【圖輯】印度急診室實習醫師：誰該被拯救，應該由上帝來決定——我們只是人類

他是印度的實習醫師阿加瓦爾（Rohan Aggarwal），今年26歲。原本要到明（2022）年，他才能完成醫學訓練，如今，他在印度最好的醫院之一，病人呼吸急促地來到他面前，面對病患家屬的治療乞求，他必須做出誰生誰死的重大決定。

在COVID-19第二波疫情肆虐期間，印度的醫療體系瀕臨崩潰，阿加瓦爾在首都新德里的聖家醫院（Holy Family Hospital）急診室值夜班，連續工作27個小時。

聖家醫院的每個人都知道，醫院沒有足夠的床位、氧氣和呼吸機，無法讓每個到達醫院的人活著。

「誰應該被拯救、誰不應該被拯救，應該由上帝來決定。」阿加瓦爾說。「這不是我們該決定的——我們只是人類。但此時此刻，我正被迫這麼做。」

還在實習卻不得不投入第一線救援的醫師阿加瓦爾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

過去兩週，印度每天有超過30萬新確診病例，而且肯定是低估的數據。

在馬拉松式的輪班期間，阿加瓦爾擔心如果他也被感染，他自己的醫院不太可能給他一個床位接受治療。

晨間巡診

當阿加瓦爾在上午九點左右開始值班時，有四具屍體躺在一個工作人員更換防護衣的地方。

在急診室，條件甚至更為嚴苛。病人和親屬擠滿了每一吋空間，大多數除了一個簡單的口罩，沒有穿任何防護裝備。醫生和護理師也不再穿全套防護衣，因為穿著實在太難工作。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

綜觀公立醫院的慘況，這家仍是目前狀況「最好」的醫院之一，其他醫院的病人要不兩人一張床，要不就死在陽光下的輪椅。

這家醫院通常可以容納275名成年人，現在卻擠了385人。外面張貼的床位告示，無論是普通病床或重症監護病床，好幾週都維持一樣的數字：零。

聖家醫院急診室外的保全｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

醫療體系早已崩潰，急診室的值班醫生已是醫院裡最關鍵的人物。

在進入急診室之前，阿加瓦爾首先巡視了普通病房，他和一位資深同事需要負責65名患者。在急診室的緊急情況出現之前，他最多平均分給每個病人約三到四分鐘的時間。

他還說，醫院有請保全在急診室門外維持秩序，以確保家屬不會「強行」佔用床位。

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急診室裡的人幾乎都病重，急需呼吸機，阿加瓦爾還懇求病人家屬到別的醫院試看看。但不用他說，家屬們早已跑了不知幾間醫院。

大約三個小時後，阿加瓦爾結束早上巡房時，他的眼睛已經因疲勞而酸澀。

短暫的休息

阿加瓦爾在德里長大，19歲時通過了首輪的醫學考試，開始在一所公立醫院附屬的醫學院接受醫師培訓。

如今，無論阿加瓦爾在哪裡，當他試圖入睡時，都能聽到心率監測器的聲音。他無法忘記在他照料下死亡的病人，不是因為醫術不佳，而是因為缺乏資源。

阿加瓦爾通常在醫院吃午飯，但是最近的醫院噪音，讓他無法忍受。他會離開醫院短暫休息、吃午餐。

跑到外面短暫休息的阿加瓦爾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

回到急診室

接近下午三點時，阿加瓦爾回到急診室，就會有一群親朋好友圍在他身邊，乞求他的收留。

「如果病人發燒了，我知道他生病，但他的情況不需要氧氣筒，那我就不能讓他住院。」阿加瓦爾說。

「這是這裡的日常。需要的病患在沒有氧氣瓶的情況下死在街上，所以那些不需要氧氣的人，即使他們生病了，我們也不會收容他們。」

病患家屬幫忙扛氧氣筒｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

夜班

阿加瓦爾整晚都在急診室裡應對持續不斷的緊急情況，他的三個病人死了，其中包括一個年輕女性。

直到凌晨5點，他才在急診室的休息室裡瞇了一下。幾個小時後，當他睡眼惺忪地出現在病房時，不久前求他安排重症病床的病人，又死了好幾個。

最後，27個小時的輪班結束了，一種強烈的疲憊感佔據他的身體，他只想在剩下的時間裡好好睡覺。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

但是他還有最後一個任務：一個朋友的父親生病了，他向阿加瓦爾求助——這只是他每天接到的許多電話中的一個。十有八九，他無能為力，不管電話那頭的人跟阿加瓦爾感情多好，或立場多麼堅定，但他還是沒辦法。

片刻後，阿加瓦爾重新戴上口罩，回到急診室裡。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航