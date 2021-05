「恭喜」只會說Congratulations？九種實用英文祝賀語一次學起來

無論是職場上或生活上,當你想用英文恭喜朋友或同事時,除了congratulations ,其實還有更多針對不同的情境,更貼切地表達恭賀或讚美的說法。今天VoiceTube就來介紹額外九種不同的用法,一起來看看吧!

Congratulations是表達「恭賀、恭喜」最常見的用法。許多情境都非常適合使用,如得獎、畢業、升遷、結婚等。另外,很多人會將Congratulations縮減為Congrats,這是比較口語的用法,通常用在朋友或關係比較好的同事之間。

Good work/job!

Good work通常在職場上運用得比較頻繁,是「做得好」的意思。例如當你的同事完成一個專案或是行銷活動,且獲得不錯的成效或佳績時,你便可以用Good work、Good job做替換,增加英文對話的互動性。身為主管的你,如果想要鼓勵自己的下屬,也可以針對他們的工作表現,適時地對他們說Good work! 來提振士氣。

另一個常用情景是各種團隊合作的活動,例如學校球隊比賽、或是跟朋友一起做蛋糕等,完成之後,可以對彼此說 Good work! 來表示讚賞、做得很好的意思。

A: Our client really liked your proposal for their marketing campaign today. Good work!

B: Thank you! A: 我們的客戶對於你今天提出的行銷企劃案非常喜歡,做得好!

B: 謝謝!

Good work後面一樣可以加上介系詞on來稱讚對方某件事做的很好。

A: Good work on the market research report for the European market. I believe it will be very useful for our product expansion strategy. A:歐洲市場調查的報告你做的很好!我相信這份報告對於我們的產品擴張策略會非常有幫助。

Well done!

Well done也有「做得好」或是稱讚別人事情做得很好的意思,當你向別人說出well done時,通常多指你對那個人的作為表示認同,但要注意的是well done在職場上多屬上司對下屬說的,用於讚賞組員的工作表現,或者大學球隊教練對球員表達鼓勵、激賞之意,有時候會與nicely done一起交替使用。

A: I just sent you our content marketing plan for the first quarter of 2021. Can you have a look and let me know your thoughts?

B: Well done! I’ll send you my feedback by Friday. A: 我剛把公司第一季的內容行銷計畫寄給你,可以看一下並讓我知道你的想法嗎?

B: 太好了!我週五前把我的意見寄給你。

Way to go!

Way to go在美式英文裡很常見,偏向口語用法,也是用來讚美他人表現得很好、恭喜完成某件事的意思,通常多用於平輩、朋友、或是關係較好的同事間。不過Way to go也可以用來諷刺別人搞砸某件事情。我們來看看以下的例句吧!

I heard that you managed to close a 50,000 deal for the company last week. Way to go! 我聽說你上週為公司談定了一筆五萬美金的訂單,幹得好!

Way to go, Max. You just broke another pen. 做的好啊!Max你又弄壞了一支筆。

Hats off!

Hat off是表達「對某人的行為感到佩服、(脫帽)向人致敬」的意思,後續衍伸出向對方表達恭喜、恭賀之意,亦屬於非正式的用法,多於朋友間使用。

A: I will be backpacking alone through central and south America this summer.

B: Hats off! It takes great courage to do that. A: 今年夏天,我將一個人去中南美洲背包客旅行。

B: 佩服!這需要很大的勇氣去完成。

You rock/rule!

大家聽過皇后合唱團的名曲We will rock you嗎?歌詞裡使用到的rock在這裡作為動詞,衍伸為撼動、強烈影響的意思。當你的朋友做了一件很厲害的事情,你深感榮耀或驕傲時,你就可以對他說You rock! 「你太厲害了!」來向對方表達自己受其行為而感到震撼。有時候父母如果想對小孩在學校的特殊優異表現表達讚許與驕傲,也可以對他們說You rock!

A: I finished a half marathon within 2 hours.

B: You rock! A: 我在兩個小時內跑完了半馬。

B: 你太厲害了!

Good one, mate!

Good one, mate、 good work還有good job有異曲同工之妙,差別在於mate屬於英式英文,是好兄弟、朋友的意思。Good one mate的使用場景若在職場上,多用於平輩同事之間,當你想要稱讚他人工作做得好時,都可以使用這個說法。朋友之間也能使用這個用法,通常在英國或澳洲會比較常聽到這個說法。此外,朋友之間還可以用Good one mate來反諷對方差勁的行為。

A: I will bring a cooler and some board games for our BBQ party on Saturday!

B: Good one, mate! I’ll bring over some snacks then. A: 我會帶一個冰桶跟一些桌遊去這週六的烤肉派對。

B: 太好了!那我準備一些零食帶過去。

A: Good one, mate…you just lost three points by shooting at the wrong hoop. A: 幹得好…你投錯籃框還幫對方得了三分。

Respects!

Respects有表達欽佩、讚許的意思,跟hats off有類似的意思,Respects的使用狀況通常是在對方完成一件很艱難的工作時,向對方表達恭喜之意,通常說這句話時,帶有較多驚訝的情感在裡面,著重在表達個人單方面對某人表示景仰、佩服的情緒。

A: I’ve got a job in the UK and will start working as a frontend engineer this June.

B: Respects! I’m happy for you! A: 我在英國找到前端工程師的工作,今年六月要開始上班。

B: 好厲害!我為你感到開心!

Keep going!

Keep going的字面意思「繼續努力」乍看下可能跟恭喜沒有太大的關聯,但其實這句話除了針對當下的成功表達恭賀之意外,還有鼓勵對方在未來可以繼續突破自我的意味,是個非常正面積極的祝賀語。無論是長輩對晚輩,或是平輩朋友間都可以使用。

A: Great work on your thesis. Keep going! A: 你的碩士論文寫得很棒,繼續加油!

Felicitation!

Felicitation這個字源自於拉丁字根felix,有開心、快樂的意思。通常多用於恭喜對方邁入一個新的里程碑,例如結婚、買新房、生日、懷孕生子、升遷等。如果不想再用老掉牙的Congratulations! 不妨改說Felicitation! 也能表達替對方開心以及恭喜的目的喔!

A: I heard you bought a new house in London. Felicitation! A: 我聽說你在倫敦買了一間新房子,恭喜啊!

學完這九種恭喜的說法,有沒有找到你喜歡的說法呢?下次別再說Congratulations啦!

