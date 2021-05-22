《醉好的時光》與Hygge（上）：酒精計畫不只是一個普通實驗，它是丹麥人日常的具象化與極端化

電影《醉好的時光》（Another Round）獲得2021年的奧斯卡最佳外語片。劇情講述四個丹麥的中年男教授對於一項酒精假說的試驗。挪威哲學家兼精神科醫生芬恩・史考魯德（Finn Skarderud）認為：人類天生缺乏0.05%的血液酒精濃度。如果將體內酒精濃度持續維持在這個醉而未醉的狀態，人會更加放鬆、更有靈感，事業和社交等表現都能更好。這四位主角以身試法看似只是一個實驗，放在丹麥的脈絡中卻是社會的縮影、對文化的反省，以及對丹麥哲學家齊克果的致敬。

酒精計畫是丹麥日常的具象化與極端化

酒精在不同文化中代表不同的意義。在一些文化裡，喝酒代表的可能是頹廢、消極。但在丹麥人的眼裡，喝酒代表的是風趣、解放。片中主角馬汀在電影一開始以無趣的形象現身──在妻子眼裡，他不再像年輕時一樣幽默有活力；在學生眼裡，他是一個古板又嚴肅的歷史學教授。

正當他深深煩惱於他的中年危機時，他和三位同事湯米、彼德和尼古拉一起慶祝尼古拉的生日，三位同事都高舉紅酒杯慶祝，卻只有他為了隔天早上的工作而選擇不喝。三位朋友見他眉頭深鎖，詢問他最近發生了甚麼事，他卻不願意透露。終於喝了一口酒之後，他起先喝了一口水，試圖稀釋酒精、克制自己，然而酒精微微開始作用之後，他一口接著一口地喝，眼眶也開始泛紅，說著自己不喝酒、也沒什麼朋友。三位朋友尷尬地面面相覷，有點不知道該如何回應，直到酒精又發揮更多作用後，他們開始醉醺醺地開著玩笑、跳著舞、還在馬路上打打鬧鬧。

不喝酒就沒朋友是血淋淋的現實。身為丹麥哥本哈根大學交換生的我，曾參與酒精研究專長的社會學教授Jacob Demant分享他的研究，研究便指出在派對或聚會上不喝酒的人，被大多數的丹麥人認為是無趣的、無法融入派對的，這些不喝酒的人也自認難以融入。丹麥人工作時數短、派對時數長，而酒精又是派對必需品，怪不得微醺和買醉的頻率皆居於歐洲前五，單論青少年的平均每次飲酒攝取量更是居於歐洲之冠。

丹麥人常用Hygge這個詞來形容自己溫暖舒適的心情狀態，或代表所從事的放鬆活動。Hygge作為丹麥的核心價值，它非常頻繁地被人們在日常中實踐。丹麥做為幾年前全世界最快樂、現在仍然在排行榜前段的國家，Hygge文化被認為是國民快樂的秘密。當我們把上述的事實連結起來，可以發現酒精的頻繁攝取和快樂的程度之間似乎有某種正面的關聯。

因此我認為電影中的酒精計畫不只是一個普通的實驗，它是丹麥人日常的具象化與極端化。背後的質問是：如果每逢周五和假日的飲酒狂歡和Hygge能給人一個逃離現實、釋放壓力和展現自我的空間，那何不試試將它拉長、再拉長，甚至無時無刻不處於這種狀態？

0.05%的平衡

這也可以說是馬汀在喝了酒、失控後對自己的質問。面對中年危機，他發現自己變得過時、無趣、缺乏活力、循規蹈矩，於是開啟了酒精計畫，其他三位教授朋友也加入，在白天需要授課的時間將體內酒精濃度維持在0.05%（電影裡提到0.05%是一兩杯紅酒就能達到的濃度），以檢視工作和社交關係的改變。

Photo Credit: 《醉好的時光》劇照

微醺的他們分別在各自的教學課堂上成功拉近了自己與學生的關係。例如音樂老師彼得將教室的窗簾拉起，營造光線昏暗的氛圍，並以幽默的言語引導學生在合唱時聆聽彼此的聲音；馬汀在歷史學課堂上不再呆板授課，而是將偉大歷史人物的飲酒習慣帶入課堂中來和學生互動，並廣獲學生喜愛。彼得改變光線以及說話的方式以營造一個讓人舒服的氣氛；拘泥的馬汀竟然在課堂上不按牌理出牌，某種程度上都是酒精引導他們做出的非理性行為。

缺乏酒精的他們無法和學生親近、無法突破社會和自己給自己的框架，但酒精之於他們就像活水，替他們的教學注入活力，對於主角馬汀而言，更讓他勇敢地跨出一步，嘗試和妻子與孩子修補關係。

超過0.05%的失衡

然而如同一開始的嘗試，餐桌上的馬汀一喝就停不下來，啟動計畫的四人也無法停在0.05%的濃度。他們決定嘗試喝個爛醉。那一晚他們狂飲狂歡，像小孩一樣地在屋裡喊叫、在超市裡摔破東西、在房裡尿床。計畫執行的當下很快樂，但酒醒後回到現實，他們有的被校方制裁、有的被家人責難，所有的事業和關係都變得一蹋糊塗。

尿床的尼古拉被妻子認為沒有能力照顧小孩，馬汀的妻子則說「整個國家都像瘋子一樣開始喝酒」，言下之意是馬汀也瘋了，也暗示了馬汀是丹麥人的縮影，酒精的過度攝取與濫用正是部份丹麥人現在面臨的問題。

反思快樂與飲酒文化

在丹麥這個最快樂的國家，卻有許多像片中主角們一樣壓抑的人。片中除了這些中年男子之外，也帶到青少年，顯示這是一個跨世代的議題。《醉好的時光》雖然呈現了酒精所能帶來的好，但主線劇情也應證了過猶不及這個老套的道理。一兩杯的紅酒能使人放鬆、激發創意與想像力，甚至帶來社交與事業上的成功，也能製造快樂。但時下丹麥人的問題便在於酒精攝取的方式與份量。

問題不只出在於酒精的成癮性，在丹麥的案例裡，為了迎合派對氛圍、表現得成熟而喝；為了Hygge以及釋放壓力而喝；為了快樂而狂飲到失控等等都是文化、社會壓力所帶來的結果，彷彿除了喝酒以外，沒有其他能夠交到朋友、與人親近、解決問題、宣洩壓力，或是保持快樂的方法。

本片指出了快樂國度中被壓抑的不快樂因子，也指出更多的酒精攝取並非好的解決之道，反省了人和酒精之間的關係。然而，我認為本片引用丹麥哲學家齊克果的思想，也是在暗示酒精這一種逃避（escape）方式之外的其他出口，我在下一篇文章中會詳細討論。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航