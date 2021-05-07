金融詐騙層出不窮：炒股、吸金與掏空有何不同？律師一次說分明

隨股市日趨熱絡，各種金融犯罪層出不窮。昨（6）日媒體報導，著名投資顧問和股票分析師，涉嫌於東森財經新聞台「股動錢潮」鼓吹觀眾追高購入股票，獲利近達4千多萬。曾接觸過許多金融案件的律師廖昰軒強調，一般民眾多搞不清楚金融犯罪的差異，其中又以「操縱個股」、「違反吸金」和「背信掏空」三大類型最容易混淆，雖然這些案件都會造成股市動盪，同樣都是坑殺投資人，但背後的法源依據、罰則卻大不相同，操作誆騙手法更是南轅北轍。

三個金融案例 各有不同手法

案例ㄧ：昨日爆出於東森財經新聞台「股動錢潮」節目擔任特聘證券分析師的邱鼎泰及馬紀強，涉嫌於開盤前講解股市走勢，利用分析及推介個股利多，與合作的股市作手及人頭合謀，操縱32檔股票股價。

自去年4月至今，案件相關人利用群組串通成員於節目開播前一個交易日，利用事先掌握邱、馬兩人，將在隔天節目推薦特定個股消息，提早大量買入特定股票，先拉抬股價，待節目開播，邱振豐再與其他群組成員，配合虛掛「漲停價」委買單，趁隙以相對高價掛單賣股套利。

同一時間，邱鼎泰、馬紀強在節目上，播放特定個股前一交易日的K線圖，透過群組成員虛偽高掛委買單的方式，拉抬特定個股的試搓行情，吸引誤信個股走勢的散戶追高買入，群組成員則趁機下車倒貨套利，坑殺散戶。

律師廖昰軒指出，這是常見的坑殺股民手法，經常透過群組串通掛單，誘騙散戶追買，再進行出貨，由於近日股市熱絡此類案件層出不窮。另外，他提醒，沒有證券分析師證照的民眾，不能幫忙代操「個股」，更不能以收費方式提供「個股」的投資建議，這些情事都難逃投信投顧法的制裁。

案例二：不久前生技股后的康友-KY爆發炒股案後慘遭下市，檢調追查康友掏空案發現其帳上現金主要存放在六安華源公司的徽商銀行帳戶，六安華源在2018及2019年底的活期存款及定期存款，折合新台幣各約48億元及54億元，但這些鉅額存款，卻在去年六月底前不翼而飛，疑遭康友高層侵占挪用殆盡。

廖昰軒說明，這類案件都由公司高層發動，利用職務之便進行資產轉移至海外，讓許多投資這間公司的股東權益受損，經常伴隨作假帳誆騙監管單位。

案例三：鼎晟不動產負責人張皓翔，曾以投資雙北市不動產、建物及停車位為由，7年吸金上百億元。遭起訴後檢調獲報，指張皓翔偽造租約，將旗下閒置大樓包裝後，與銀行簽約推出不動產投資信託基金受益憑證，上市販售，並騙銀行買下大樓，涉嫌違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪。

廖昰軒表示，違法吸金是民間很常見的金融騙局，手法多藉由投資特定標物，並稱「保本保利」的話術操作。例如，誆稱若投入100萬即可在一個月，連本帶利獲得110萬元，誘使眾多民眾拿出資金進行投資，但沒想到，這往往是「後金補前金」的騙局。因此政府為了避免擾亂金融秩序，將杜絕這類違法行為。

操縱個股、違法吸金、背信掏空 律師跟你說差別在哪

金融律師廖昰軒強調，一般來說投資人都不明白操縱股票、違反吸金以及背信掏空，三者間差異，隨股市熱絡越來越多金融騙局不斷發生。簡單來說可區分如下：

廖昰軒說明「掏空」，是指掏空資產，比較常見的是公司負責人、會計人員，他們運用一些不法的手法，搬空公司資產，最有名的是「力霸掏空案」，可能就會成立刑法的「背信罪」。這個法是為了保障人民的財產權利。若罪狀成立會判處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

背信掏空（康友-KY事件） 公司負責人、會計人員運用一些不法的手法，例如作假帳、違反侵佔，搬空公司資產。

他強調若為「吸金」，是今天對於「不特定多數人」以「保本保息」的方式，騙取他們交付資金，這個是《銀行法》約束的犯罪行為。常見的吸金案件，如老鼠會。原因是銀行是高度管制的特許行業，所以經營的業務項目，都由金管會按分別核定，並予核發營業執照。

簡言之，只有銀行才可以對大眾提供存款業務，若是違反將處三年以上十年以下有期徒刑，且得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。

但如果犯罪所得達一億元以上，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。

違法吸金（鼎晟不動產事件） 對「不特定多數人」以「保本保息」的方式，使民眾交付資金。常見的吸金案件，例如老鼠會，藉由保證給予利息的誘因，吸納鉅額資金。

廖昰軒指出「個股操控」，一般民眾和親朋好友討論購買股票，由於不會影響到金融秩序，因此不太會有問題。如果股票作手為了拉抬或壓低價格，因此使用了「虛買虛賣」、「連續交易」、「相對交易」的手法，甚是散播一些謠言不實的假消息，這些都會是證券交易法所禁止的操縱市場行為。



換到期貨市場，如果今天有作手也利用了一些不法手法操縱了期貨交易價格，這則會受到期貨交易法的處罰。

操縱個股（康友-KY事件） 投資顧問或股票分析師，提早大量買入特定股票，並鼓吹民眾追買該股。利用各種手法，例如：虛掛「漲停價」委買單，趁隙以相對高價掛單賣股套利。

廖昰軒說明，近日發生的「股動錢潮」股市名嘴涉案一事，是短時間內先買貨，然後由分析師在節目上開講，塑造成前景看好的不實形象，讓其他投資人來買。開盤時則虛掛買盤，趁機倒貨，這個是屬於《證交法》第155條操縱市場罪行，會依照該法第171條第1項，最高會被處10年有期徒刑併科2億罰金。

廖昰軒強調，以康友案來說，是一連串的犯罪行為。由負責人掏空公司資產，接連做假財報誆騙市場投資人，再聯合作手操縱股價。所以也代表許多金融犯罪，可能包含掏空、吸金或者操控股價的不法行為，有各種排列組合。因此投資人要注意，且了解這些金融犯罪的模式，才不會在市場中受騙上當，甚至誤上賊船還不自知！

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核稿編輯：翁世航