常犯的直譯錯誤：被說「Smart mouth」不是在稱讚你

視訊會議時，Jack提出新產品的意見。講完之後，他的外籍同事說了：You just said a mouthful!

Jack心想，Mouthful不是指吃了一口東西嗎？難道同事以為自己邊吃東西邊開會？

Mouthful在這裡和吃沒有什麼關係，這是贊同別人觀點。當你覺得別人講得對，就可以用：

You said a mouthful!

（Ｘ）你剛剛邊講邊吃。

（Ｏ）你講得很對／完全正確。

Mouth或mouthful這個字很tricky，表面意思很簡單，但大家用在口語中的比例不高。我們來熟悉一下這個字的延伸用法。

一口；滿口

Mouth是嘴巴，mouthful最直接的意思就是mouth+ful，把東西裝在嘴裡，所以mouthful是一小口，或是滿口。記得mouthful要搭配介系詞of。

He only ate a few mouthfuls of meat.

他只吃了幾口肉。 I couldn't eat another mouthful.

我吃不下了。（吃飽了）

拗口、難讀的字

有時候我們遇到難唸的字，舌頭會轉不過來，就好像嘴巴裡有東西難發聲一般，所以mouthful又有拗口難唸的意思。

That name is really a mouthful. 那個名字真拗口。

罵人的話

可以引申為講話很大聲，像罵人、咆哮一般。習慣的搭配用法是：Give someone a mouthful。

A taxi driver wound down his window and gave the cyclist a mouthful. 計程車司機搖下車窗，對騎腳踏車的人破口大罵。

除了mouthful之外，也來看看mouth的道地用法：

mouth off

（Ｘ）閉嘴

（Ｏ）高談闊論，隨便發言

Don’t just mouth off. Wait your turn.

別肆無忌憚大發議論。輪到你再說。 I had to listen to Michael mouthing off about the clients all through lunch.

整個吃午餐的過程中，我都得聽著麥克對客戶大發議論。

Do you eat with that mouth? (=You eat with that mouth?)

（Ｘ）你用那張嘴吃東西嗎？

（Ｏ）（這樣的話）你說得出口？

Do you eat with that mouth? 這是一句罵人的話，直譯是「你用那張嘴吃東西嗎？」意思是，講了這麼髒的話，怎麼還敢用它來吃東西。我們現實環境裡也許用不到，但常看電影、美劇的人應該就不陌生。

You talk dirt a lot. You eat with that mouth? 你髒話連篇。你說得出口？

smart mouth

（Ｘ）很會說話、妙語如珠

（Ｏ）喜歡耍嘴皮子的人／自以為是、沒禮貌

Don’t be a smart mouth with me! 別跟我耍嘴皮。

類似的片語是smart off。美劇《實習醫生》裡就有這樣一句，是媽媽對小孩說的：

Don't you smart off to me! 別跟我耍嘴皮。

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本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航