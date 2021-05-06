諾富特群聚新增1例確診，指揮中心對華航啟動「清零計畫」

中央流行疫情指揮中心今（6）日召開記者會，公布國內新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確定病例，為諾富特飯店工程部員工，因業務需要曾與案1120和案1129有密切接觸。

因應華航諾富特群聚事件，指揮官陳時中宣布即日起實施「清零計畫」，華航長程航班機組員的居家檢疫天數延長為5天，並加上9天的加強版自主健康管裡。期間會進行5次的採檢。

諾富特飯店員工再增1例確診，指揮中心對華航啟動「清零計畫」

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增1例本土武漢肺炎確定病例（案1174），為本國籍30多歲男性，為諾富特飯店工程部員工，近期無出國史，因業務需要，經常與房務部往來，並與案1120及案1129有密切接觸。

指揮中心表示，案1174於4月29日配合機場防疫旅館清空計畫前往集中檢疫所，當日採檢之核酸檢測及血清抗體皆為陰性，5月3日起陸續出現喉嚨痛、發燒及肌肉痠痛等情形，5月4日回報症狀後，由檢疫所安排至醫院採檢，於今日確診（Ct值17）。

由於個案發病前2天至住院隔離前皆在集中檢疫所，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，該旅館截至目前共計5名員工確診（案1120、案1127至案1129、案1174）；另4月19日至4月28日期間於該旅館工作之外包商、工讀生及離職員工等共80人，皆已採檢核酸及血清抗體，其中核酸檢測73人陰性、1人陽性（案1145）、6人檢驗中；血清抗體61人陰性、19人檢驗中。

指揮官陳時中補充說明，案1145的接觸者已採檢了25人，其中24人檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

因應近期華航所屬機組員多起確診事件，為阻絕病毒傳播鏈，指揮中心表示自今日起提升該航空機組員之檢疫措施規格及配套，調整如下：

入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）

檢疫：5天居家檢疫+9天加強版自主健康管理。 採檢：第5、14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」，第7、9及12天採檢「深喉唾液」。

當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）

檢疫：14天一般自主健康管理。 採檢：第7天採檢「深喉唾液」，第14天採檢「咽喉/鼻咽拭子」。

指揮中心表示，上述措施將視航空公司外站管理情況、清零計畫執行情形、自主健康管理落實情形及疫苗施打狀況，滾動式檢討機組員檢疫措施。

5/10起開放軍人、65歲以上長者接種AZ疫苗

為儘速建立社區群體免疫力，降低疫情傳播機會，指揮中心表示自5月10日起，開放實施計畫第七類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員）以及第八類對象（65歲以上長者）接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗。

Photo Credit: 指揮中心提供

指揮中心說明，截至5月6日止，國內AZ疫苗庫存量約24萬劑，為提升疫苗接種可近性，目前全臺已有330個接種點可提供武漢肺炎疫苗接種服務，後續將視接種進度及疫苗供應期程與數量再陸續擴增。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，依據韓國疾病管理廳所公布的最新結果，追蹤該國超過350萬名接種疫苗的60歲以上長者長達2個月，數據顯示長者施打單劑AZ疫苗以後，所形成的保護力可達86%。

張上淳表示，韓國疾病管制廳建議民眾應根據時程完成接種2劑疫苗，保護力會進一步提升。

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核稿編輯：翁世航