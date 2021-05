常犯的直譯錯誤：被說「Smart mouth」不是在稱讚你

視訊會議時,Jack提出新產品的意見。講完之後,他的外籍同事說了:You just said a mouthful!

Jack心想,Mouthful不是指吃了一口東西嗎?難道同事以為自己邊吃東西邊開會?

Mouthful在這裡和吃沒有什麼關係,這是贊同別人觀點。當你覺得別人講得對,就可以用:

You said a mouthful!

(X)你剛剛邊講邊吃。

(O)你講得很對/完全正確。

Mouth或mouthful這個字很tricky,表面意思很簡單,但大家用在口語中的比例不高。我們來熟悉一下這個字的延伸用法。

一口;滿口

Mouth是嘴巴,mouthful最直接的意思就是mouth+ful,把東西裝在嘴裡,所以mouthful是一小口,或是滿口。記得mouthful要搭配介系詞of。

He only ate a few mouthfuls of meat.

他只吃了幾口肉。 I couldn't eat another mouthful.

我吃不下了。(吃飽了)

拗口、難讀的字

有時候我們遇到難唸的字,舌頭會轉不過來,就好像嘴巴裡有東西難發聲一般,所以mouthful又有拗口難唸的意思。

That name is really a mouthful. 那個名字真拗口。

罵人的話

可以引申為講話很大聲,像罵人、咆哮一般。習慣的搭配用法是:Give someone a mouthful。

A taxi driver wound down his window and gave the cyclist a mouthful. 計程車司機搖下車窗,對騎腳踏車的人破口大罵。

除了mouthful之外,也來看看mouth的道地用法:

mouth off

(X)閉嘴

(O)高談闊論,隨便發言

Don’t just mouth off. Wait your turn.

別肆無忌憚大發議論。輪到你再說。 I had to listen to Michael mouthing off about the clients all through lunch.

整個吃午餐的過程中,我都得聽著麥克對客戶大發議論。

Do you eat with that mouth? (=You eat with that mouth?)

(X)你用那張嘴吃東西嗎?

(O)(這樣的話)你說得出口?

Do you eat with that mouth? 這是一句罵人的話,直譯是「你用那張嘴吃東西嗎?」意思是,講了這麼髒的話,怎麼還敢用它來吃東西。我們現實環境裡也許用不到,但常看電影、美劇的人應該就不陌生。

You talk dirt a lot. You eat with that mouth? 你髒話連篇。你說得出口?

smart mouth

(X)很會說話、妙語如珠

(O)喜歡耍嘴皮子的人/自以為是、沒禮貌

Don’t be a smart mouth with me! 別跟我耍嘴皮。

類似的片語是smart off。美劇《實習醫生》裡就有這樣一句,是媽媽對小孩說的:

Don't you smart off to me! 別跟我耍嘴皮。

