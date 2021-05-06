多名泰國學運領袖倡王室改革被捕，官方證實人權律師獄阿農獄中染武漢肺炎

（中央社）泰國政府今年初大規模逮捕去年參與學運並主張王室改革的抗議領袖，運動主要人物之一、人權律師阿農在關押期間確診感染新型冠狀病毒，是第二位在關押期間染疫的民運人士。

阿農（Arnon Nampha）是2020年泰國學生運動浪潮的關鍵人物之一，他是第一個公開在抗議活動中說出要改革王室的民運人士，也親自參與多場要求王室改革的示威活動。

阿農由於參與去年9月19日在曼谷皇家田廣場前的抗議，遭到警方以觸犯刑法112條冒犯君主罪（lese majeste）為由逮捕關押，阿農從今年2月9日關押在曼谷監獄（Bangkok Remand Prison），至今未獲保釋。

人權團體「泰國人權律師」（Thai Lawyers for Human Rights）今天表示，阿農在獄中出現高燒、暈眩和噁心症狀，檢驗之後確認感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

司法部矯正署今天發布新聞稿證實阿農染疫，並指出阿農是昨天確診，已送醫院治療。

阿農是第二位在關押期間確診武漢肺炎的民運人士，第一位是4月24日確診的初吉亞（Chukiat Sangwong）。

Jailed Thai protest leader Arnon Nampa says he's contracted COVID-19 behind bars. https://t.co/wAIZJLIAjV — Coconuts (@coconuts) May 6, 2021

2020年7月以來泰國各地掀起學運浪潮，抗議團體要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲及王室改革。抗議自10月中開始升溫，王室改革成為示威焦點，也吸引全球媒體目光。

但今年初泰國政府開始以冒犯君主罪的罪名逮捕多名示威人士，除了阿農外，知名學生領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、巴利（Parit Chiwarak）及帕努彭（Panupong Jadnok）都被逮捕關押。

巴利3月16日起在獄中發起絕食運動，直到4月30日因為健康狀況惡化被送到醫院治療，人權團體和巴利的母親在他關押期間曾10次申請保釋，但法院都未批准。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 其中六名泰國學運的抗爭者，由左上到右下分別為：阿農（Anon Nampa）、帕莎拉瓦莉（Patsaravalee Tanakitvibulpon）、魯安普拉拜吉慈利（Tattep Ruangprapaikitseree）、帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）、巴利.奇瓦拉克（Parit Chiwarak）、帕努彭（Panupong Jadnok）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範