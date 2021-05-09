維多利亞時期小說與電影的敘事交會（上）：當瑪莉雪萊腦中怪物成為眼前的魅影

文：吳家瑀（曾任藝術雜誌採訪編輯、藝術行政打雜工）

19世紀是現代視覺文化形成的重要時代，多種視覺媒介、新知與技術紛繁勃興，[1]各種媒體之間的區分仍在折衝協商，所以互媒交涉、彼此影響的情形所在多有，而此番互動，自然也成為後世學者前仆後繼探勘的有趣議題。

以電影奇觀為例，它的放映技術和銀幕形式，要歸功於幻影術與幻燈的流行、乃至全景畫和立體視鏡的新舊交替，以及發明者愛迪生（Thomas Alva Edison）、盧米埃兄弟（Lumière）、伊士曼（George Eastman）等人的影像技術創新，[2]電影院的空間建築則繼承自義大利劇院[3]。這種媒體匯集的特性影響了電影的產製、放映技術和映演機制的成形，最終使電影徹底滲透大眾視覺文化與消費。

幻想與幻象：當腦內怪物成為眼前魅影

關於電影的另一重要元素──敘事形式，近年已有學術研究指出，在好萊塢古典敘事電影成為主流之前，文學借鑑初始電影（proto-cinema）視覺效果探測小說敘事能耐的實踐，其實對於20世紀敘事電影發展，有著難以磨滅的重要性。

諸如巴爾札克（Honoré Balzac）、狄更斯（Charles Dickens）等人的小說佈局和敘事技巧，即被認證有借助新技術的體驗來勾勒書中人物、動作、場景和時空，並印證19世紀文學小說確實參與形塑了當時的影像文化和觀看習慣，促進社會大眾對於敘事電影日漸增長的興趣和需求。

因此，學界認為小說對於初始電影的涉入程度應該被重新評估，瑪莉．曼寧（Kara Marie Manning）甚至認為應該將小說視為初始電影的一種形式。本篇文章的案例分享來自她的研究成果，她以19世紀英國光學玩具的流行盛況為底景，針對幾部後人熟知的維多利亞時期小說，深入剖析了文本敘事、修辭用語和當時光學儀器所能產生之視覺效果的關聯性。

瑪莉．雪萊與魔術幻燈

若要追溯機械複製敘事的技術，在好萊塢古典電影制度化之前，無疑就是小說讀物的流通傳播。早在盧米埃兄弟提出並申請了活動放映機（cinematograph）的專利之際，便已承認小說對於視覺技術發展所發揮的關鍵作用，根據牛津線上詞源詞典釋義，追溯希臘文詞源，cinematograph具有「被寫下來的運動」或「動態書寫」之意。[4]

關於小說和初始電影光學玩具的內在聯繫，曼寧最先列舉的作品是瑪莉．雪萊（Mary Shelley, 1797-1851）的《科學怪人》（Frankenstein, 1818）。這部公認的科幻小說鼻祖，至今已有許多電影和影集的改編版本，過多的影像演繹甚至反過來影響我們對於原著的認知。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《科學怪人》

曼寧認為《科學怪人》成為敘事電影的改編熱門，箇中因素就在於小說預示的電影特質，其敘事策略傳達了一連串精心佈局的鏡頭，讀來宛若分鏡圖。而對於場景、光線、視角、視覺特效的描述，除了反映初始電影魔術幻燈的視覺模式，更催生了後來的類型電影語言。此部小說全書以科學家主角第一人稱寫就，其中一段陳述夜不能寐的文字如下：

我雖然睡著了，卻被瘋狂的噩夢驚擾。夢中我以為見到了健康紅潤的伊麗莎白，正在英格爾斯塔德街頭漫步。我又驚又喜，把她緊緊抱在懷裡，想要親吻她。可是當我的唇一碰到她，她的嘴唇瞬間就轉成死灰一般的顏色，她的其他五官也都發生了可怕變化。最後我覺得自己抱的好像是死去母親的遺體，她被裹屍布包著，而屍蟲在法蘭絨做成的壽衣裡面緩緩蠕動。我驚恐地從噩夢中驚醒……當昏黃的月光透過百葉窗縫隙照射進來，我看見了那個怪物——我親手創造的可悲怪物，他正掀起窗幔，眼睛直盯著我，如果非要說那是眼睛的話。……當他的肌肉和關節活動起來之後，就變成了一種連但丁都想像不到的東西了。[5]

在《科學怪人》問世之前，魔術幻燈已是社會大眾熟悉的流行娛樂形式。這項技術發明於17世紀中，基本上是利用光源將透光的玻璃畫片投射到白牆或布幕上，技術純熟的操作者已經能夠製造動態影像幻覺，同時還搭配聲樂表演、旁白和音響效果。

到了18世紀末出現了更創新靈活應用此技術的魅影秀（phantasmagoria），進一步為觀眾帶來前所未有的奇觀感受和沉浸體驗，包括立體投影、戲劇化利用空間黑暗，以及製造驟大或縮小、突入觀眾席轉瞬又煙消雲散的鬼影特效。當逼真可怕的光學幻象召喚出哥德式惡魔與怪物，觀眾在遭受恐懼情感和視覺衝擊之餘，根本就遺忘了利用新興投影技術隱於幕後的映演（巫）師和機器。[6]

前引的小說內文與魔術幻燈表演體驗的趨同之處，展現在雪萊的敘事視角，顯然也將讀者置於欣賞幻術的觀眾席，而科學家儘管遮掩於睡寢（布幕）之中，卻同時扮演了幻燈師和觀眾兩個角色，向讀者投射出自己創造的夢境與窗邊怪物，自己也被眼前的景象驚嚇。

尤其當怪物驟然現身窗前，近在咫尺朝他伸手和移動時，科學家乃為這突發的「出現效果」悚然心驚。這裡的情節安排，實與當時觀眾體驗魔術幻燈表演的分享陳述，展現了高度的相似性。當幻象神出鬼沒於周邊，許多觀眾確實以為自己觸摸得到那些形象，或反之自己就要被那些形象觸摸，於是感到激動驚懼不已。

備註

[1]科拉里（Jonathan Crary）等文化研究者揭示現代視覺的形成與特徵，19世紀以降從科學技術、藝術概念、生產流程與消費行為的各個領域，都在開展一種現代視覺，包括顯微鏡與X光等光學儀器的玩具出現，書籍報刊的流行普及、玻璃櫥窗的展示，以及攝影、電影等等。一種主觀視覺正在形成，而這種視覺優先的感官文化，也反身造就新的現代主體。參考Crary, Jonathan. “Modernizing Vision.” Vision and Visuality. Ed. Hal Foster. Seattle, WA: Bay Press, 1988. 29-44.；唐宏峰，〈從幻燈到電影：視覺現代性的脈絡〉，《傳播與社會學刊》，35期（2016），頁185-213。

[2]邱誌勇、孫松榮，〈活動影像的同質異像性——「繼電影之後」影像的實驗性與造形性〉，《藝術觀點ACT》，46期（2011.04）。（2020年12月10日檢索）。

[3]電影院與劇院的關係，最早仍要從魔術幻燈（magic lantern）和魅影秀（phantasmagoria）談起。1799年，著名的比利時映演師羅伯森（Étienne-Gaspard Robertson）在巴黎范登廣場附近的廢棄修道院表演魅影秀，周圍由廢墟和墓地形成的陰森氣氛，為表演增添了戲劇性。1838年，今為倫敦威斯特敏斯特大學（University of Westminster）前身的皇家理工學院（The Royal Polytechnic Institution），在設立之後就成為各種光學實驗暨娛樂表演的重要場所。其劇場設有500個席次，擁有六個大型魔術幻燈，可將20.3cmX12.7cm手繪精緻幻燈片投影至約198公尺的玻璃屏幕。

1896年，盧米埃兄弟在此首映10部單長僅50秒的電影，並向觀眾收費，因此咸認為該劇院是英國電影的誕生地。從歷史上來看，電影和戲劇、劇場各方面也是緊密相連。不僅戲劇流派和美學對電影卓有影響，戲劇和電影從業人員的培植和流動也是雙向的。兩種媒介的舞台和銀幕之間也存在著許多聯繫。相關資料可見於Heard, Mervyn. PHANTASMAGORIA: The Secret History of the Magic Lantern. Hastings: The Projection Box, 2006；The Magazine of Science, and Schools of Art IV (1843): 410（2020年12月10日檢索）；’The Goblin Court’, Royal Polytechnic Institution lantern slide: （2020年12月10日檢索）；Parente, André and Victa de Carvalho. “Cinema as dispositif : Between Cinema and Contemporary Art.” Cinémas: Journal of Film Studies 19.1 (2008): 37.

[4]“Cinematograph.” Etym. Oxford English Dictionary（2020年12月10日檢索）。

[5]該段原文請見線上全文第五章（2020年12月8日瀏覽）。

[6]Gunning, Tom. “’We are Here and Not Here’: Late Nineteenth-Century Stage Magic and the Roots of Cinema in the Appearance (and Disappearance) of the Virtual Image.” A Companion to Early Cinema. Ed. Andre Gaudreault, Nicolas Dulac, and Santiago Hidalgo. Wiley-Blackwell, 2012. 58. 轉引自Manning, Kara Marie. Moving Words/Motion Pictures: Proto-Cinematic Narrative in Nineteenth-Century British Fiction (2016). Dissertations 906. （2020年12月1日瀏覽）。

註：原文標題為〈光學．幻術．紙玄機——維多利亞時期文學小說與初始電影的敘事交會（上）〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航