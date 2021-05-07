不接受行政院的「三階外推」，護礁環團提出過哪些替代方案？

環境資訊中心記者 孫文臨報導

距離8月28日公投只剩四個月，為避免「保護藻礁」與「增氣減煤」成為零和遊戲，許多專家學者試圖透過各種方案的想像，希望找出雙贏的替代方案。行政院3日宣布第三天然氣接收站（三接）觀塘港外推455公尺方案，藻礁公投聯盟卻不認同，認為政府沒有好好考慮三接遷離的可能性，以及對空污、供電影響的詳細評估，也未考量如浮動式接收站（FSRU）等過渡方案。

究竟三接可以遷到哪裡？分別對能源轉型產生哪些衝擊？光靠節能與綠電能夠補足用電缺口嗎？或許可從各方討論的替代方案略窺一二。

詹順貴提三接原址外推替代方案

行政院同意外推455公尺

原先的觀塘工業港區，離岸約740公尺、水深約15米，依照中油規劃需浚挖至20米深，才能確保天然氣（LNG）船的行駛安全，這也是保育團體擔憂，浚深將衝擊海底藻礁生態系的主因。

前環保署副署長詹順貴拋出「三接原址往外推」的方案，他建議工業港可外推至水深22~25米處，減少浚深。依照等深線，工業港約需外推至1~1.5公里。

這項建議也是經濟部唯一善意回應的替代方案，行政院3日宣布的也是採外推方式，將觀塘工業港外推455公尺，至離岸1.2公里處，可採不浚挖、不填地的方式開發，但將延遲2年半供氣。

行政院3日公布最新方案：第三天然氣接收站觀塘港外推455公尺 | 行政院提供

不過，遷到離岸1.2公里還不夠，珍愛藻礁公投主文即要求「第三天然氣接受站（三接）需遷離大潭海岸及離岸5公里內之海域。」珍愛藻礁聯盟也多次強調外推並不是可接受的替代方案，要求政府應評估「符合公投主文」的「遷離」替代方案。

【遷離替代方案1】三接遷台北港

經濟部：至少延遲11年

那麼於三接可以遷到哪裡？中油2018年曾將台北港列為選項之一。前環評委員鄭明修更投稿《大自然年刊》指出，台北港已在進行填海造地，港區土地仍有空間，可避免破壞大潭藻礁的自然海域，且台北港海象氣候較佳，較能兼顧北部穩定供氣的需求。

對此，經濟部次長曾文生表示，新北市政府於2017年與2018年兩度來函，表達民意反對於台北港設立接收站。且三接遷址台北港，需要重新進行可行性研究、水工模擬、操航模擬、環評等前置作業，約需3年才能取得開發許可；圍堤造地及建造碼頭及防坡堤工程約需4年；興建儲槽、氣化設施，拉管線到大潭電廠等又需4年，整體時程至少較原方案延後11年，無法趕上大潭電廠三部新建燃氣機組2023年的啟用時間。

【遷離替代方案2】三接遷林口港

中油評估：恐延遲13年

除台北港，台電林口電廠旁的卸煤碼頭（林口港）也被視為替代方案之一。

相較於台北港，林口港距離大潭電廠較近，一旁又有長生電廠的天然氣管線可使用。

然而，曾文生表示，遷址林口港與台北一樣，評估與興建的時程至少需要延後11年。

此外，曾文生指出，由於林口港位於飛機航道正下面，須再進行飛安審查，且林口港為卸煤碼頭，不屬於商港及工業港，在法源上需要重新確認港口地位，依照台電評估合計需延遲13年的時間。再者，新北市政府是否同意也是問題之一。

【遷離替代方案3】麥寮港、台中港供氣

經濟部：無法替代三接

至於外傳可用中部的台中港、麥寮港，甚至是基隆協和電廠作為天然氣接收站，供氣大潭電廠。經濟部則反駁，三者皆非三接替代方案，若由麥寮供氣至大潭，需180公里的天然氣管線，緩不濟急；台中港接收站也須供氣給台中電廠的新建燃氣機組，北部還是沒有穩定的天然氣供應來源。協和電廠則仍在環評，也趕不上大潭電廠新增燃氣機組上線。

事實上，目前台灣僅有高雄永安與台中兩處天然氣接收站，2020年台灣天然氣用量已達1775萬噸，天然氣接收站負載率已達108%，供氣風險升高。配合增氣減煤的能源轉型路徑，規劃中的台中港擴建及協和電廠第四接收站，都是為了就近供氣給台中電廠、協和電廠的燃氣機組，以穩定北、中、南天然氣供應，降低「斷氣」風險。

麥寮接收站的討論，同樣是為了讓六輕的汽電共生改為天然氣發電機組時，能有穩定的天然氣源。

【遷離替代方案4】原址改浮動式接收站（FSRU）

經濟部：需蓋防波堤

遷址台北港、林口港都需要延後至少11年的時間。中興大學環工系教授莊秉潔就認為，延宕的過程中可設置「浮動式天然氣接收站（FSRU）」作為過渡方案。他推估，若不需興建防波堤，無論FSRU碼頭設置在觀塘港、林口港或台北港，皆僅需約2年，並以水平導向鑽掘工法（HDD）鋪設海管至大潭電廠供氣，保護藻礁兼顧穩定供氣。

不過，曾文生則表示，2020年有評估過FSRU的替代方案，但由於海象限制，在台灣中北部設置FSRU都需要興建防坡堤，否則FSRU操作時會面臨不可預期的安全風險，「或許我比較保守，因為必須確定做得到才能做，在操船模擬上就是需要興建防坡堤。」

【三接若延期】減煤延後，空污與碳排須以其他方式減量

「增氣」是為了以天然氣發電取代燃煤發電。根據能源局推估，我國2025年全國需電量約為3029億度，備用總容量為4848.4 萬瓩，而能源轉型目標是要在2025年達到天然氣50%、燃煤30%及再生能源20%的配比。

對此，曾文生表示，若三接未如期完工，可能影響大潭電廠8、9號天然氣機組不能如期上線，無法增加每年天然氣發電約137億度，就無法減少137億度的燃煤發電，若以每1億度電須4萬噸燃煤換算，約等於無法減煤500萬噸。

換句話說，三接延宕，將影響「減煤增氣」時程，短期內無法改善燃煤機組的空污及碳排，可能必須透過發電廠以外的車輛運輸及工廠排放（移動污染源、固定污染源）來加強管制，達到減少空污與碳排，或是民眾需要承擔空污暫時無法改善的後果。

【三接若延期】節能、綠電行不行？須推動達100億度方能補足

能不能透過抑制用電等方式，達到同樣的減煤成效？

環境規劃協會理事長趙家緯分析，若三接未能如期供氣，可能會減少100億度的天然氣發電，在其他條件不變的情況下，就是增加100億度的燃煤發電。他認為，若綠能再增加50億度、節電達50億度，同樣可達減煤成果。

問題是，目前國內推動再生能源的狀況並不理想，原定2020年太陽光電應達6.5GW的目標，截至2021年5月仍未達標，離岸風電也僅有一座128MW的風場商轉，2025年能否達成20%的目標仍有待努力。

節電方面同樣艱鉅，台灣用電量在2020年再創新高，且受景氣熱絡影響，2021年用電量更一路攀升，政府若無提出強硬政策，2025年要節電50億度相當困難。

曾文生直言，大潭電廠8、9號機組若未如期上線，將影響約6%的備用容量，未能達法定備用容量率15%的目標，短期或可透過盡力調度來維持尖峰的穩定供電，但萬一遇到機組故障、系統異常等事故，將會增加供電不穩定的風險，三接仍有其必要性。

重啟核四當替代方案？珍愛藻礁聯盟、執政者齊反對

此外，今年8月28日公投日，除了珍愛藻礁公投，「重啟核四」公投也將登場。重啟核四公投領銜人黃士修在各種場合多次強調，重啟核四可同時達到珍愛藻礁、減少燃煤發電的兩項目標。

不過，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都強調，不可能重啟核四，且核廢料問題始終無法解決。台電也說，重啟核四困難重重且曠日廢時，無法成為替代方案。就連珍愛藻礁公投領銜人潘忠政都嚴正強調堅定反核，公投目標是「非核、減煤、救藻礁」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航