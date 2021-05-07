常犯的直譯錯誤：被說「Smart mouth」不是在稱讚你
我們想讓你知道的是
Mouth或mouthful這個字很tricky，表面意思很簡單，但有許多讓人會錯意的延伸用法。
視訊會議時，Jack提出新產品的意見。講完之後，他的外籍同事說了：You just said a mouthful!
Jack心想，Mouthful不是指吃了一口東西嗎？難道同事以為自己邊吃東西邊開會？
Mouthful在這裡和吃沒有什麼關係，這是贊同別人觀點。當你覺得別人講得對，就可以用：
You said a mouthful!
（Ｘ）你剛剛邊講邊吃。
（Ｏ）你講得很對／完全正確。
Mouth或mouthful這個字很tricky，表面意思很簡單，但大家用在口語中的比例不高。我們來熟悉一下這個字的延伸用法。
一口；滿口
Mouth是嘴巴，mouthful最直接的意思就是mouth+ful，把東西裝在嘴裡，所以mouthful是一小口，或是滿口。記得mouthful要搭配介系詞of。
He only ate a few mouthfuls of meat.
他只吃了幾口肉。
I couldn't eat another mouthful.
我吃不下了。（吃飽了）
拗口、難讀的字
有時候我們遇到難唸的字，舌頭會轉不過來，就好像嘴巴裡有東西難發聲一般，所以mouthful又有拗口難唸的意思。
That name is really a mouthful.
那個名字真拗口。
罵人的話
可以引申為講話很大聲，像罵人、咆哮一般。習慣的搭配用法是：Give someone a mouthful。
A taxi driver wound down his window and gave the cyclist a mouthful.
計程車司機搖下車窗，對騎腳踏車的人破口大罵。
除了mouthful之外，也來看看mouth的道地用法：
mouth off
（Ｘ）閉嘴
（Ｏ）高談闊論，隨便發言
Don’t just mouth off. Wait your turn.
別肆無忌憚大發議論。輪到你再說。
I had to listen to Michael mouthing off about the clients all through lunch.
整個吃午餐的過程中，我都得聽著麥克對客戶大發議論。
Do you eat with that mouth? (=You eat with that mouth?)
（Ｘ）你用那張嘴吃東西嗎？
（Ｏ）（這樣的話）你說得出口？
Do you eat with that mouth? 這是一句罵人的話，直譯是「你用那張嘴吃東西嗎？」意思是，講了這麼髒的話，怎麼還敢用它來吃東西。我們現實環境裡也許用不到，但常看電影、美劇的人應該就不陌生。
You talk dirt a lot. You eat with that mouth?
你髒話連篇。你說得出口？
smart mouth
（Ｘ）很會說話、妙語如珠
（Ｏ）喜歡耍嘴皮子的人／自以為是、沒禮貌
Don’t be a smart mouth with me!
別跟我耍嘴皮。
類似的片語是smart off。美劇《實習醫生》裡就有這樣一句，是媽媽對小孩說的：
Don't you smart off to me!
別跟我耍嘴皮。
延伸閱讀
- 不要會錯意！當對方說「Nice talking to you」，不是想跟你繼續聊下去
- 常混淆的what、how錯誤：面試時可以問「How much is the salary」嗎？
- 常犯的直譯錯誤：Mean business與業務無關，Raw deal也不是生的交易
責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航