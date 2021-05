「That's it.」在不同的語調之下會有哪些意思？

日常生活中在對話的時候,我們的語調會根據想要表達的意思、情緒而有抑揚頓挫。當然,英文也不例外,同一句話語調不同就有可能會產生不同的意思。今天小編就要來教大家一個非常常見的口說英語:That’s it. 究竟它在不同的語調下會有什麼意思呢?一起來看看吧!

That’s it. 有哪些意思?

就這樣 / 就這些(事情結束、話說完了)

That’s it. 最常見的意思就是「就這樣;就這些」,通常可以用來表示某件事情完成了、結束了,或者說話者要說的話說完了、告一段落了。

例如在會議中可能就會出現以下的對話:

A:Do you have anything else to add to your briefing?(你的簡報還有什麼要補充的嗎?)

B:No. That’s it.(沒有了。就這樣。)

或是當課堂結束後,老師可能會說:

Okay, that’s it for today. Remember to submit your report before this Friday.(好,今天就先講到這邊。記得在這週五之前繳交你的報告。)

另外,當這個意思的話也可以直接用That’s all.來替換喔!

就這樣吧 / 夠了(無奈、忍無可忍)

如果是用比較憤怒或無奈的語氣說That's it.就表示「就這樣吧;夠了」。通常會在當你不想跟對方繼續說下去,想結束談話的時候使用。也可以用來表達無奈、忍無可忍的情緒。

That's it. I don't want to argue anymore. I think we'd be better off staying friends.(就這樣吧。我不想再爭吵了。我覺得我們還是比較適合當朋友。)

That's it. I'm sick of your lies!(夠了。我受夠你的謊言了!)

就是這樣 / 這就對了(鼓勵)

如果是用比較愉悅或開心的語氣說That's it!就表示「就是這樣;這就對了」,通常用來表示某件事情是對的,也可以拿來鼓勵別人繼續做某事。

That’s it! All you have to do is press this button, and the machine will start operating.(就是這樣。你只要按下這個按鈕,機器就會開始運轉了。)

That's it! I knew you could do it.(這就對了!我就知道你可以做到。)

就這樣? / 這樣就好了?(驚訝、疑惑)

如果是在疑惑的時候說That's it?就表示「就這樣?;這樣就好了?」,通常帶有一點驚訝、不敢相信的意味。

That's it? I thought there would be more to the movie.(就這樣?我以為電影後面還有更多劇情。)

That’s it? Your approach was better than what the instruction manual suggested.(這樣就好了?你的方法比說明書建議的好多了。)

這樣大家都學會了嗎?

