《孩子，我好想成為你最好的媽媽》：不要再叫我睡覺了！你以為我不想睡嗎？

文：蘿拉．杜奎爾

不要再叫我睡覺了！

日子漫長無比。我知道傑特睡覺時我也該睡，但就是無法。「妳真的該睡一下。」不要再叫我睡覺了！我知道！你以為我不想睡嗎？這種壓力只會把睡眠推得越來越遠，而同一時間，雨果則打呼爽睡。

於是我坐在我那悲慘小角落裡，盯著電視螢幕放空，瞳孔放大而空洞，任螢光跳動閃過。後來我看到自己那段日子的照片，目光呆滯，像尊蠟像。

我回想以前我們週日都怎麼過：宿醉，睡睡醒醒，蜷縮在彼此臂彎中看電影，叫外送來吃。為什麼現在就不能像當時那樣，只是多一個寶寶呢？聽起來像癡心妄想。

時間變得抽象，我匍匐爬過白天，只希望它趕快結束，進入夜晚，然後就是新的一天，也許明天一切會有所不同。但夜晚最糟。那時是二月，白晝又短又寂寞，任憑夜晚吞噬一切，逼人窒息在麻木的沉寂之中。陰鬱層層堆疊。

本來的計畫是讓雨果晚上睡覺，這樣他白天就能照顧我們兩人。我「照理來說」能一次睡四十五分鐘，然後被嬰兒床裡的傑特哭聲吵醒，餵奶一小時左右，然後再回去睡四十五分鐘，接著從頭再循環一次。如果計畫成功，我猜我總共可以睡上幾個小時，但實際上卻不是這麼運作。

我記得有個男的曾經說過：「新生兒超好顧：就是睡覺、醒來、餵奶，然後再回去睡覺。超簡單。」

喔，是喔。那什麼狡猾的原始第六感搞得新手媽媽超敏感，所有噪音、不尋常的味道，通通不能放過，像隻警犬一樣，好像臍帶從來沒斷開似的。

我隨時處於恐慌模式，明明已經累到不行，卻無法放鬆，同時還搭配白噪音背景音效，是我們用淘汰iPhone放給傑特聽整晚的聲音，一種悶悶作響的邪惡警鈴，分分秒秒吱嘎叫著。

另外還多一層心理壓力：因為他出生時體重過輕，要趕快追上標準，所以我們一頓奶都不能錯過。餵奶是我的工作，我不做，他就會挨餓。

我餵傑特吃奶，然後在手機上記錄他吃了多久，是吃左胸還是右胸，這樣才知道下次要換餵哪邊。聽起來超簡單，實際上卻讓我覺得非常混亂，腦袋要爆炸了。

普除痛錠

右胸開始23時05分——15分鐘

換尿布——大便＋尿尿

左——23時29分到35分

換尿布——大便＋尿尿

右——1時19分到34分

左——2時30分到3時30分

右——3時30分到3時45分

換尿布——尿尿＋大便

左——3時55分到4時01分

右——4時53分到5時13分

換尿布——大便＋尿尿

傑特常常吃奶吃到睡著，我得讓他保持清醒才能順利餵食，要搔搔他的腳趾或摸摸他的頭髮，確保他好好喝奶，這樣他才能睡，好讓我也能睡。

有一部分的我認為他會死掉，那我幹嘛要費心思餵他？我這樣是在拖延遲早該發生的事嗎？如果他死了，我會鬆口氣嗎？我真的恨透自己想這些有的沒的。

就算他真的順利睡得比預期久一點，我也還是得設定鬧鐘叫醒自己，準備下次餵他。我的手機上有一堆時間荒謬的半夜鬧鐘。

我也沒辦法餵「迷糊奶」，醫護人員不鼓勵我讓他在奶上睡著，因為他體重實在太輕，所以我得把他叫醒吃奶，把奶塞進他睡著的小嘴裡，那感覺真的很差。

「絕對不要把熟睡的寶寶叫醒，」他們說。嗯，但我叫醒他了，一次又一次。

奶來，燈暗。我得抵抗睡意，很怕沒抱好他，讓他掉到地上。我彷彿能看見醫院的助產士拉開布簾，教我該怎麼把他放進他的塑膠小床裡。不是那樣，是這樣。我只能坐好，坐在臥室裡，坐在暮光中，意識模糊、昏昏沉沉。

這根本是不可能的任務。大家到底是怎麼做的？怎麼會有人這樣做？我們是怎麼維持人口的？為什麼我們還沒通通絕種？可以簡單點嗎拜託？

我一把傑特放下，衝回去閉上眼睛，他就開始尖叫，為了還想再吃奶，或因為尿布髒了，這時我就得起來幫他換尿布，像個笨手笨腳的小偷，在黑暗中就著一旁的小夜燈光移動，然後就得再餵他喝一點奶，才能安穩下來。有時我以為他在喝奶，但實際上他只是咬著安心而已，那我就得再餵他喝一次奶。一切的一切都在我毫無體力的狀況下進行。

「把他帶到床上跟你一起睡啊。」朋友說。

可是萬一我們壓到他呢？萬一他掉下床摔死呢？根據病房助產士的說法，母嬰同床絕對不可行，簡直是犯罪！所以我只能滿屋子跑，搖啊搖到他安靜，有時得試很久才能成功，輕輕把他放回小床上，胸貼著胸，連自己的臉也都貼到床上了，還得暫時閉氣，搞得像在玩什麼疊疊樂一樣。

最後終於踮腳走回床上，回到熟睡的雨果身邊，想著自己只能小睡45分鐘。有時我只能睡15分鐘，因為得從上一餵開始餵，而且要是越久才能入睡，睡覺就越沒意義，因為他只會醒來還想再喝。這一切荒謬至極。不對，根本是酷刑！

入睡的壓力變得極大。如果我沒睡，就無法面對隔天的事情，無法正常運作。詭異的是我卻精神很好。我開始懼怕咖啡因，白天不想喝茶、咖啡、氣泡飲或巧克力。基本上，多數爸媽賴以為生的各種提振精神食物，我都無法。

雨果每天早上醒來問我睡得如何，我總回：「沒睡。」

看著他眼角的睡意，我恨意滿點，那充分休息的證據離我是如此遙遠，但接著我又會對自己更加失望，怎麼可以為這種事對他生氣？他自願提議陪我熬夜，但我們兩個都累垮的意義何在？我明白自己的責任，我知道我是親餵者，我知道自己就是注定無法睡。

但我不會累。問題就在這裡，我全身充滿腎上腺素。

「去睡就對了啦。」嗯，對，謝謝喔，我知道要怎麼睡，在這之前我已經睡了31年了。我躺著，心臟砰砰跳，頭昏腦脹，血液竄流，流經各種最糟情境，沿著腦袋這條骯髒小徑四處竄動。

我要怎麼知道他喝了多少奶？舌頭緊的問題呢？他真的有好好吞下去嗎？還是只是吸安心的？如果他死掉怎麼辦？要是我以為他睡著了，但他其實正在死去怎麼辦？也許我不該愛他太多，以免他真的死了？我好累，照顧不了他。要是我永遠睡不著怎麼辦？如果我心臟病發呢？要是雨果因為我是個壞媽媽而離開我怎麼辦？我會孤單一人，又瘋又孤單。如果我做不到怎麼辦？大家會怎麼說？為什麼我無法感覺正常？

這樣一直不睡，我永遠不可能感覺正常，但我就是睡不著！完全無解。還有要是傷口裂開怎麼辦？要是感染呢？如果血流光了怎麼辦？如果我得再回醫院呢？我聽過剖腹感染，有個朋友遇過。我也會遇到，我知道我會。

我該叫醒雨果。這是個叫醒他的理由，這樣我就不會孤單了。雨果，對不起把你叫起來，你確定我的縫線不會裂開嗎？有流血超過原子筆線嗎？雨果，醒醒。要是我實在太累太錯亂，不小心把傑特摔下去怎麼辦？等等，如果我不小心把傑特弄死怎麼辦？我得找人談談……這樣正常嗎？

我到底是怎麼了？

相關書摘 ▶《孩子，我好想成為你最好的媽媽》：當出現產後憂鬱，許多人的反應是「這是妳第一胎嗎？」

書籍介紹

本文摘錄自《孩子，我好想成為你最好的媽媽：一個母親最希望被聽見的心聲，一段從產後憂鬱復原的旅程》，商周出版

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作者：蘿拉．杜奎爾

譯者：簡萓靚

我曾經也有自己的人生，我的人生卻在此時天崩地裂，這樣沮喪、痛苦、甚至後悔的我，還是個好媽媽嗎？

一個母親從孕期、生產到經歷產後憂鬱最真誠的書寫，寫給每個正在與這段焦慮奮鬥的女性，最溫暖、最引人共鳴也最勵志的親身故事，涵蓋了：

產後憂鬱與焦慮時會有的感受與行為

新手媽媽會面臨的各種情境

如何好好幫助自己度過低潮

旁人如何幫助身陷低潮的媽媽度過

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航