國際發展新南向：打造屬於台灣的海外教育服務（中）

在疫情持續延燒的2021年，台亞會與Taiwan AID共同舉辦「國際發展新南向」的系列座談，並在4月19日舉辦第一場座談會：「國際發展中的教育援助」。延續前一篇至善基金會與知風草文教服務協會的分享，這一篇將呈現全球在地行動公益協會（Glocal Action）、家扶基金會和遠山呼喚的海外教育服務經驗，以及面對疫情所採取的因應策略。

「即便我的孩子流離異鄉，還是有機會受教育。」

從20年前緬甸內戰時就在泰緬邊境做難民援助，全球在地行動公益協會（Glocal Action）賴樹盛秘書長聚焦援助發展計畫容易被忽視的泰緬邊境，以及其中的百萬名跨境移工及數十萬名移工兒童。2015年，賴樹盛連結志工夥伴發起協會，並串聯在地社群成為合作夥伴，透過自助培力的行動架構，確保邊境孩童的基本權益。不容忽視的是，在國際發展援助進入泰緬邊境之前，在地民眾就已極力試圖自我救助，但如何讓這些努力及經驗成長為長期的改革力量，將是公民社會組織值得關注的面向。

當邊境教師的薪水比工廠工人的薪資還少，城鄉差距難以在短時間內彌補，且在地資源相互競逐的狀況相當明顯時，我們該如何推動泰緬邊境的教育發展？賴秘書長表示，Glocal Action透過與在地教師及草根團體協力來興辦學校，同時也協助培育當地師資，包括讓難民營的青年成為老師。在建設十所學校並服務了1200名孩童之後，曾有一位母親表示，她想跟緬甸親友說，「即便我的孩子流離異鄉，還是有機會受教育。」

Photo Credit：Glocal Action Glocal Action在泰緬邊境建設了十所學校，服務1200位孩童。

面對嚴峻的疫情挑戰，Glocal Action開始以學校為基地連結在地社群，採取三階段因應策略：家庭急難救助、聚落防疫、移工兒童居家教學，包括家訪防疫宣導以及教師走動式教學，讓這些既無國籍又無身份的邊境移工孩童，不但能夠繼續受教育，甚至能獲得緬甸官方認可的學歷證明。

以數位工具促成家庭教育自主方案

家扶基金會國際發展室鍾澤胤資深專員分享最新推動的「菲律賓中心教育計畫」，透過學齡分層及建立社區網絡，具體規劃詳細的落實策略。可惜的是，在初步完成構想後，立刻遇上全球疫情帶來的挑戰，尤其是菲律賓在今年3月的確診人數就已超過去年全年的總確診人數。為此，家扶共擬定450多萬台幣的執行經費，並提出四大運作目標，包括降低感染風險、增加抵抗能力、緩解經濟及心理壓力，並且強化網絡關係；其中最核心的是連結在地NGOs及民間組織，透過社區醫療系統緩解疫情在推動行動方案的壓力。

Photo Credit：家扶基金會 家扶菲律賓中心針對疫情的因應策略。

為了讓菲律賓學童能在疫情期間持續受教育，家扶透過衛教宣導確保防疫量能，同時推進遠端教學的技術及經驗支援。儘管家扶原先只設定落實數位教學，但令人意外的是，促成了菲律賓教師主動規劃「學習角落」的家庭教育方案，讓孩童父母能在居家空間維繫學習的模式，遠遠超過原先期待的成果。

面對不斷變動的隔離政策、被犧牲的學校教育、多重災難的挑戰，以及工作同仁的身心壓力，家扶仍舊保持計畫執行的彈性、維繫與在地居民的良好互動，藉此透過數據化與科技化管理的模式，強化社區網絡的深度及廣度，在未來必須持續與病毒共存的年代中，邁向永續發展的社區運作。

疫情帶來危機，也提供創新發展的轉機

遠山呼喚共同創辦人蔡宛庭回顧尼泊爾大地震後，與志工夥伴一同以小額募款的方式，抵達尼泊爾後開始投入救助工作。但在救災之外，她也開始思考更為長期的服務方案，希望具體促進當地社會福祉及物質基礎。在服務了數千名孩童後，遠山呼喚順利推動在地工作團隊，透過募集教育資金、學習資源、親職參與及孩童學習動機，以孩童作為服務方案的核心，嘗試翻轉過往教育援助的既定方式。

蔡宛庭指出，教育方案不只是讓孩童上課，營養午餐計畫和公車計畫也同樣重要，確保孩童能夠抵達學校安心學習。而在疫情期間，遠山呼喚為了在交通不便的地區繼續推動教育發展，運用廣播教學做為另一種學習的選擇。此外，遠山呼喚也提供疫情學習包，更順利獲得當地政府的工程車支持，讓學習教材能夠跨越邊境，抵達較為偏遠的學校。

Photo Credit：遠山呼喚 遠山呼喚推動廣播教學，並提供疫情學習包，讓孩童在疫情期焉仍持續接受教育。

蔡宛庭認為，疫情雖然帶來許多危機，但也提供了創新發展的轉機。例如，遠山呼喚從2020年10月開始構想「亞洲人才線上培訓學校」，匯集緬甸、柬埔寨、越南及印尼的青年人才，辦理線上培訓並且執行在地教育專案，讓疫情期間得以發展更加多元的行動方案。疫情反而能夠重新將青年資源導回在地人才的培育脈絡；更重要的是，在既有歐美援助架構以外，尋找亞洲更具在地觀點的行動可能。

下一篇，將會是精彩的綜合座談，五位講者除了針對海外服務工作的發展發表見解，也與政府部門對話，期望促進國際發展工作中的公私夥伴關係。

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本文章內容由「臺灣亞洲交流基金會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。