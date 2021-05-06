把生命當抽福袋？中國電商平台賣「寵物盲盒」引眾怒，《央視》批評背離人性

中國有動保人士在快遞物流車中，發現160隻被運送的貓犬，其中4隻已經死亡。據官方初步調查的結果顯示，這些動物是由電商平台作為「寵物盲盒」商品寄出。此事不但在中國網路上引發眾怒，官媒《央視》更批評背離人性。

（中央社）中國「寵物盲盒」事件層出不窮，3日再傳成都動保人士在一輛快遞物流車中，發現160隻被當作盲盒運送的貓犬，其中4隻已經死亡。此事不但在中國網路上引發眾怒，官媒《央視》更批評背離人性。

綜合《澎湃新聞》、《中國基金報》及《四川廣播電視台》報導，這起事件發生於3日晚間，一群成都的動保義工向官方通報，在一輛中通快遞的物流車中發現了超過160隻的小貓小狗，而根據籠子上的快遞單顯示，這些動物將被分別運往深圳、廣州、桂林、蘭州、昆明等地。

報導提到，成都官方接獲通報後，由當地的派出所及動檢部門介入，除了安置這些動物外，也展開調查。據官方初步調查的結果顯示，這些動物是由電商平台作為「寵物盲盒」商品寄出。

網友分享網購寵物盲盒開箱：

據報導，這起事件從3日晚間開始在中國的網路社群延燒，有關「寵物盲盒」相關話題的閱讀量超過3億次。不少網友批評店家與物流業者將動物的生命當作貨品，非常缺德；也有人呼籲官方應該針對這類的情形嚴加監管、處罰。

此外，也有在物流業工作的網友提到，曾有民眾帶著貓狗前來寄送被拒而在收貨地點大吵大鬧，一問之下才知道是因為購買「寵物盲盒」，但嫌收到的動物長得不好看，而要退貨；另有貨運司機在網上匿名分享，稱這類事件一直存在，是不能說的秘密，如果在運送過程中發現動物死亡，便會隨意丟棄。

隨著輿論熱議，這起寵物盲盒事件也引起中央關注。官媒《央視》在4日在官方微博發表評論，批評這是背離人性的行為。

在《央視》這篇名為「寵物盲盒是對人性的背離」文章中提到，用盲盒裝動物，將一些人的快樂建立在動物痛苦甚至失去生命的基礎上，是對人性的背離，也是娛樂的異化。

文章並批評，相關法律禁止寄送活體動物，商家必須遵守，快遞公司也不應明知故犯。「遵從人性，尊重法律，人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒」。

在輿論和官方齊聲譴責之下，負責運送的中通快遞在4日晚間發表聲明稱，已經暫停違規收件、運送的成都荷花池站點處理物流業務，同時勒令中通快遞四川省管理中心寄遞安全負責人停職，全面配合官方調查。

聲明中強調，將嚴格按照中國國家相關規範要求，遏止活體動物寄送情形，並落實法律，採取強力措施，避免類似情形再度發生。

盲盒類似扭蛋、盒玩或福袋，近年在中國掀起熱潮，消費者需花錢購買並拆封後才會知道盒內的物品是什麼。

除了常見的公仔與玩具外，中國各產業也都搭上了這股熱潮，接連推出「零食盲盒」、「美妝盲盒」、「文具盲盒」等，甚至有旅遊業者推出出發前不知道目的地的「旅遊盲盒」。

據中國「2020盲盒經濟洞察報告」，2019年中國的盲盒市場規模為人民幣74億元（約新台幣320億元），預計2021年將突破100億元，到了2024年更上看300億元。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航