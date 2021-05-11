國際發展新南向：打造屬於台灣的海外教育服務（上）

在疫情持續延燒的2021年，臺灣亞洲交流基金會（簡稱台亞會）與台灣海外援助發展聯盟（簡稱Taiwan AID）共同舉辦「國際發展新南向」的系列座談。4月19日第一場座談會聚焦在「國際發展中的教育援助」，邀請至善基金會洪智杰執行長、知風草文教服務協會楊蔚齡秘書長、全球在地行動公益協會（Glocal Action）賴樹盛秘書長、家扶基金會鍾澤胤資深專員、遠山呼喚蔡宛庭創辦人，分享各自在越南、柬埔寨、泰緬邊境、菲律賓及尼泊爾開展教育服務以及回應疫情衝擊的經驗。同時，台亞會也邀請到外交部與教育部相關單位代表，在綜合座談參與討論、提供寶貴意見，讓此次座談會成為連結公私部門、促成雙方合作的橋樑。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 「國際發展中的教育援助」座談會。

傳承並發揚NGO的歷史記憶

這次座談會邀請到的五個組織，有的已在新南向國家深耕援助數十年，也有投入不到十年的年輕工作者，台亞會蕭新煌董事長認為，透過新南向系列座談，我們才能將非政府組織（Non-government organizations，NGOs）的歷史記憶傳承下去，帶動未來更活躍的倡議行動及公民服務，進而建立政府與民間組織的合作模式。

建立符合當地需求的教育計畫

「至善基金會」洪智杰執行長指出，至善在教育援助方面共分為：個人支持計畫、社區服務計畫與學校支持計畫，並且自新南向政策開始，從2016年至2021年共投入340多萬美金，政府補助僅佔總預算的4.5%。在資源有限的情況下，至善仍積極推動從幼兒照護至大學的助學計畫，根據服務對象年齡發展不同的培力方案，與當地社群建立夥伴關係，透過參與式決策讓當地夥伴一起分攤計畫經費並確立計畫方向。

Photo Credit：至善基金會 至善基金會採用的計畫設計模式。

洪智杰以「越南閱讀計畫」為例強調，長期可持續的服務計畫必須根據當地社會自行提出的需求，並在投入專業資源的同時要能尊重當地文化。除了在越南，至善也連結國際組織Plan International，在緬甸開展幼兒照顧服務，也從中反思台灣的在地服務經驗。

至善在越南的服務行動並未因為疫情而完全延宕，但依舊面臨了若干長期問題，包括當地NGOs人才的缺乏、政府投入與台商連結資源有限，乃至於中國一帶一路政策及一個中國政策等潛在影響。洪智杰認為，台灣的民間社會與政府若能發展更加密切地合作、擴大計畫影響力，將有機會突破國際援助發展的困境，與越南建構更紮實的夥伴關係。

疫情下應強化網絡連結與區域培力

「知風草文教服務協會」楊蔚齡秘書長追溯組織歷史到1992年，柬埔寨內戰後，知風草尚未在台灣立案之前，就已經進入當地華裔社群提供教育扶貧的服務，之後陸續發展了教育扶貧、興學工程、急難救助、水源永續及環保尊嚴等五大長期計畫；另外也推動階段性的專案落實，譬如印製教科書等，當中皆強調在地學校的主動參與。值得一提的是，知風草除了讓台灣社工員分階段長駐當地，亦透過建立服務的價值觀、根據個人專長分配職責、提供在職訓練等，培養堅實的當地團隊。

延續對疫情的關注，楊蔚齡指出，因應疫情擴散，柬埔寨教育部配合聯合國教科文組織，開始執行遠程學習。然而，柬埔寨偏遠學校仍欠缺線上教學所需的數位科技設備。因此知風草積極提供技術支援（如臉書群組的資訊交流，或Zoom的學習模式），帶動社區民眾主動參與並支持疫情中的線上學習。除了延續知識學習之外，知風草也協助開挖水井，提供民眾乾淨的飲用水，擁有水井的學校更成為防疫據點。

Photo Credit：知風草文教服務協會 知風草協助提供當地學童乾淨飲用水。

楊蔚齡認為，在疫情期間，與在地夥伴的協力關係和網絡連結更顯重要，才能避免行動方案受到災害風險而左右。政府與民間也應該直視跨部門合作機制的技術性問題，更加深化在地民眾及社區的培力。

其他三位講者的分享，以及綜合座談的精彩討論，請見本系列文章中篇及下篇。

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