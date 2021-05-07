「南海仲裁只是廢紙」杜特蒂批前朝從黃岩島撤軍，卻又怪他未堅定護南海主權

（中央社）菲律賓大選煙硝味起，對手要求當局執行南海裁決結果、批評總統杜特蒂在南海議題立場軟弱。杜特蒂反擊說，南海裁決「只是一張紙，我會把它扔到廢紙簍」，言論一出引發爭議。

菲律賓總統大選明年5月登場，前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）和前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）等人3月宣布聯合反對陣營組成跨黨派聯盟，將共同推派下屆正副元首候選人，迎戰杜特蒂陣營。

反對陣營近日砲火猛烈，指責杜特蒂在南海主權紛爭對中國立場軟弱，使杜特蒂對北京較溫和的南海政策承受不小壓力；迫使杜特蒂（Rodrigo Duterte）近日屢屢炮口對內回擊。

杜特蒂4月底在電視談話中，除指責前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）在南海爭議中不作為，並炮轟羅沙里歐和卡皮奧，指「如果你們這麼聰明，我們怎麼會失去西菲律賓海？」

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

杜特蒂昨晚在預錄的電視談話中說，菲國在艾奎諾三世任內提出南海仲裁，「我們贏了。（但）在現實生活中，那張紙在國家間什麼都不是」。

他表示，那只是一張紙，他會把它扔到廢紙簍。

杜特蒂說，羅沙里歐和卡皮奧「真的把我惹惱了。你們犯的錯誤卻要我負責」。

他堅稱，羅沙里歐和卡皮奧在艾奎諾三世任內決定讓菲國海軍撤軍，北京才取得黃岩島（Scarborough Shoal）控制權；甚至說，如果他說謊，願下台負責。

Photo Credit：AP／達志影像 菲律賓前總統艾奎諾三世。

杜特蒂此言與他過去的表態大相逕庭。他去年9月在聯合國大會總辯論上說，南海仲裁結果已是國際法的一部分，不能妥協，「我們堅決反對削弱它的企圖」。

羅沙里歐今天發表聲明說，美國、日本、歐洲聯盟（EU）等國家都認定南海裁決有法律效力、有約束力，且依國際法應強制北京履行仲裁結果。

他表示，中國身為西菲律賓海的非法占據者，認為南海裁決不過一張廢紙。菲律賓在南海仲裁中勝出，菲律賓總統卻與北京同一陣線，「嚴重損害菲律賓人權益，因此這是個國家悲劇」。

卡皮奧在聲明中說，菲中黃岩島對峙事發時，他在最高法院任職，得到的所有資訊都來自報紙。他樂意接受杜特蒂邀他辯論的挑戰，並請杜特蒂說話算話，立刻辭職下台。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則發表聲明支持杜特蒂對南海裁決的說法，沒有國際執法機構可以執行這項仲裁結果。但「我們將繼續捍衛我們的正當權益」，海巡署和漁業暨水產資源局的海上巡邏也將持續下去。

Photo Credit：Reuters／達志影像 菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範