乏法律素養不足、沒時間進修、政治力干預，台灣警察獨立機關之路迢迢

文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

台灣自1987年解嚴，迄今雖已30多年，但在方方面面，距離正常、先進國家，還有很長一段路。以警察為例，台灣不僅警力嚴重不足，且警察勤務過於繁重，各項支援業務過於頻繁，導致大多數警察過勞，無法進行種種專業訓練；警政一條鞭制度雖仍存，但地方政治人物卻視警察為奴僕，大大折損警察的榮譽感。

近日，警察負面新聞頻傳，相信這些已曝光的負面新聞，僅是警政沉痾的冰山一角，檯面下還有更多令人怵目驚心的事件。一如大小事故不斷的台鐵，若不根治病灶，徹底進行制度改革，只做些治標不治本的表面功夫，類似負面新聞將不斷重演。

員警法律素養不足，卻沒時間進修

「中壢員警盤查事件」凸顯的是，警察雖是執法人員，卻普遍法律素養不足；屢見不鮮的是，警察宣稱「依法行事」，但被民眾詢問、質疑依何法條時，或語焉不詳，或胡亂引用、詮釋法條，反成激化警民齟齬、衝突的導火線。

因為法律素養不足，大多數警察執勤時，僅憑上司命令、經驗法則與自由心證。膽大者或非都會區的警察，經常憑恃執法者的身分，獲取不當的利益，甚至與黑道、政治人物勾結；而膽小者與都會區的警察，執勤時常「柿子挑軟的吃」，霸凌老弱婦孺，如「中壢員警盤查事件」。

也就是說，許多警察以犯法來執法，侵犯民眾權益而不知，若遇到法律素養、意識較高的民眾，警察便容易深陷官非；結果，有時愈認真的警察愈容易誤觸法網，得過且過、懶惰苟且的警察，反倒無災無難。更有甚者，動輒有警察竭盡心力破案，卻因辦案過程不當取得證據，一切努力前功盡棄，甚至犯罪者逍遙法外，執法者卻深陷官非、難以脫身。

長此以往，愈懂得明哲保身、爭功諉過、逢迎拍馬的警察，愈能趨吉避凶，並獲得升遷；可晉升高位者，泰半是「人精」。於是，警察形象遲遲無法提升，專業能力無法與時俱進，莠者成地方惡霸、毒瘤，良者卻是「帶槍的弱勢族群」。

無可諱言，早年警察多是高中職後段班的學生，涵養法律知識確有困難；但近年來，中央警察大學的錄取門檻，已與頂尖大學齊肩，還有許多知名大學畢業生轉投警界，警察素質已遠超昔日。但除了法律系畢業生，警察法律素養仍嚴重匱乏，關鍵便在於其勤務過於繁重，根本無力他顧。

縮減警察不必要的勤務，並深化、廣化應用先進的數位化設備與技術，盡量以科技取代人力，騰挪出進修時間，進修法律、網路、科技相關知識，並讓警察脫離「人民保母」的角色，回歸國家法律、社會治安捍衛者的定位，才能提昇警察形象、威信。

Photo Credit: 中央社

無論松山警分局中崙派出所黑道襲擾事件之真相為何，但此事件已受媒體高度關注，正副所長仍敢說謊、滅證，從受害者轉為被告，足見其法律觀念之淡薄，更難以「趨小禍以避大禍」。連派出所正副所長皆如此，基層員警的法律觀念必等而下之，滅證事件實層出不窮。

法令雖多如牛毛，警察自不必全部研習，但一定得認識、熟稔與執勤相關的法令。唯有如此，警察才能保護自身權益，值勤時以理服人，而非以力屈人，更可抗拒長官違法的指令，避免淪為長官利益交換的墊腳石，或脫罪、卸責的替罪羊。

政治力都想插手警察

台灣解嚴後，歷經數次中央政權政黨輪替後，軍隊已樹立獨立、超然的形象，但警界地位卻每下愈況，難以抗拒政治力的染指。從民進黨台北市黨部前評委趙映光之子趙介佑涉毒品與詐欺案，牽扯出的種種離譜特權行徑，就可知政治力干預警界之深，與警察之難為。

然而，趙映光只是不具公權力的中階黨職人員，趙介佑更非政治人物；但身為黑幫一員的趙介佑，先前卻穿梭台北市警察局北投分局如「走廚房」，行徑囂張、跋扈。原因無他，北投分局主事者投鼠忌器，或忌憚趙映光的政治影響力，或寄望借助於趙映光的政治影響力，藉此再上層樓，故對趙介佑若干違法作為，睜一隻眼、閉一隻眼。

其實，趙介佑只是眾多胡作非為政治人物與家屬、親信之一，民眾對類似新聞，早已習慣到近乎麻痺，也對警方重振威信，深感絕望。有媒體將之上綱為「綠色黨國下、警察沈淪」，雖嚴重失焦；但台灣政治力獨大，現已是台灣邁向先進國家的重大阻力，更是警界無法獨立的最大障礙。

擷取自 趙介佑臉書 2018年參與北投區義警大會的趙介佑

當下，不僅許多政治人物濫用影響力，親信、家屬狐假虎威，或喬醫院床位、明星小學名額、特權購買熱門時段車票，或施壓警方，塗銷違規停車等，更是稀鬆平常。民眾或無可奈何，或努力沾親帶故，攀附某個政治人物，以圖利自己。

當媳婦、兩頭難，當警察更難，多方受氣。政治人物惹不起，他們的親信、家屬、樁腳、親戚也惹不起，富商通常黨政關係良好，也惹不起；媒體記者惹不起，藝能、網路紅人惹不起，而大黑道或直通高官、民代，或身兼政治頭銜，也惹不起。有時，多方受氣的警察，只能找升斗小民出氣。

當然，在民進黨中，不只一個趙介佑；民進黨此時「清黨」，趙介佑們會暫避風頭，不久後仍將故態復萌。國民黨以此事批判民進黨，實為「一百步笑五十步」；國民黨政治人物與家屬、親屬，欺凌警方的事蹟，更是罄竹難書、無法勝數，且仍是現在進行式！

政治人物決不會停止對警方的干預、騷擾，自棄現有的特權，警方唯有運用輿論的力量，才能嚇阻政治人物的黑手與家屬、親屬。可悲的是，忙著巴結政治人物的警政高層，不會有任何作為！

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航