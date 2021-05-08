2021台灣國際紀錄片影展：在動盪不安、資訊焦慮的年代，我們為什麼需要紀錄片？

文：Peggy Jin

2021年台灣國際紀錄片影展（TIDF , Taiwan International Documentary Festival）在4月30日展開，截至寫稿的5月5日，參展的137部紀錄片中已有39部全場售罄，讓策展人林木材也在個人臉書直呼不可思議。

紀錄片為什麼能力抗嚴峻疫情、在2021年橫空出世？不如劇情片，無刻意設計的對白、動作；常以空鏡頭、非敘事結構、間歇性慢動作呈現的紀錄片，如何召喚人的情感？魅力又有何在？

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 TIDF開幕典禮貴賓合影

在社群時代彌足珍貴的真實性

根據研究，一份《紐約時報》的資訊量，相當於一位17世紀英國人一生會經歷的所有知識量。在人人皆為創用者，製作與散播訊息門檻極低的世代，多數人都有無可避免、眾聲喧嘩下的焦慮。

此外，攝影及修圖技術的便捷，讓照片失去此時此刻的靈光，照片見證曾經，卻不能表述曾經。而恰好我們也生活在一個「透明社會」，韓炳哲在《透明社會》一書中提到，透明社會強調弭平否定性、不能忍受資訊空缺和視覺空缺。

於是，真實成了奢侈的想望。

紀錄片以陳述、還原、擬仿真實為基調，讓人在觀影前即有：故事建立於某段歷史記憶的先行準備。至於觀影後的解讀，則取決於對這段記憶的先驗知識，與作者表彰的交集。對真實的渴求，也呼應了此次2021國際紀錄片影展的題名：再見真實。

再現真實（Re-encounter reality）也再見真實（Goodbye reality）。

縱然紀錄片以誠實為名，但記憶帶有創作者的主觀說服性，野史的取材對象、過程和陳述方式，往往也有其偏俠。我們可以融匯影片於記憶，卻不該相信其為全部的記憶。在盼望收受真實之虞，更該思考的是，如何僭越既有權力結構，從中找到自身理解與安置的位置。

Photo Credit: 台灣國際紀錄片影展提供 開幕片《理大圍城》劇照

越陳越香的紀實性

國際紀錄片影展催生者李疾曾表示：「策動紀錄片雙年展，是想在一些官方的影展外，建立一個樸素的，人道的，甚至是更具批判性的影展。而這些精神正都包含在『紀錄片』中。」2021國際紀錄片影展的主視覺，以不同時序下的藍莓碗錯落，光影的深淺交疊，讓人感受時光的更迭與歷時性。

現今懷舊、復古風當道，但在緬懷、復刻的情懷下，值得反思的是，古為何值得傳唱？今昔的不同是反應進步或失去？今昔是否又以相異包裝、包裹相同的內容再現？例如此次參展作品，亞倫．雷奈（Alain Resnais）的作品《夜與霧》（數位修復版）以平實如詩口吻的畫外音、輕快音樂表現納粹與戰爭的暴力。

對猶太人的種族滅絕行動，卻也能在中共對新疆族群的身上看見。槍決、毒氣室內加諸人體的酷刑，傷害實則與網路生態排外、詆毀的鞭斥惡意言語無異。

以古逢今，歷史有成功者的故事，也有失敗者的失語。

與讀者、作者的辯證關係

紀錄片擷取的某段歷史後轉譯、陳述，珍貴之處在於它恰好貼合了某個族群、甚至多個族群的集體記憶，往往具有跨文化的共同關懷、連結，既作者卻又集體作者的創作性。在解讀紀錄片時，更能體現「若要讀者誕生，除非作者已死」的真切性，從中找到後現代讀者與作者的辯證關係。

受困於疫情下的台灣人，能有這個收束各地故事、人物樣貌的影展，確實難得可貴。以套票的方式販售，也給予低成本觀影、將影像消遣入生活的自在隨意，是一場貼近影像生命的展演。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航