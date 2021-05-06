把生命當抽福袋？中國電商平台賣「寵物盲盒」引眾怒，《央視》批評背離人性
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中國有動保人士在快遞物流車中，發現160隻被運送的貓犬，其中4隻已經死亡，這些動物是由電商平台作為「寵物盲盒」商品寄出。此事不但在中國網路上引發眾怒，官媒《央視》更批評背離人性。
中國有動保人士在快遞物流車中，發現160隻被運送的貓犬，其中4隻已經死亡。據官方初步調查的結果顯示，這些動物是由電商平台作為「寵物盲盒」商品寄出。此事不但在中國網路上引發眾怒，官媒《央視》更批評背離人性。
（中央社）中國「寵物盲盒」事件層出不窮，3日再傳成都動保人士在一輛快遞物流車中，發現160隻被當作盲盒運送的貓犬，其中4隻已經死亡。此事不但在中國網路上引發眾怒，官媒《央視》更批評背離人性。
綜合《澎湃新聞》、《中國基金報》及《四川廣播電視台》報導，這起事件發生於3日晚間，一群成都的動保義工向官方通報，在一輛中通快遞的物流車中發現了超過160隻的小貓小狗，而根據籠子上的快遞單顯示，這些動物將被分別運往深圳、廣州、桂林、蘭州、昆明等地。
《自由時報》報導，貨車現場一片貓犬慘叫，若車門關閉讓空氣不能流通，可能活活被悶死，死掉的動物還會被棄置路邊。動保志工攔下這批動物，當局也介入調查，志工到現場急忙把貓犬從車廂救出透氣，並餵食葡萄糖救治。
許多貓犬都已奄奄一息，初步統計現場發現約160隻貓犬，4日凌晨已有4隻死亡。相關貨運業者截至4日仍未出示檢疫證明，動保團體將協助治療、收容這批貓犬。
報導提到，成都官方接獲通報後，由當地的派出所及動檢部門介入，除了安置這些動物外，也展開調查。據官方初步調查的結果顯示，這些動物是由電商平台作為「寵物盲盒」商品寄出。
網友分享網購寵物盲盒開箱：
據報導，這起事件從3日晚間開始在中國的網路社群延燒，有關「寵物盲盒」相關話題的閱讀量超過3億次。不少網友批評店家與物流業者將動物的生命當作貨品，非常缺德；也有人呼籲官方應該針對這類的情形嚴加監管、處罰。
此外，也有在物流業工作的網友提到，曾有民眾帶著貓狗前來寄送被拒而在收貨地點大吵大鬧，一問之下才知道是因為購買「寵物盲盒」，但嫌收到的動物長得不好看，而要退貨；另有貨運司機在網上匿名分享，稱這類事件一直存在，是不能說的秘密，如果在運送過程中發現動物死亡，便會隨意丟棄。
隨著輿論熱議，這起寵物盲盒事件也引起中央關注。官媒《央視》在4日在官方微博發表評論，批評這是背離人性的行為。
在《央視》這篇名為「寵物盲盒是對人性的背離」文章中提到，用盲盒裝動物，將一些人的快樂建立在動物痛苦甚至失去生命的基礎上，是對人性的背離，也是娛樂的異化。
文章並批評，相關法律禁止寄送活體動物，商家必須遵守，快遞公司也不應明知故犯。「遵從人性，尊重法律，人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒」。
在輿論和官方齊聲譴責之下，負責運送的中通快遞在4日晚間發表聲明稱，已經暫停違規收件、運送的成都荷花池站點處理物流業務，同時勒令中通快遞四川省管理中心寄遞安全負責人停職，全面配合官方調查。
聲明中強調，將嚴格按照中國國家相關規範要求，遏止活體動物寄送情形，並落實法律，採取強力措施，避免類似情形再度發生。
盲盒類似扭蛋、盒玩或福袋，近年在中國掀起熱潮，消費者需花錢購買並拆封後才會知道盒內的物品是什麼。
《中時新聞網》報導，「寵物盲盒」在中國並非新鮮事物，它不僅存在於電商平台，其範圍更是擴散到了多個網路平台買家，只需要支付9.9（約49元新台幣）或19.9人民幣（約86元新台幣），即可以買到一個「寵物盲盒」。
賣家則宣稱裡面可能是某種名貴的貓或狗。而在一些「寵物盲盒」的商品描述裡常常出現這樣的文字：「不接受一切拒收、退換」、「中差評玩得起就下單，玩不起千萬別買」。對於這樣的「霸王條款」，從商家發貨時，買家就只能認栽，不能拒收也不能退換。
除了常見的公仔與玩具外，中國各產業也都搭上了這股熱潮，接連推出「零食盲盒」、「美妝盲盒」、「文具盲盒」等，甚至有旅遊業者推出出發前不知道目的地的「旅遊盲盒」。
據中國「2020盲盒經濟洞察報告」，2019年中國的盲盒市場規模為人民幣74億元（約新台幣320億元），預計2021年將突破100億元，到了2024年更上看300億元。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航