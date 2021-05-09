【動畫】《暮蟬悲鳴時》：關於犯人，我們是否能有另一種思考方式？

日本有一個知名的旅遊聖地，叫做「合掌村」，是一個許多人都嚮往前往旅遊的地方。而動畫《暮蟬悲鳴時》正是以合掌村作為故事舞台，所編織出來的一個虛擬故事：裡面主角的家、雛見澤「古手神社」，都是實際上存在的建築物與廟宇。即便《暮蟬悲鳴時》舊作已經在10多年前完結了，但是在當地的八幡神社，還是能看見許多畫著《暮蟬》主角們的繪馬。

在新作《暮蟬鳴泣時 業》完結、等待七月「解答篇《暮蟬鳴泣時 卒》」上映的空檔，我把舊作《暮蟬鳴泣時》、《暮蟬鳴泣時 解》的主線漫畫，全部重新看了一次。

高中時期熱愛推理小說的我，曾看過這部作品的動畫版，但沒有接觸過動畫完結後才陸續出版的漫畫。讀完漫畫之後，才發現漫畫版以及整部作品背後的寓意，遠遠比動畫來得更為深遠。

和2020年紅極一時的《誰是被害者》相同，《暮蟬》也是一部懸疑、血腥、恐怖的推理作品，但扣掉推理與恐懼的元素，這部作品要傳達的意義其實非常廣。冀望以下內容能讓有興趣的讀者去搜尋、了解更多的觀點，看見過去不曾有過的世界觀。

科學的意義，遠比我們想像的還複雜

生在一個科學至上的年代，我們從小就被教導要以科學的方法去思考與找出真相。然而，我們可曾知道，科學本身其實即是政治？

在《暮蟬》〈祭囃篇〉中，作者完整地公布了整個「雛見澤大災難」（此作品裡的事件）背後的真相：收養鷹野三四的研究者高野一二三，在研究「雛見澤症候群」的過程中，被學界以鄙視眼光對待，甚至直接踐踏他辛苦寫出來的論文。

為什麼會如此？其原因在於「盧溝橋事變」乃是日方宣稱中國國民黨軍方先開槍，導致日方有一名士兵失蹤，進而要求要求進入宛平城搜查而開啟的事件。

然而作者提到，當時日方有一名士兵的家鄉乃是雛見澤，若是雛見澤症候群被科學研究證實，可能遭致國際質疑是那名士兵發病而先開槍的，那麼日方將失去歷史上侵略中國的正當性。在這樣的背景之下，為了確保日方的說法為國際所接受，學界才對高野的研究嗤之以鼻。

而在高野一二三身故之後，鷹野三四為了感念高野將他從虐童的孤兒院救出，決定替爺爺洗刷學界上的恥辱，要讓他的論文被全日本看見，在爺爺生前好友小泉先生運用其政治影響力的壓迫之下，鷹野三四得以在雛見澤獲得秘密研究雛見澤症候群的機構「入江診所」，並得到大筆資金支持。

事實上，直至今日，所謂的科學，或多或少都會受到政治權利的影響：小至義務教育的課本內容，大至科技部計畫、中研院研究計畫的資金要投注在哪一項研究上面，都有政治力量在背後影響著。國際局勢也是科學研究是否被重視的關鍵，以心理學為例，最早的心理學研究乃是由歐陸開始的，為何今日我國較為重視美國的心理學呢？一方面是二戰時期，歐洲的衰敗以及美國在國際上的崛起，使得他們的心理學研究也在國際上更有影響力；另一方面，我國戰後和美國有深刻的淵源，使得我國的心理學教授大多是留美回來的。

然而，這樣的心理學真的可以代表世界的全貌嗎？美國心理學的研究早已深受批評，被視為是「奇怪的（WEIRD）心理學」：多數樣本來自西方地區、受過良好教育、工業化的、富有、民主的受試者（"W"estern, "E"ducated, "I"ndustrialized, "R"ich and "D"emocratic），是否可以代表世界的全貌？這是值得思考與改變的一件事情。

Photo Credit: AP / 達志影像

而當鷹野三四為了讓爺爺的宿願能夠達成，她甚至逼迫其協同研究者入江京介進行了「活體大腦解剖」的研究，一直到故事的尾聲，為了讓她的「女王感染者」假說得以被學界看到，她不惜動用武力將女主角古手梨花殺害、對雛見澤進行滅村行動，好讓她的論文能夠獲得證實。

這也讓我想到某些科學的可怕之處：一生以研究「愛」為何物的哈利・哈洛（Harry Harlow），雖然對依附理論有著極大的貢獻，但他卻透過極為殘忍的手段，以實驗之名虐待無數的恆河猴；而當美國侵略伊拉克、在阿布格萊布監獄虐待戰俘時，想出「將男性俘虜兩兩一組捆綁在一起，把彼此的陰莖塞進另一方的嘴裡，強迫他們互相口交」這種虐囚手法的，便是心理學家。

《暮蟬》的故事一路延展下來，劇中的警察大石藏人，以及閱讀故事的讀者，一直以為每年的「御社神作祟」乃是當地最有影響力的「園崎家」的陰謀時，卻在最後才得知是科學研究者製造出來的假象。這提醒讀者，當我們活在一個以科學為主導的時代，更應該反思科學本身亦有其政治意義，以及科學亦能作為某種「排除異己」手段的可能性。

對立之外，有沒有彼此理解的可能？

在《暮蟬》的故事裡，水壩興建案這個背景是很重要的元素：北條一家在水壩興建案時，因為支持政府的決定，因而遭到全村的漠視，這樣的情形一直到大壩戰爭結束之後，村中長者一直對北條一家人敬而遠之，即便沙都子的父母已死，沙都子與悟史在遭受叔叔、嬸嬸霸凌時，依舊沒有人站出來拯救他們，使得在許多的篇章裡，都帶來了不好的結局。

這就是立場不同的少數，在孤立無援的狀況下，悲劇一直發生的原因。

回顧台灣的社會運動，不也是如此嗎？具有社會影響力的當權者，若是像〈祟殺篇〉中的園崎家一樣，對冷霸凌置之不理，那麼悲劇就會一再地發生，就如同當年的玫瑰少年葉永鋕，即便校方、老師沒有直接嘲笑他的性別認同，卻對同學的行徑視而不見，才導致最後的悲劇。

又或是如同一次世界大戰之後，戰勝國對戰敗的德國實施重大制裁，得到的不是世界和平，反而是納粹崛起、第二次世界大戰的開端。

但是在〈皆殺篇〉裡面，作者卻讓我們看到完全不一樣的景象：前原圭一不畏園崎家的施壓，帶領著夥伴們直接和雛見澤村最有影響力的鬼婆對話，請求她下令協助拯救沙都子，即便過程遭遇了那麼多的艱辛，最後終於將沙都子從家暴中營救出來。

葉永鋕事件到同婚立法，經歷了約20年的光陰，即便性別平等運動的進展很慢，但是正因為有一群人一直不斷地努力著，才讓現況有被改變的可能。

Photo Credit: 中央社 葉永鋕就讀的高樹國中面對歷史，將新建男廁以不鏽鋼玫瑰為入口標誌。

而心理學上的羅伯斯山洞實驗（Robbers Cave experiment）正告訴我們，即便是對立的一群人，在適當的外在環境下，也能讓增進彼此的理解，甚至獲得和解；拼圖式學習（Jigsaw Learning）的實驗則讓我們了解到，即便是不同種族的人，只要透過適當的教學方式，依然能夠成為彼此合作的夥伴。

精神疾病與「罪」

在《暮蟬》的設定裡面，每個角色都有著不為人知的過去：沙都子因為發病而將繼父與母親退下懸崖；禮奈因為發病而用球棒打破全校的玻璃，以及打傷三名男同學；圭一因為壓力過大，而以玩具槍攻擊無辜的小女孩發洩等等。

關於精神疾病患者的世界，我在這篇文章裡已細談過，不過我在這裡想補充一點：並不是患有精神疾病，就會導致殺人、犯罪的結局。就像是〈鬼隱篇〉的圭一，因為環境壓力的累積，使得他的精神疾病愈發嚴重，最終造成無可挽回的後果。然而若是像〈贖罪篇〉的圭一一樣，一直不放棄禮奈，終究還是有可能使患者減輕症狀、避免慘劇的發生。

事實上，身為憂鬱症與焦慮症患者的我，便深刻地能夠感受到，即便我的疾病就如同雛見澤症候群一般，有可能終身不會痊癒，但是周遭的友善或壓力的來襲，就會讓我的病情好轉或是惡化。

而好轉與惡化的關鍵有兩個，一個是患者本身求助的意願，另一個則是環境如何對待與回應患者。試想，若鐵路刺警案的鄭再由在求助時，有人願意傾聽他的內心世界，而不是把他當作瘋子趕走，他對於「自己將被迫害」的信念是否就會減低許多？如此一來，鐵路殺警案是否就不會發生了？

思覺失調症的患者，占所有人口的1%，也就是在台灣，有大約23萬人有思覺失調症。難道，我們要監控這麼多人的行動，以確保他們不會殺人嗎？又或是當我們面對這些人的求救訊號時，能夠給予更多幫助？即使自己不是專家，但是靜下來聽他們的恐懼，進而找尋專業人士來協助他們，正是避免慘劇發生的方式之一。

而除了精神疾病本身帶來的犯罪之外，關於「罪」的討論，我覺得是這部作品中最核心的價值所在，畢竟像是圭一在攻擊小女孩時，並不是源自於精神疾病，而鷹野三四之所以會走向滅村的行動，也不是她一開始研究時的本意：鷹野三四悲慘的過去，使得她對於完成爺爺的研究有極為強大的執念。

鷹野三四｜Photo Credit:《暮蟬鳴泣時》

關於犯人，我們是否能有另一種思考方式？

從小，我們就被灌輸「做錯事＝被處罰」的道理，但是只有懲罰就可以避免再犯了嗎？

在《暮蟬》當中，作者刻意地刻畫了每個人的過去，就是為了在結尾時，透過古手梨花的口中，說出這部作品的核心價值：「人只要活著，罪行便如污垢，無可避免。重要的不是不讓罪孽發生，而是寬恕罪孽，接納人所犯之罪，然後共同寬恕吧。」

這不是說，犯錯的人不必付出代價，但是我們同時也要了解到：「是什麼讓他們犯了罪？」

《暮蟬》作者龍騎士07曾在〈皆殺篇〉的漫畫中提到，他創造的「雛見澤症候群」這個詞，其實是強迫犯人引發慘劇的「出身和環境」的代名詞，藉著理解這個病名，我們能夠從單單責難犯人本人，轉而把目光投向製造出犯人的環境。

有沒有一種可能，犯人需要的不僅僅是被懲罰，而更需要學習如何回歸社會？有沒有一種可能，發病犯錯者需要的不是被關入監獄，而是有積極治療與安全收容的醫院？有沒有一種可能，受害者本人或家屬的傷痕，可以透過社會大眾與政府的關懷，取代懲罰、殺死犯人來彌補？

我在上一篇文章中提到的「北歐監獄模式」確實有辦法矯正犯人，讓他們重新回歸社會，那麼有沒有可能，台灣也能因地制宜地將北歐監獄模式移植過來，用新的思考方式來對待犯人？用不一樣的方法來給被害者及其家屬補償呢？

古手梨花的輪迴，象徵著慘劇被改變的可能

歷史總在輪迴／哪裡沒紀念碑／哪種悲情更悲？ ──滅火器樂團，〈City of Sadness〉

《暮蟬》的主角古手梨花，是一個悲劇性的女主角，她不斷不斷地在昭和58年6月被殺死，然後透過御社神羽入的力量，輪迴到下一個平行世界。

她曾努力想要改變命運，但卻發現無論她怎麼做都難逃慘劇，於是漸漸地放棄了。

然而，就在她絕望之時，她開始發現她身旁的夥伴們，竟然能回想起在別的世界裡所犯下的錯誤，進而試圖阻止自己或他人再犯錯，並拉著她團結起來，嘗試阻止慘劇的發生。

古手梨花｜Photo Credit: 《暮蟬悲鳴時 業》

確實，歷史就如同梨花的命運一樣，一直在悲劇中輪迴，而我們都有喪失信心的時候。但同樣的，在某些人喪失信心的時候，總有其他人會站出來，嘗試改寫歷史的悲劇。

而改變悲劇的關鍵，就在於覺察與改變：劇中的角色們，因為覺察到了在其他平行世界裡面做的某些事情，可能會帶來慘劇的發生，所以他們開始嘗試用不同的方法，來改寫未來的發展。現實社會不也是如此嗎？因為有了白色恐怖的慘劇，所以我們才開始重視人權的議題；因為有了欺壓原住民的歷史，所以我們才開始重視原住民恢復姓名、恢復打獵權等議題；因為有了過勞死的議題，所以勞工權利才逐漸獲得重視。

或許，正在閱讀這篇文章的你，會覺得自身的力量很渺小，但我覺得我們能夠做的，而且也非常有影響力的一件事情便是：減少在網路的各個頁面，留下情緒性、謾罵性的字眼。若有餘力，進一步去搜尋與思考這些事件、議題的背後，更多更廣的可能性。

這看似是一件小事，但每個正在閱讀這篇文章的讀者所累積起來的影響力，其實非常大。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航