「That's it.」在不同的語調之下會有哪些意思？

日常生活中在對話的時候，我們的語調會根據想要表達的意思、情緒而有抑揚頓挫。當然，英文也不例外，同一句話語調不同就有可能會產生不同的意思。今天小編就要來教大家一個非常常見的口說英語：That’s it. 究竟它在不同的語調下會有什麼意思呢？一起來看看吧！

That’s it. 有哪些意思？

就這樣 / 就這些（事情結束、話說完了）

That’s it. 最常見的意思就是「就這樣；就這些」，通常可以用來表示某件事情完成了、結束了，或者說話者要說的話說完了、告一段落了。

例如在會議中可能就會出現以下的對話：

A：Do you have anything else to add to your briefing?（你的簡報還有什麼要補充的嗎？）

B：No. That’s it.（沒有了。就這樣。）

或是當課堂結束後，老師可能會說：

Okay, that’s it for today. Remember to submit your report before this Friday.（好，今天就先講到這邊。記得在這週五之前繳交你的報告。）

另外，當這個意思的話也可以直接用That’s all.來替換喔！

就這樣吧 / 夠了（無奈、忍無可忍）

如果是用比較憤怒或無奈的語氣說That's it.就表示「就這樣吧；夠了」。通常會在當你不想跟對方繼續說下去，想結束談話的時候使用。也可以用來表達無奈、忍無可忍的情緒。

That's it. I don't want to argue anymore. I think we'd be better off staying friends.（就這樣吧。我不想再爭吵了。我覺得我們還是比較適合當朋友。）

That's it. I'm sick of your lies!（夠了。我受夠你的謊言了！）

就是這樣 / 這就對了（鼓勵）

如果是用比較愉悅或開心的語氣說That's it!就表示「就是這樣；這就對了」，通常用來表示某件事情是對的，也可以拿來鼓勵別人繼續做某事。

That’s it! All you have to do is press this button, and the machine will start operating.（就是這樣。你只要按下這個按鈕，機器就會開始運轉了。）

That's it! I knew you could do it.（這就對了！我就知道你可以做到。）

就這樣？ / 這樣就好了？（驚訝、疑惑）

如果是在疑惑的時候說That's it?就表示「就這樣？；這樣就好了？」，通常帶有一點驚訝、不敢相信的意味。

That's it? I thought there would be more to the movie.（就這樣？我以為電影後面還有更多劇情。）

That’s it? Your approach was better than what the instruction manual suggested.（這樣就好了？你的方法比說明書建議的好多了。）

這樣大家都學會了嗎？

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【口說英語充電站】That's it. 原來有這麼多意思？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航