六四非法集結案：黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚與梁凱晴判囚4至10個月

因涉參與2020年六四集會而違法，24名民主派人士被控煽惑他人參與未經批准集結等罪，其中黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚與梁凱晴早前承認一項「明知而參與一個未經批准集結罪」，今（6）日於區域法院刑，黃之鋒遭判囚10個月、岑敖暉囚6個月，袁嘉蔚與梁凱晴則各被判囚4個月。法官陳廣池指4人利用自己特殊身分，透過社交媒體宣傳自己出現在公眾集會，又表示4人的政治信念和理想顯示他們無仼何悔意。

法官：4人故意及有預謀，必須判處有阻嚇刑罰

（中央社）前香港眾志秘書長黃之鋒等人去年參加「六四」燭光晚會後被捕，部分人早前承認參與未經批准集結，今天被法院被判刑4至10個月不等，其中黃之鋒入獄10個月。

綜合本地媒體的的報導，法院早上就去年「六四」燭光晚會非法集結案判刑，判處黃之鋒入獄10個月、專上學生聯會前副秘書長岑敖暉6個月、袁嘉蔚和梁凱晴同被判監禁4個月。

據報導，法官判刑時表示，被告明知集會未經批准，是故意及有預謀，是公然犯法，必須判處阻嚇性刑罰，以反映案件的嚴重性及以儆效尤，避免其他人效法。

20多名泛民主派人士去年參加未經批准舉辦的「六四」燭光晚會，之後遭起訴，黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴上月底在庭上承認參與未經批准集結，法庭今天判刑。

法庭預定下月中一併審理其他不承認控罪的泛民人士。

香港市民支援愛國民主運動聯合會每年6月4日都在維多利亞公園舉辦燭光晚會，悼念1989年北京「六四事件」死難者。

當局去年以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，首次禁止支聯會舉辦集會，但支聯會和泛民人士不理會禁制，當晚仍到場。

警方其後拘捕了黃之鋒、支聯會主席李卓人和壹傳媒集團創辦人黎智英等26人，並起訴各人參加非法集結或煽惑他人參與未經批准集結等罪。

26名被告中，前眾志主席羅冠聰及浸會大學學生會前副會長張崑陽已離港遠赴海外，法庭已對兩人發出拘捕令。

新聞來源：

黃之鋒六四非法集結案 判刑10個月

責任編輯：Alex

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