虧欠五個世紀的道歉：墨西哥總統向馬雅原住民正式致歉，時機卻引人非議

編譯：王國仲

5月3日，墨西哥總統羅培茲（Andrés Manuel López Obrador）出席金塔納羅奧州（Quintana Roo）的紀念儀式時，向馬雅原住民過去五個世紀以來（從被西班牙人征服開始算起）遭受的壓迫正式致歉。

致歉內容具重要歷史意義，時機引人非議

本活動是「階級戰爭」（Caste War，馬雅人於1847－1901年起義反抗統治階級的白人後裔，共造成約25萬人死亡）終戰120年紀念儀式，同時也是1519－1521西班牙殖民500周年、1821年墨西哥獨立200周年一系列的紀念活動之一。

羅培茲表示：「無論來自個人、政府或外來政權——長達三世紀的殖民統治，加上墨西哥獨立後的200年——我們向馬雅人遭受的可怕虐待，致上最誠摯的歉意。」

墨西哥內政部長桑傑士（Olga Sanchez）也表示：「我們向墨西哥的馬雅人民致歉，並以墨西哥政府身分請求原諒。他們在歷史上遭受錯誤對待，至今仍是遭到歧視的受害者。」

羅培茲政府的正式致歉，其實並不讓人訝異。他從家鄉塔巴斯科州（Tabasco）崛起參政時，其為原住民權利喉舌的形象就已廣為人知。

當然，這無損內容代表的重大歷史意義。對長期努力耕耘、試圖讓大眾認知馬雅人在西班牙殖民、墨西哥統治下，近乎遭到抹消的文化與習俗的馬雅領袖來說，這不啻是一項重要里程碑。

不過，發表道歉的時間點值得討論——距離眾議院選舉只剩下一個月；羅培茲亦試圖持續推動行經多個馬雅文明遺址與渡假區、屬於其重要政見一環，卻遭當地社群強烈反對的馬雅鐵路（Tren Maya）計畫。紀念儀式當下也能看見反對興建鐵路者的抗議身影，他們認為此舉不僅破壞生態環境，且對原住民社群造成傷害。

馬雅文化帶來豐富觀光財，墨西哥馬雅人卻多數活在貧窮線下

1974年起，墨西哥藉「馬雅」主題成立許多渡假村、景點，大賺觀光財——坎昆（Cancún）州南部海岸是著名度假勝地，又名「馬雅里維耶拉（Riviera Maya）」；海景公園中也常見「馬雅」相關元素，馬雅人本身卻被拒於富裕之門外，甚至多數過著貧窮線以下的生活。他們多數靠小規模農作維生，或在渡假村與觀光景點擔任工人或清潔工。

馬雅行動家坎奴（Alfaro Yam Canul）接受美聯社（Associated Press）訪問時表示：「我們知道自己有著輝煌歷史，甚至被塑造成樣板、藉馬雅之名賺進豐厚利潤，但這些資金從未回饋到我們的社區。」

坎奴表示，錫安卡恩（Sian Ka'an），一片占地53萬公頃，有著紅樹林、濕地與潟湖的生態保護區，「在沒有知會或諮詢我們的情況下，被政府用卑劣的手段偷走」，並呼籲將其觀光經營權還給馬雅人。

目前錫安卡恩保護區僅開放少數遊客進行一日旅遊，沒有居住設施。專家表示紅樹林與潟湖生態非常脆弱，任何進一步漁獵或觀光行為都可能對其造成衝擊。

坎奴希望總統能修改保護區的相關法規，讓馬雅人在此成立生態旅遊社群。「我們不用蓋大房子，所有旅遊基礎建設都設在馬雅首都費利佩卡里略波多（Felipe Carrillo Puerto，1850年由馬雅人建立。當時稱為Chan Santa Cruz，意指神聖小十字架，因為是階級戰爭時的中心地帶，因此被馬雅人視作首都）就好。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

種族屠殺、基本權益缺乏，瓜地馬拉馬雅人同面臨歷史困境

作為墨西哥的鄰居，且近半族群為馬雅人，瓜地馬拉總統賈馬太（Alejandro Giammattei）也出席這場紀念活動。

他認為馬雅人至今仍面臨苦難、遭受忽視：「做為區域共同體，我們成功對抗奴隸制度、內戰，與群眾間的公開衝突。不過，以史為鏡，我們可以分析、並發現時至今日，人命仍不斷逝去。罪魁禍首是組織性犯罪、營養不良，人們對夢想和機會追尋徒勞無功。」

如賈馬太所言，瓜地馬拉的馬雅人經歷了沉痛的歷史迫害。從1960到1996年間的瓜地馬拉內戰造成約20萬人死亡、上百萬人流離失所，且有至少10萬名女性遭到強暴。被害者中，馬雅貧民佔大多數。

當時，馬雅人被視為支持反政府左派組織的反叛者。在前總統蒙特（Efraín Ríos Montt）任內，更實施恐怖統治，甚至放任軍隊犯下種族屠殺等惡行，試圖將馬雅人與其文化完全滅絕（蒙特於2013年遭瓜國法院以族群滅絕和反人類罪定罪，判刑80年，後死於心臟病發）。

由於內戰，許多基礎設施遭到破壞，加上生命財產屢受威脅，1970年代開始，許多馬雅人選擇移民至其他國家，包括墨西哥與美國。不過，由於當時的冷戰氛圍，美國更傾向於為共產主義國家人民提供庇護，因此瓜地馬拉馬雅人較難在美國取得居留權。

在內戰結束超過20年後的今日，改變仍來得緩慢。舉例而言，瓜地馬拉政府直至2003年才修改法律，明定國家需以不同原住民語言提供健康、教育、社會正義與安全等基本服務。馬雅律師組織（The Association of Mayan Lawyers）便指出：「（瓜地馬拉）仍是一個單一文化主義的國家，歷史上屢見剝奪其他文化權益的紀錄。」

如今，瓜地馬拉約有53％的貧窮人口，而在這之中有近74％是馬雅人。除了社會地位低落外，馬雅人（包括其他少數原生族群）更缺乏政治參與，與在官方部門中的代表性。許多馬雅人也認為政府沒有把他們視為「具獨特性的人民」。

縱使雙方政府高層展現重視與關注態度，綜觀墨西哥與瓜地馬拉馬雅人困境，距離他們作為該國公民、獲得合理且公正待遇，似乎還有一段不短的路要走。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航