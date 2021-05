狗狗幣入門：從起源、暴漲到投資潛力，以及四種購買管道介紹

這篇文章主要來介紹狗狗幣(doge coin)的起源、挖礦概念、投資潛力與投資方式。先幫大家快速總結一下,狗狗幣起源與美國最大社群網站reddit的小費文化,目前的應用場景是小額支付貨幣。狗狗幣沒有發行上限,在挖礦上平均60秒出塊;也就是說,狗狗幣產出的速度十分快,是一種通脹幣,會來越來越不值錢。

為什麼狗狗幣至今可以上漲幾千倍呢?下文我們將介紹狗狗幣投資潛力與分析。

在開始前,我們先來了解一下狗狗幣的基本資料,並用比特幣作為對比,方便各位理解。

相較於比特幣,狗狗幣擁有交易手續費低及處理交易速度快等優勢。我們可以把比特幣當作黃金,那麼狗狗幣就像是鈔票一樣,更方便進行小額支付。

可以參考Coinmarketcap的數據。

相信不管是幣圈人或是圈外人,都曾經看過下面這隻柴犬,他的實際名字叫醋橙(Kabosu),是一隻可愛的日本柴犬,但在迷因界則被稱作Doge,2013年開始於迷因界火紅。而在台灣以一張「關於感情的問題我一律建議分手」闖出名聲。

2013年正逢比特幣興起,當時幣價從150美元飆漲至1500美元,也帶動了虛擬貨幣的發展,虛擬貨幣的數量從約80種增加到現在的800多種。

而狗狗幣的創始人之一,Adobe員工Jackson Palmer,他想諷刺當時虛擬貨幣氾濫的現象,於是便將Doge梗圖和虛擬貨幣結合,製作出一張有著Doge頭像的虛擬貨幣圖。

Jackson Palmer將這張圖發上Twitter,並寫下「投資狗狗幣吧!這將是下一件大事」,這則貼文同時受到了迷因界與幣圈的網友們的迴響。在網友們的煽動之下,買下dogecoin.com網域,並在Twitter上徵求想要讓狗狗幣成真的夥伴:

“Investing in Dogecoin, pretty sure it’s the next big thing.”