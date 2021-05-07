拜登推放棄疫苗專利，各大藥廠強烈反彈：將使假疫苗更廣為流傳

編譯：吳宗宜

拜登政府宣布支持放棄疫苗專利

為阻止武漢肺炎病毒繼續肆虐，美國政府於5月5日宣布支持一項爭議性的提案，即豁免／放棄疫苗的智慧財產權，以增加全球的疫苗供應量。

目前，人們越來越擔心富裕國家與疫苗生產商達成供應協議後，中低收入國家將被排除在疫苗供應鏈之外，而在世界貿易組織（WTO）提出前，去（2020）年10月，南非和印度便已提出這項豁免涵蓋專利、智財權和商業秘密保護的提案。豁免疫苗的智慧財產權，將使現在需要出口許可證才能出口疫苗的國家更願意出口疫苗。

該決定是在5/5-5/6為期兩天的WTO會議上宣布的。自去年10月份以來，印度、南非及另外100多個中低收入的發展中國家，皆支持豁免疫苗智財權的提案，但富裕國家包括歐盟、瑞士、英國、加拿大和日本，一直在WTO智慧財產權理事會（The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Council）中，阻止各國就本案進行辯論。

在WTO中就該提案進行了數月徒勞的討論之後，美國率先表態願意放棄疫苗的智慧財產權。雖有超過100多個國家希望能擴大和加快疫苗生產，但國際貿易法中現有的豁免規定，不允許國家輕易將疫苗派發到其他缺乏製造能力的低收入國家。

目前，富裕國家中有1/4的人至少接種了一劑疫苗，而在低收入國家，這一比例約為1/500。

儘管已經開發出有效的疫苗，但它們的生產速度還不夠快。根據聯合國兒童基金會（UNICEF）的數據顯示，目前僅有43％的疫苗生產力，正用於生產武漢肺炎疫苗，這是因為製藥商希望保護其智財權（用於生產疫苗的專有配方和技術），而不希望與有能力生產更多劑量的國家和製造商分享。

根據《The Intercept》報導指出，加拿大、孟加拉、韓國和巴基斯坦等國家的工廠，都有能力和資源生產數百萬劑的疫苗，但是像輝瑞和莫德納這些美國大公司，拒絕分享他們的配方，堅持要控制整個疫苗供應鏈和利潤。

許多富裕國家大量購賣疫苗，囤積的量是公民數量的3倍之多，正如報導中舉例，佛羅里達州人口2150萬，現在已有超過2000萬劑疫苗，比全球武漢肺炎疫苗保障機制（COVAX）向全非洲12億人口所提供的疫苗數量還要多。

許多企業領導人、公衛政策專家和政府官員擔心，如果疫苗的供應是由智財法決定的，而不是由需求決定的，這種短視近利的作法隨著病毒持續的突變和傳播，將對世界造成更嚴重的衝擊，像是巴西和印度這樣的國家將持續為武漢肺炎所肆虐。

美國武漢肺炎疫苗的接種速度正在放緩，在某些美國城市，疫苗劑量已大於有意願接種人的數量，同時，印度是現在全球感染最嚴重的國家，但僅有2％的人口完整接種了疫苗。

WTO正試圖解決這一不平等現象，印度、南非等100多個國家皆主張，放棄武漢肺炎疫苗和藥物的智財權，讓各國合法自行生產疫苗。

該決議不會馬上得到WTO會員的一致同意生效，但美國的表態將對其他國家的立場產生重大影響。

國際特赦組織美國分會執行長歐布萊恩（Paul O'Brien）表示：「這項豁免對於將疫苗技術推廣到中低收入國家至關重要，這樣全世界的所有人都可以盡快施打疫苗。拜登（Joe Biden）總統改變了上屆政府的立場，明確的表示美國會將人民的生命，置於製藥公司的利益之上。」

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在一份聲明中說：「這是一場全球健康危機，武漢肺炎大流行的特殊情況需要採取特殊措施。政府堅決保護智慧財產權，但為阻止疫情擴散，我們決定豁免對武漢肺炎疫苗的專利保護。在確保為美國人民提供疫苗的基礎上，政府將繼續努力，與私營部門和所有可能的合作夥伴合作，以擴大疫苗的生產和分配，同時努力增產生產這些疫苗所需的原材料。」

世界衛生組織總幹事譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）也大力讚揚，美國此舉是與武漢肺炎戰爭的重要里程碑，反映出白宮在阻止疫情的「道德領導力」（moral leadership）。他說：「我讚揚美國就疫苗公平性（vaccine equity）做出的這一歷史性決定，在關鍵時刻將所有人的福祉放在首位。」

南非世界貿易組織顧問加馬（Mustaqeem de Gama）也表示，這項協議如果並未通過，後果將會相當駭人，數以萬計的人將平白死去，各國經濟也會繼續重創。他說：「我們認為，智慧財產權是對確保疫苗公平取得最大的障礙。我們相信，如果我們能夠以有限的智慧財產保護，確保擴大世界各地的產量，我們可以在預防甚至有效治療武漢肺炎上跨出一大步。」

疫苗藥廠強烈反彈

美國藥品研究與製造商皆強烈表達，反對拜登政府放棄智慧產權保護的政策，並表示此舉代表美國在全球智慧財產權保護仍不足的情況下，中斷了長期對醫療產品專利權的支持。

反對該政策的成員包括疫苗生產商如阿斯特捷利康（AstraZeneca） 、輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson＆Johnson）。

豁免智財權的消息曝光後，5日生產疫苗的主要製藥大廠的股票均下跌，輝瑞製藥收盤持平，莫德納（Moderna）下跌6.1％；嬌生下跌0.4％。

美國藥品研究與製造商協會（The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America）總裁兼執行長尤比（Stephen J. Ubi）表示：「在致命的全球疫情中，拜登政府採取了前所未有的措施，這將破壞全球對疫情的回應能力並削弱施打疫苗的安全性。這一決定將在公私夥伴之間造成混亂，進一步削弱已緊繃的供應鏈，並使假疫苗更廣為傳播。」

根據《NPR》報導指出，世界貿易組織的領導人將於本週敦促成員國迅速釐清協議細節，以暫時放寬對武漢肺炎疫苗的規定，使發展中國家合法擴大疫苗生產。

一位政府官員警告，WTO做出決議需要不少時間，且由於該機構的裁定基於共識決，該決議將需要所有164個成員的同意。

最近幾週，印度正努力應對其國內激增的感染率，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，近日印度每天新增病例達40萬例，累計總數高達2066萬5148例 ，感染人數驟增的原因可能是具有高度傳染性的新變種病毒（稱B.1.617），而該病毒目前已在包括美國在內的其他國家被發現。

根據《CNBC》報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）在4月時和拜登總統通話，討論關於武漢肺炎疫苗專利的問題，也提到豁免政策將使政府能夠更快速的生產和分配疫苗。上週，拜登政府宣布將提供印度生產武漢肺炎疫苗所需的原料。

批評者認為，針對疫苗的智財權保護，其實並不是阻礙更多疫苗生產的主要原因，有些人則認為此類決議將可能損害公司的創新動力。

美國貿易代表辦公室前律師威廉姆斯（Clete Willems）便表示：「這是拜登政府的重大失策，該政策無助於增加疫苗的生產和分配，美國的創新會被中國拿去做為疫苗外交的墊腳石。」

身為川普（Donald Trump）和歐巴馬（Barack Obama）政府時期白宮貿易談判官員的威廉姆斯也說：「更符合提高美國競爭力並保持在美國就業目標的解決方案，是從美國生產和出口疫苗。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範