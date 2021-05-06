海平面上升讓越南稻農轉為養蝦戶，帶來什麼經濟與環境影響？

多年來，Ta Thi Thanh Thuy在湄公河三角洲緊鄰南海的地帶辛勤耕作，這個區域曾經種滿農家視若珍寶的稻穀，對越南而言，是一個盛著豐饒米飯的碗。然而，近年海平面上升帶來的影響，讓當地農家經歷「從米到蝦」的轉變，如今Thuy與他五個兄弟，全部從稻農轉成養蝦戶。

《路透社》報導，在過去十年，Thuy和鄰人收成的產品變成蝦子，這看似不真實的轉變，是氣候變遷的結果。海平面上漲讓湄公河三角洲水域、土地的鹽度顯著上升，以及養殖蝦子的池塘如雨後春筍湧現，都對越南海鮮產業帶來轉變。除了氣候變遷，三角洲海平面上漲的因素，還包括上游數個用以發電的水壩建設，使河水水流減少。

「我們還在種稻時，毫無收成。」一位當地蝦農Ta Thanh Long說，「更久以前，水還新鮮乾淨時，稻米還能順利成長結穗。但之後每年的水就變得越來越鹹。」

過去幾年，位於湄三角洲朔莊省（ Sóc Trăng）這片72平方公里的沿海土地上，至少有三分之一的稻田遭受鹽害，朔莊省農業推動中心主任前Duong Minh Hoang 指出。「我們鼓勵當地人轉作能適應現在鹽度的作物。」Hoang說，「氣候變遷影響這裡每一個人。我們必須試著找出生存之道。」

越南政府設下頗具雄心的目標，希望在2025年蝦子出口額可以翻倍，達到100億美金（約2795億新台幣），三角洲的農人也可以從中獲益，當局提供他們培訓計畫和其他配套措施，如優惠貸款。

「在我們順利轉成養蝦戶之前，生活確實很難熬。」今年52歲的Thuy 感嘆，「這附近許多蝦農可以蓋漂亮的房子，在銀行開儲蓄戶頭。」

「附近海鮮加工廠會來買走我們全部的收成。」Thuy 44歲的弟弟Ta Thanh Tung 說，「我們聽說他們出口蝦子到歐洲、中國和美國。」

越南是世界第三大稻米出口國，但是自2013年起出口蝦子獲益就超過稻米，目前還在持續快速增長。養蝦業可幫助緩解越南近幾年面臨的經濟壓力。世界銀行（World Bank）估計氣候變遷帶來的影響，在最嚴重的情形下，將使越南在2050年全國國民所得減少3.5％。

產業分析師預估整體蝦子出口額每年會成長5％到10%，下一個十年，越南主要養蝦區域——主要是三角洲，每年會成長3％到5%。越南最大的海鮮出口商明富集團（Minh Phu Seafood）則更具野心地往世界最大蝦子出口國目標邁進，該集團預期，近來越南簽署許多份雙邊、三邊貿易協定，有助於刺激出口，可望在2045年達到200億美元（約5590億新台幣）出口額，或達成佔全球四分之一的出口量。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 越南朔莊省（Soc Trang）一名蝦農正在檢測水的鹽度。

環境隱憂

《路透社》報導，從米到蝦的轉向，也伴隨著環境議題。瑞士非政府組織國際自然與自然資源保護聯盟（ International Union for Conservation of Nature, IUCN）估計，未來越南全國超過半數的紅樹林將被剷除，蓋成養蝦的池塘。紅樹林有助於對抗海岸侵蝕，以及防風、減少暴潮海浪等衝擊。

《Mongabay》報導，在越南另外一個養蝦重鎮——最南端省份金甌省（Ca Mau），紅樹林也必須讓地給對當地而言最重要的養蝦業，2021年1、2月份，金甌省蝦子出口額達到1億600萬美元（約29億6278萬新台幣）。根據農業和農村發展部的數據，該省目前擁有190平方公里的蝦場，均符合有機、可持續性和安全性等國際標準，例如GlobalGAP，但是主流的養蝦方式仍是露天池塘沒有樹木遮蔭，因此官員亦曾表示希望發展結合紅樹林的蝦類養殖生產模式。

《路透社》報導，水產養殖專家則強調，若缺乏適當規管讓小養殖戶數量暴增，從使用的飼料到廢水、廢棄物的排放，都會產生環境問題。最關鍵的問題是應對蝦類疾病的抗生素的投放與使用，含抗生素的水未經適當處理，進入周遭水域可能造成化學污染，危害當地環境與食物鏈。

「相對於當過度漁撈和水壩的問題正在被矚目......無形污染物（指抗生素）潛藏危害卻沒有受到重視。」專精於水生生物健康的澳洲獸醫、科學家Matt Landos指出，「但是它確實存在，也會不利於養殖業的生產。」

水域的鹽度上升和海平面升高促成的產業轉向，最終可能會傷害湄公河三角洲的環境。

海平面上升0.7到1公尺，將使三角洲40％土地沉沒，根據芹苴大學（Can Tho University ）環境與自然資源學院教授Le Anh Tuan估計，「過來數年，土地會繼續下沉，稻田將轉為水產養殖場、果園和其他作物。」

對於水域逐漸升高的鹽度，養蝦戶們也有應對方案。「現在我們為了取得乾淨的水，水井要挖得更深。」 Thuy說，「但是，我們非常擔憂上升的海平面會使得有一天，連養殖場都被吞沒。」

越南朔莊省（ Sóc Trăng）一名蝦農。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒