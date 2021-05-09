《經濟殺手的告白》：越戰情況不樂觀，升高美國誘使印尼脫離共產黨的決心

文：約翰・柏金斯（John Perkins）

經濟殺手的一課

我除了要了解這個陌生的行業，還得花時間閱讀與印尼相關的書籍。

「你愈是了解行將前往的國家，工作就會愈順利。」克勞汀這麼建議。我將她的話牢記在心。

一四九二年哥倫布出海航行，原本是為了尋找當年號稱「香料群島」的印尼。印尼在殖民時期一向被視為瑰寶，遠比美洲來得有價值。爪哇有華麗的布匹、聞名遐邇的香料和豐饒的沃土，一直是兵家必爭之地。來自西班牙、荷蘭、葡萄牙和英國的冒險家，競相爭奪這塊土地。荷蘭在一七五○年脫穎而出，成為最後的勝利者，雖然控制了爪哇，卻花了超過一百五十年的時間陸續征服其他島嶼。

二次大戰期間日本入侵印尼，荷蘭勢力幾乎毫無抵抗，因而造成印尼慘痛的苦難，特別是爪哇百姓。日本投降之後，深具魅力的領袖蘇卡諾（Sukarno）上台，宣布獨立。歷時四年的戰亂終於在一九四九年十二月二十七日結束，荷蘭降下國旗，將主權交還三百多年來掙扎求生的百姓。蘇卡諾成了新共和政權的第一位總統。

然而，統治印尼遠比擊敗荷蘭更具挑戰。一萬七千五百多個島嶼孕育出多元的文化、語言和方言，部落意識強烈，種族之間的宿怨由來已久。激烈的衝突經常發生，蘇卡諾執行嚴厲鎮壓。他在一九六○年解散國會，並於一九六三年自命為終身總統。他與各國共產政府結盟，以交換軍事設備和訓練。他派遣由蘇聯武裝的印尼部隊入侵鄰國馬來西亞，藉此在東南亞擴展共產勢力，博得世界各地社會主義領袖的認同。

反對勢力累增，一九六五年發動了政變。蘇卡諾靠著情婦的機智，幸運地躲過暗殺。然而，他的許多高級軍事將領和親信就沒有如此幸運。整起事件令人聯想到一九五三年的伊朗政變。最後，政變歸責於共產黨，特別是親中國的派系。繼之，由軍隊主導的大屠殺造成約三十至五十萬人民慘死。軍事領袖蘇哈托將軍（General Suharto）在一九六八年奪得政權，當上總統。

到了一九七一年，美國決定誘使印尼脫離共產黨的決心昇高，因為越戰的情勢愈來愈不穩定。一九六九年夏天，尼克森總統開始一連串的撤軍行動，美國戰略轉向全球化的角度，策略焦點在於防止骨牌效應，避免各國一一落入共產黨統治。有幾個國家被列為重點，印尼便是其中關鍵。MAIN的電氣化計畫便是此綜合性計畫的一部分，確保美國在東南亞的主導優勢。

美國外交策略的前提是，蘇哈托會和伊朗國王一樣效忠華府。美國希望印尼可以成為東南亞地區其他國家仿效的模式。華府的策略也假設，在印尼取得勝利可以引起伊斯蘭世界的正面響應，特別是具爆炸性的中東。如果這些還不足以構成動機，印尼還有石油。雖然沒有人能確定蘊藏量和品質如何，石油公司的地震學家卻對印尼的潛力興奮不已。

隨著我在波士頓圖書館的鑽研，興奮之情與日俱增，我開始想像未來的冒險之旅。相較於和平工作團的艱難困苦，替MAIN工作的確能換得更豪華、更吸引人的生活方式。和克勞汀在一起的時光，已經是我諸多幻想之一的實現。一切似乎太過美好，讓人不敢相信。我覺得至少讓我在和尚學校服刑的挫折扳回一城。

生活中的其他事情也起了變化：安和我的相處出了狀況。我們爭吵不休。她抱怨我變了，我不再是她當初嫁的那個男人，也不是和她在和平工作團共度那些年的那個人。現在回過頭來看，她當時一定察覺到我正逐漸走向兩面的生活。

我將此歸咎到安身上，怪她當初不該逼我結婚，造成我對她的忿恨，才會導致這必然的結果。我根本不念當初我們在厄瓜多所經歷的挑戰中，她曾一路照顧、支持我；我當時依然將她視為我對父母屈從的行為模式的延續。

現在，我敢肯定安在某種程度上知道我有了另外一個女人。總之，我們決定分居，搬進不同的公寓。

一九七一年某天，就在我前往印尼的前一星期，我到了克勞汀的住處，發現小餐桌上擺著形形色色的起司和麵包，還有一瓶上好的薄酒萊新酒。她舉杯向我祝賀。

「你成功了！」她微笑著，然而不知怎地，笑容中似乎少了真誠。「你現在正式成為我們的一員了。」

我們隨意聊了半個鐘頭左右，就在美酒將盡的時刻，她露出一個我從來沒見過的表情。

「不可以向任何人承認我們的會見。」她的語調轉為強硬：「只要你透露半點訊息，我都不會原諒你，我絕對會否認曾經和你見過面。」她怒目瞪視著我，或許那是我唯一一次感到被她威脅，隨後，她發出一聲冷笑。「把我們的事情洩露，會讓你的生活陷入危險。」

我心中一驚，突然感到恐怖。

然而，隨後在我獨自走回保德信中心的路上，我不得不承認這手法之高妙。實際上，我們在一起的所有時間，全都待在她的公寓裡。我們兩人的關係完全不著痕跡，沒有任何MAIN的人員涉入。

我心裡有一部分反而感謝她的誠實：她並沒有像我父母對我矇騙堤爾頓和明德大學一樣欺騙我。

相關書摘 ▶《經濟殺手的告白》：要不是有個副總統爸爸，小布希才沒有資格當石油公司董事

書籍介紹

本文摘錄自《經濟殺手的告白（全新暢銷增訂新版）》，時報文化出版

作者：約翰・柏金斯（John Perkins）

譯者：戴綺薇、黃亦安

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經濟殺手所到之處，貪欲伴隨毀滅野火燎原……

柏金斯頂著首席經濟學家的頭銜，任職於一間顧問公司，實則從事經濟殺手的工作長達十年（1971－1981）。二○○一年的九一一事件讓他痛下決心，向世人披露生涯當中不為人知的一面。

書稿完成後，由於內容敏感，遭到二十九家背後有財團支持的出版公司拒絕，直到二○○四年舊金山一家獨立出版社慨然接手，才讓經濟殺手的故事公諸於世。這本書對於美國為維繫己利的權力運作，以及大眾習以為常的經濟體制，投下一枚震撼彈。柏金斯目前專事寫作，並致力於推動非營利組織工作，提倡個人意識覺醒，進而改變資本主義在全球各地造成的失衡現象。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航