老年生活的新伴侶關係：何謂Living Apart Together Relationships？

文：吳慧靖（Department of Sociology, University of Western Ontario）

近十幾年隨著人口變遷，結婚年齡增加、結婚率降低、同居漸普及、離婚率增加、單身人口增長，再婚比例變化等，家庭結構也趨於多元複雜。以歐美國家而言，僅管婚姻還是扮演著重要角色，結婚卻已不再是唯一組成家庭之要素。兩個伴侶合法婚姻與婚生子女組成的家庭定義，逐漸受到挑戰。

在討論伴侶關係以及家庭模式變遷時，通常討論對象多為青壯年。然而近來老齡化社會議題，愈來愈多學者開始關注老年生活。學者Brown與Lin（2012）研究指出美國過去十年，年齡大於等於五十歲之老年人口中，離婚率幾乎增加兩倍，學者稱這個現象為gray divorce。此外，Brown與Wright（2017）發現美國嬰兒潮出生之老人，單身比例近十幾年也出現增加趨勢。

離婚或未婚老年人口的增加，引起社會與學者們的擔憂，例如這群年長者是否有健康弱勢、是否多數經濟能力不佳、多數會成為獨居嗎？他們是選擇維持單身呢？還是會再度擇偶？新伴侶關係可以為年長者帶來福利嗎？由於不少社會支持與資源是奠基於婚姻，當婚姻不再是唯一家庭組成方式，甚至年長者健康逐漸減損時，該如何獲取社會支持與資源？

討論伴侶與家庭組成時，因同居的增加，亦有學者認為同居是另一種取代婚姻而成的家庭模式。但是，難道只有伴侶居住在一起，才算是組成家庭？這樣的思考，隨著新伴侶關係興起而引起辯論，歐美學者稱其為Living apart together（LAT）relationships。

Living apart together（LAT）relationships，這個詞彙目前沒有中文轉譯。儘管關於LAT relationships的詳細定義仍有爭論，但基礎概念為：未婚個人有一個長期穩定關係的伴侶（partner），但是雙方選擇不住在一起，而是彼此都有自己的住處 （關於定義討論可參閱Connidis et al. 2017 ）。

LAT relationships似乎帶來不同婚姻與同居關係的優點，特別針對老年人口而言，所以逐漸受到注意。只是這種新伴侶關係，通常於研究調查中被歸類為單身而遭到忽略。了解婚姻狀態通常是人口或家庭研究中重要的要素，藉由婚姻狀態的基礎問題，社會學者或人口學者可以研究家庭組成的變遷，以及這些變遷對社會和人類行為有何影響。

若是有過問卷調查經驗，通常能發現選項包括：單身（未婚）、已婚、再婚或鰥寡。隨著同居伴侶的概念普及， 調查研究中開始涵括同居。但這樣的選項是否能反應真實的伴侶關係？以及是否真能讓我們了解家庭結構的完整樣貌？選擇未婚者，又是否真的「單身」？尤其是台灣在步入高齡化社會，面對長期照護的議題。我們是不是都忽略單身年長者也有伴侶（也需要親密伴侶）？而，「未婚」伴侶是不是也能提供支持與資源？是否台灣其實也已經存在 LAT relationships？

本文將初步介紹在歐美社會引起話題的LAT relationships，並以我論文中的美國研究調查舉例。也希望經由介紹此新伴侶關係，提供台灣老年人口與家庭新思考方向。

Living apart together relationships概念

歐美國家研究指出大約有7-10%的人口屬於這種新的伴侶關係模式。部分學者認為這不僅是一種新型態的伴侶關係，還是一種新家庭組成模式。意即LAT relationships 可以提供或取代部分家庭功能。另有學者則認為LAT relationships跟約會關係（dating relationships）類似，選擇LAT relationships的人，最終會進入同居或是婚姻。這兩個論點有明顯年齡差異，老年人屬於前者，而年輕人屬於後者。選擇LAT relationships的理由也因年齡結構而不同。

舉例來說，年輕人選擇LAT relationships是因爲沒有足夠的經濟能力租屋或是購屋。因此他們選擇暫時與父母，而非與自己的伴侶同住。然而一旦等到這些年輕人覺得他們已經有足夠能力，便會轉而選擇與伴侶同居或是結婚。

老年人對於伴侶的選擇，理由完全不同。年長者由於年齡漸增，甚至有過不同生命經歷，對於伴侶選擇已不是結婚生子共組家庭；如何在有限生命時間裡，活得舒適滿意，顯然更為重要 （Bildtgård and Öberg 2017）。因此選擇LAT relationships的常見理由包括想維持自主（autonomy）與獨立（independence），意即年長者更傾向自由安排個人生活。

如果前段婚姻或是同居經驗不好，他們更不願意再次步入婚姻或是同居。甚至有老年女性表示不想再經歷一次照顧者角色或是傳統角色分工，例如家務等。家中子女亦會影響老年人對於伴侶的考量。有的子女對於父或母親的新伴侶持負面態度， LAT relationships變成一個避免紛爭的選擇，不僅可以維持親密關係，也避免同居可能帶來的衝突。

問及以後會不會考慮同居或結婚，大多數處於LAT relationships的年長者表示會維持目前關係，無意願同居或是結婚。Benson與Coleman（2016）訪談研究指出，對於老年人而言，伴侶並非只是「男朋友／女朋友」這樣的稱謂關係，甚至於他們會拒絕以「男朋友／女朋友」來稱自己伴侶，而是傾向認為彼此是有過承諾、一種更深層的親密關係。所以LAT relationships是對年長者來說是長期穩定的關係，可以替代同居或結婚。也因為這樣，部分學者認為LAT relationships是一種新的家庭組成模式 。

美國研究：LAT relationships

論文資料為美國2011 Wisconsin Longitudinal Study （WLS），樣本為受訪者五十歲含以上。我們定義LAT relationships是未婚單身（也沒有同居）者，有穩定的伴侶但沒有住在一起，且已經維持關係至少一年以及以上。研究分析亦比較各式伴侶關係包括單身、約會關係、LAT relationships、同居、再婚，與第一次婚姻。因篇幅緣故僅呈現部分描述統計圖表及要點討論。

Photo Credit: 本文作者提供 圖 1：伴侶關係樣本數

Photo Credit: 本文作者提供 圖2：未婚年長者之伴侶關係

Photo Credit: 本文作者提供 圖3：未婚年長者之先前婚姻經驗與伴侶關係

年長女性比起男性多維持單身狀態，僅有21%有伴侶。但是在選擇伴侶時，LAT relationships的女性比例稍高，且年長女性也較少選擇同居。LAT relationships的年長者幾乎94% 有過離婚或是鰥寡。婚姻經驗是影響老年人在LAT relationships重要因素，相比於選擇約會或是同居，未婚老人更傾向LAT relationships。這也呼應相關討論，過去的經驗影響了單身年長者再次選擇伴侶的考量。

Photo Credit: 本文作者提供 圖4： ％年長者為LAT 期望未來同居或結婚

近86% LAT relationships的年長者表示未來不期望與現在伴侶同居或結婚。邏輯迴歸分析顯示和同居者比較，這些年長者更不期望未來會結婚。年長女性顯著比年長男性不期望日後同居或結婚。當年齡愈高，生命期限預期縮短時，老年人對於伴侶關係的期待，可能已有所不同。對於老年人而言，他們已經沒有時間與精力去處理因同居或結婚所產生之衝突，但是他們也希望有親密伴侶能陪伴彼此。此刻，LAT relationships顯然是一個彈性且較好的方式。加上，當維持LAT relationships時間愈長，年長者更不願意選擇同居或結婚。表達LAT relationships是長期穩定的，甚至可能替代同居或是婚姻。

論文於最後比較不同伴侶關係如何影響心理健康。無論性別，年長者於LAT relationships的憂鬱指標與已婚或同居者並無顯著差異。可能解釋是LAT relationships在某種程度上緩和或避免了其他衝突，進而給減輕緊張或心理壓力，例如因為不同居，所以沒有同居帶來的家務分工不均等或是其他傳統角色壓力等。事實上，伴侶關係對男性影響大於女性。比起只有第一次婚姻者，老年男性在約會、同居、以及再婚者有較高的憂鬱風險。對於老年女性，除了單身者有顯著的較高憂鬱以外，其他伴侶關係，包括約會、LAT relationships、同居、再婚，心理健康皆與第一次婚姻者無顯著差別。不管伴侶關係為何，只要非單身，可能就會降低憂鬱風險。

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研究限制：調查資料的缺乏

近來學者認為LAT relationships對老年人的晚期生活有重要影響，但研究調查的缺乏，仍難以定論LAT是否逐年增加，也無法追蹤其關係變化。例如原本在LAT relationships的年長者是否幾年後選擇同居或結婚，但因關係不穩定，最終分手或又退回LAT relationships，類似的動態變化無法追蹤。另外，不少文獻討論子女對於父母選擇LAT relationships的影響，然本研究並未發現子女數與LAT relationships有顯著關係。可能解釋是比起有無子女，子女對父母再擇偶的「態度」影響可能更大。受限於調查資料未有子女對父母伴侶的態度，因此現階段無法得到證明。

結論與未來研究

儘管調查資料限制，LAT relationships是否為新家庭模式的辯論並未停止。像是部分學者質疑LAT relationships如何提供健康照顧。現今老年人的健康照顧，大多數倚賴配偶與成人子女。隨著單身老人增加，誰來照顧老年人健康已成問題。LAT relationships因為伴侶不同住，真的能提供與婚姻配偶類似的照護與支持？更甚者，部分年長者選擇LAT relationships就是避免再次成為照顧者。

目前討論LAT relationships的老年人照顧研究仍不多。雖然部分老年人選擇LAT relationships是不想再次承擔照護者角色，但是現階段並無明確證據指出老年人拒絕、或完全避免對於伴侶的照顧。在訪問調查中，有些老年人表示願意提供照顧，但因條件限制，所以並不能提供如已婚配偶般相同程度照顧。例如伴侶的其他家庭成員可能主導健康照護，故他們不過多牽涉照顧等。儘管相比於同居和已婚者，處於LAT relationships的年長者較少提供伴侶實際照護，但他們卻不吝於提供情緒或心理支持。

思考：與台灣社會之關聯

由於缺乏相關資料，無法了解台灣有多少人口比例屬於LAT relationships。然隨著結婚人口比例下降，單單將其歸類為單身未婚，或許並無法捕捉台灣家庭模式變化的完整樣貌。加上若台灣未婚單身人口持續增加至老年，那麼這群人口難道真的一直都是單身嗎？難道單身老人就沒有親密伴侶會固定天數拜訪，並且互相協助幫忙？

單身者可能身邊是有長期穩定伴侶，而這樣的伴侶可能用其他不同方式，補足部分家庭功能，像是陪伴，有穩定的心理健康等。單身年長者除子女，可能也需要親密伴侶，而這樣的分居伴侶模式，可能因為減少衝突而獲得選擇。例如因沒有合法婚姻關係，對方並無權利可以干涉財產等問題。特別是對於離婚或是鰥寡的老人，這種伴侶模式或許減少子女對再度擇偶的反彈。

缺乏足夠的研究調查資料，讓伴侶關係研究仍有存有許多疑問。譬如怎樣的年長者會選擇再次擇偶呢？他們會傾向LAT relationships來取代婚姻嗎？又或者相比於西方社會，台灣對於伴侶關係是否有不同的文化脈絡？即便LAT relationship能提供幫助與支持，其程度或類別有哪些？在未來的人口家庭研究調查中，如果能思考加入探討不同類別的伴侶關係，或許能協助我們更完整理解台灣家庭變化和老年人口所需。

參考書目

Benson, J. J., & Coleman, M. (2016a). Older adults developing a preference for living apart together. Journal of Marriage and Family, 78, 797–812. doi:10.1111/jomf.12292

Benson, J. J., & Coleman, M. (2016b). Older adult descriptions of living apart together. Family Relations, 65, 439-449. doi:10.1111/fare.12203

Bildtgård, T., & Öberg, P. (2017). Intimacy and ageing: New relationships in later life. Bristol, UK; Chicago, IL, USA: Bristol University Press. doi:10.2307/j.ctt1t89787

Broese van Groenou, M., te Riele, S., & de Jong Gierveld, J. (2019). Receiving support and care in older age: Comparing LAT relationships with first marriages, remarriages, and cohabitation. Journal of Family Issues, 40(13), 1786-1807.

Brown, S. L., & Lin, I. F. (2012). The gray divorce revolution: Rising divorce among middle-aged and older adults, 1990–2010. The Journals of Gerontology: Series B, 67, 731-741. doi:10.1093/geronb/gbs089

Brown, S. L., & Wright, M. R. (2017). Marriage, cohabitation, and divorce in later life. Innovation in Aging, 1, igx015. doi:10.1093/geroni/igx015

Connidis, I. A., Borell, K., & Karlsson, S. G. (2017). Ambivalence and living apart together in later life: a critical research proposal. Journal of Marriage and Family, 79, 1404-1418. doi.org/10.1111/jomf.12417

本文經巷仔口社會學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航