民主與人權，或是在與第三國打交道方面，這些分歧在可預見的未來將繼續存在，我們不能輕易忽視。」

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也說，「要發揮最大效果，歐盟還需要與其他夥伴密切合作。美國新一屆政府證實它打算使用多邊外交、與國際組織重新接觸，並與盟國和夥伴在中國問題上密切合作。在世界舞台上，我們必須牽住友誼之手，同時維護我們自己的立場和利益。 」

拜登預計在6月中前往歐盟開會，修補前總統川普（Donald Trump）與歐盟僵化的關係，而中國問題將會是此次會議的重點之一。

歐盟堅持與中國維持充分關係，不單將中國視為戰略競爭者和系統對手，在其他包括氣候變遷和緬甸政變等領域上，則視其為合作談判夥伴。

在3月中國對歐盟實行報復性制裁後，波瑞爾表示，歐中關係走入了新氣氛和新局面。

歐洲議會最大黨歐洲人民黨的領導人韋伯（Manfred Weber）也說，「在中國問題上，歐洲積極的與美國立場團結一致，捍衛我們的共同利益，並堅決抵抗中國對我們全球盟友的侵略。 」

歐盟對中國鋁製品祭出重稅

根據《路透社》報導，歐盟在經調查後發現，中國透過補貼政策，刻意壓低鋁製品成本在歐洲傾銷，遂於4月12日宣布對中國鋁材產品（aluminium flat-rolled products）祭出臨時關稅，稅率設在19.3％至46.7％之間。

中國南山集團旗下企業將適用最低稅率，例如山東南山鋁業；而江蘇常鋁鋁業集團，則將面臨28.3％稅率。

率先由歐洲鋁製品業者先前提出申訴，指稱廉價中國進口產品造成他們失業。調查顯示，在2019年中至2020年中，中國鋁出口商佔歐盟市場的比例，從2017年的6.2％增加到11.2％，而價格卻下降了9％。歐盟執委會也表示，在同一時期，歐盟鋁生產商從盈利變成了虧損。

而調查將持續進行至10月，可能將關稅實行期間設為5年。

此外，針對美國前總統川普於2018年以進口鋼、鋁產品危及國家安全，援引1962年的《貿易擴張法》第232條，對相關產品加徵國安稅，並在2020年2月8日起向符合條件的進口鋼產品加徵25％關稅、鋁產品加徵10％關稅等措施，歐盟也予以回擊，對美國進口打火機加徵20％、家具塑料加徵7％報復性關稅，以回應美國先前對歐盟施加的鋼鋁稅。

今年3月，美國商務部對18個國家普通鋁合金板產品發動傾銷調查，其中德國鋁板面臨的新關稅將最重，美國商務部裁定，對進口自德國的普通鋁合金板產品的反傾銷稅稅率高達242.8％。該國是對美國的最大鋁板出口國，2019年的貿易價值達2.86億美元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航