狗狗幣入門：從起源、暴漲到投資潛力，以及四種購買管道介紹

這篇文章主要來介紹狗狗幣（doge coin）的起源、挖礦概念、投資潛力與投資方式。先幫大家快速總結一下，狗狗幣起源與美國最大社群網站reddit的小費文化，目前的應用場景是小額支付貨幣。狗狗幣沒有發行上限，在挖礦上平均60秒出塊；也就是說，狗狗幣產出的速度十分快，是一種通脹幣，會來越來越不值錢。

為什麼狗狗幣至今可以上漲幾千倍呢？下文我們將介紹狗狗幣投資潛力與分析。

狗狗幣的基本介紹

在開始前，我們先來了解一下狗狗幣的基本資料，並用比特幣作為對比，方便各位理解。

目前價格 總市值 市值排行 交易手續費 技術來源 狗狗幣 0.617674美元 798億美元 4 低 程式代碼源自比特幣 技術來源來自於LTC

相較於比特幣，狗狗幣擁有交易手續費低及處理交易速度快等優勢。我們可以把比特幣當作黃金，那麼狗狗幣就像是鈔票一樣，更方便進行小額支付。

狗狗幣走勢與狗狗幣匯率

可以參考Coinmarketcap的數據。

圖片來源：Coinmarketcap

狗狗幣起源：梗圖迷因（Meme）

相信不管是幣圈人或是圈外人，都曾經看過下面這隻柴犬，他的實際名字叫醋橙（Kabosu），是一隻可愛的日本柴犬，但在迷因界則被稱作Doge，2013年開始於迷因界火紅。而在台灣以一張「關於感情的問題我一律建議分手」闖出名聲。

圖片來源：網路迷因圖（作者提供）

2013年正逢比特幣興起，當時幣價從150美元飆漲至1500美元，也帶動了虛擬貨幣的發展，虛擬貨幣的數量從約80種增加到現在的800多種。

而狗狗幣的創始人之一，Adobe員工Jackson Palmer，他想諷刺當時虛擬貨幣氾濫的現象，於是便將Doge梗圖和虛擬貨幣結合，製作出一張有著Doge頭像的虛擬貨幣圖。

Jackson Palmer將這張圖發上Twitter，並寫下「投資狗狗幣吧！這將是下一件大事」，這則貼文同時受到了迷因界與幣圈的網友們的迴響。在網友們的煽動之下，買下dogecoin.com網域，並在Twitter上徵求想要讓狗狗幣成真的夥伴：

“Investing in Dogecoin, pretty sure it’s the next big thing.”

狗狗幣的訊息也進入了IBM的工程師Billy Markus眼中，他一直都有研究加密貨幣，且希望能夠創造出一款讓人們可以廣泛使用，而非單純使用於投資的虛擬貨幣。

複製貼上小修飾，狗狗幣正式誕生

Billy Markus聯繫了Jackson Palmer，當時Jackson Palmer雖然未馬上回應，但Markus仍開始著手打造狗狗幣，他一字不漏的照抄比特幣源代碼，雖然大部分他都看不太懂，但作了些簡單的修改：

把Bitcoin的詞改成Doge，挖礦（mine）改成挖洞（dig）

將幣值數量2300萬改成1000億，並大幅降低挖洞難度

把字體改成活潑有趣的動漫字體（comic sans）

整個過程大概只花了3個小時，在午休時間時Markus便讓狗狗幣正式上線，在迷因界的加持下，狗狗幣迅速走紅。

賦予狗狗幣價值：美國最大社群Reddit

狗狗幣起初一文不值，但有位Reddit鄉民寫出了打賞機器人，當有網友分享了很讚的內容，就可以透過小費機器人，送出5顆狗狗幣給作者，以表謝意。當時每顆狗狗幣價值約為0.0005美元，但更重要的是種光榮感，有人便說：

拿到5顆狗狗幣的小費，比收到2美分（0.02美元）更讓人開心。

比銅板還不如的價格加上容易購買的優點，讓對虛擬貨幣有興趣的人更容易參與。因此狗狗幣的用戶迅速擴張，增加了其作爲虛擬貨幣的價值。虛擬貨幣的基礎設施，礦池、交易服務也同時誕生。

圖片來源：Reddit截圖（作者提供）

狗狗幣新形象：幣圈慈善柴柴

在2014年1月某晚，狗狗幣創辦人之一Palmer與狗狗幣社群集思廣益，成功為缺乏經費參加冬季奧運的牙買加雪橇代表隊，募款2萬5000美元幫助出賽，而後也捐助了肯亞水井挖掘計畫，及資助訓練自閉症兒童陪伴犬。幣圈暖柴形象讓狗狗幣更加火熱外，卻也引來了新危機。

狗狗幣破圈之路：走入世界的兩件事及蓬勃發展

時間直接來到了2021年1月底，時逢美股GME散戶大戰機構尾聲，WSB散戶領袖The Chairman開始對虛擬貨幣產生好奇，發表多次詢問關於虛擬貨幣的推文。

他在某次推中文提及狗狗幣，使狗狗幣自原先的0.007美元一度爆漲至0.08美元。沉寂許久的狗狗幣再次走入世界。

之後，時常於推特發表關於狗狗幣的推文帶動價格飆漲的馬斯克，在某一次的推文發起了一項投票，詢問地球未來的流通貨幣，選項為「狗狗幣」及「所有其他的虛擬貨幣」。

The future currency of Earth — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

他更於2月1日於Club House中表示，他一開始只是覺得狗狗幣很有趣，沒想到會有如此出乎意料的發展，更開玩笑地說：

再這樣下去或許狗狗幣會成為未來的世界貨幣也說不定，哈哈哈。

雖然只是句玩笑話，但熱情不減的馬斯克似乎也真有此決心，以狗狗幣飛速的成長及逐漸廣泛的服務範圍來看，狗狗幣還真的有那麼一點希望成為世界貨幣。

狗狗幣的應用廣泛發展

正式走入世界的狗狗幣，目前已可使用於眾多商店及網站支付，如肯德基、NBA小牛隊、MLB運動家隊及知名成人網站等，截至目前為止服務範圍持續擴張中，在被更廣泛接受使用的情況下，狗狗幣將擁有更多價值。

狗狗幣的投資潛力

在文章首段我們開宗明義介紹了狗狗幣挖礦的通脹性，這與比特幣、BNB定時銷毀或產量減半的通縮性，有根本的不同。

越來越多投資人的加入、名人的站台（如馬斯克）、交易所的上幣，都有助於狗狗幣出圈。

狗狗幣的走勢除了與投資人共識高度相關外，也與狗狗幣的應用息息相關，目前除了能在Reddit上應用，也有越來越多機構如Gemini、Webull等機構，將狗狗幣納入投資產品中。應用、投資的管道越多，也就助長更多投資者加入狗狗幣的陣營。

狗狗幣入場費低

相較於幾萬美金的比特幣，狗狗幣的價值還不足1美元，這讓大部分的幣圈新手，更容易接受狗狗幣作為出入幣權的投資標的。

對於山寨幣（altcoin），幣圈有一種看法我覺得可以解釋狗狗幣最近的走勢與風險：

當山寨幣被爆炒時會有兩類人，一類是指出泡沫的人；另一類是明知道泡沫，但卻在泡沫中游泳的人。 前一類人越來越聰明，後一類人越來越有錢。

狗狗幣怎麼買？投資狗狗幣的四種交易所

以下為狗狗幣交易所整理：

幣安BINANCE Pionex派網 FTX數字資產交易所 eToro （不推薦） KYC認證 需KYC認證 無需認證 需KYC認證 需KYC認證 入金管道 信用卡、電子錢包轉帳、銀行電匯、C2C買幣及第三方支付 交易所區塊鏈入金（ERC20、OMNI、TRC20） 信用卡、簽帳金融卡、PayPal及電子錢包轉帳 銀行電匯、信用卡 主要投資方式 現貨交易、合約、質押 現貨交易、網格交易、期現套利、合約 現貨、合約、槓桿代幣、股權通證 不推薦，買賣價差過高

幣安BINANCE：適合新手

幣安（Binance）交易所，成立於2017年，是世界虛擬貨幣交易量最大的平台，提供超過100種的加密貨幣，例如比特幣（BTC）、以太幣（ETH）及自家發行的幣安幣（BNB）等。

在幣安，你可以直接買賣現貨來投資狗狗幣，或是藉由使用槓桿合約交易來放大利潤，最高可開至125倍。如果不想那麼冒險，也可以透過較為保守的質押來賺取狗狗幣。

質押的意思，是抵押現有的虛擬貨幣（如Usdt穩定幣、比特幣和幣安幣等）一定時間，去借出想獲取的虛擬貨幣。

具有最多樣入金方式的幣安，是最方便讀者進入虛擬貨幣世界的選擇，其中也有許多產品服務，如流動性挖礦及高利息活存的幣安寶待您發掘。（延伸閱讀：幣安入金教學：5種方法全圖解｜信用卡買幣｜錢包轉帳 ｜銀行充值｜C2C買幣｜第三方支付）

圖片來源：作者提供

派網PIONEX：首家量化虛擬貨幣交易所

派網成立於2019年，為全球首家量化數字貨幣交易所。雖然成立時間短暫，但安全性方面有所保證，取得了美國FinCEN與新加坡MAS的豁免經營的認可。

在派網，可以透過買賣現貨和槓桿合約交易投資狗狗幣，槓桿最高至25倍。而派網最大的特色是擁有12種自動交易機器人。自動交易機器人特別適合沒時間、沒策略、不知如何上手的新手使用，只要設定好就能讓機器人依照策略幫你24小時打工，其中最推薦使用網格交易與期現套利：

圖片來源：作者提供

FTX：美股、虛擬貨幣交易所

FTX成立於2019年，雖然成立時間尚短，卻迅速擠身世界排名前五，公司現任執行長Sam Bankman-Fried曾於2020年獲選為《富比士雜誌》（Forbes）中代表加密產業的「30 under 30」（30位30歲以下的青年菁英人士）。

FTX可以透過買賣現貨、槓桿合約（101倍）、槓桿代幣（3倍做多）投資狗狗幣。特別的是，還可以透過股權通證，用狗狗幣買特斯拉股票，並且有發行自家平台幣FTT。

FTX玩法多樣，但介面稍微複雜一些，較為適合擁有基礎經驗的讀者使用。（延伸閱讀：FTX開戶全圖解：30秒完成註冊、平台與客服實測（附開戶優惠））

圖片來源：作者提供

eToro：全球最大美股交易平台

eToro是全球最大美股交易平台，成立時間長，擁有多張監管證照與機構投資人，操作介面簡單好上手，零交易手續費，適合同時對美股及虛擬貨幣有興趣的讀者使用。但目前對狗狗幣僅能進行簡單買賣，未提供槓桿交易，且有最低投資金額限制（25美元）。

另外etoro的數字貨幣買賣價差，相比其他平台高出非常多，因此不建議在上面購買。（延伸閱讀：eToro美股平台介紹（開戶流程、準備文件、贈金活動總整理））

狗狗幣挖礦

狗狗幣挖礦對99％的散戶而言都非常不划算，因為目前有太多專業玩家在挖礦，非專業的挖礦電腦通常都是花了時間與電費，卻無法換到相應的報酬。

延伸閱讀

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航