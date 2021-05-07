G7外長會議支持台灣參與世衛，議程圍繞中國「破壞區域穩定」

編譯：王國仲

5月4日，七大工業國組織G7（加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國）在英國康瓦耳郡（Cornwall）召開外長會議。會中提及深化與台灣互動、警告中國切勿加劇南海和東海的緊張局勢，並關注節節升高的台海衝突。

議程圍繞中國「破壞區域穩定」，支持台灣參與世衛組織

在5月5日發布的一份共同公報中，G7強調「台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性」，並鼓勵「和平解決兩岸議題」。聲明更加註：「我們重申，堅決反對任何可能加深緊張局勢、破壞區域穩定與國際秩序的單方面行動；且對該區軍事化、脅迫和恐嚇行動的各項報告表示嚴重關切。」

一位美國國務院資深官員透露，中國佔了本次議程的絕大部分：「這是最重要的議題，有許多內容需要討論……我們全都希望，中國能成為全球秩序中的重要行為者，但首先，中國必須遵守遊戲規則。」

部長們另外也提及，支持台灣參與世界衛生組織（World Health Organization，WHO）論壇與世界衛生大會（World Health Assembly，WHA），並認為其出席「充滿意義」。這是台灣長久以來的目標——儘管有效抵禦武漢肺炎疫情，北京當局仍阻擋台灣參與世衛組織。

除了兩岸問題，G7會談對中國的嚴詞批評，還包括「新疆與西藏的人權侵犯」，與「對香港自治與民主制度的侵蝕」。G7部長們表示，他們強力支持聯合國人權事務高級專員辦事處（United Nations High Commissioner for Human Rights）「獨立且自由」的進入新疆當地調查。北京過去僅允許外籍調查團在受到密切管控的情況下入疆。

另外，會中也敦促中國「負起在網路空間中的責任」，控管並限制對智慧財產權的剽竊。

而中方對此極不認同。中國外交部發言人汪文斌稱該公報是「沒有事實根據的指控，公然插手中國內部事務，是對中國主權的粗暴干涉，與對國際關係準則的肆意破壞，違背和平發展合作共贏的時代潮流，中方對此予以強烈譴責。」

與此相反，聲明在台灣廣受歡迎，總統府發言人張惇涵表示，這是在外長會議公報首次提及台灣：「台灣將與G7成員國持續深化合作夥伴關係，持續為全球人類健康福祉及印太區域的和平穩定與繁榮發展，堅定貢獻最大的正面力量。」

分析師：公報具重要意義，被視為公開譴責中國

公報被普遍視為對中國的公開譴責。德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）亞洲計畫負責人葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「民主國家在G7這類重大場合，公開支持台灣參與WHO，這具有相當大的意義。」

另一位分析師則指出，這份公報代表了西方國家（以及日本），對中國在印度－太平洋地區增強的脅迫性活動日益憂心。美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深分析師格羅斯曼（Derek Grossman）也說明：「別忘了聲明中還提及中國在新疆、西藏與香港的惡劣行為，北京自然不會好過。」

中國－歐盟關係，緊張情勢升級

這份超過1萬3000字的公報，雖然批評中國（以及俄羅斯）「不負責任且破壞穩定的行為」，但並未建議做出任何實質集體行動。

儘管未提出具體措施，公報本身仍具特殊意義：部分對中國原採懷柔態度的國家，如歐盟重要成員法國和德國，現在決定採取更強硬態度。這也是歐盟國家首次在台海議題上，選擇與美國站在同一陣線。

在歐盟內部，歐洲議會（European Parliament）主要黨團之一的社會主義者和民主人士進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats，P&D），在4月份的聲明便提到：「中國政權不認為自己受到任何國際條約或協定拘束。」

同屬P&D黨團的議員格魯斯克曼（Raphaël Glucksmann）也呼籲歐盟：「必須運用其市場力量採取行動，讓屢次侵犯基本權利和違反國際法規的中國，嘗到實質經濟損失。是該守護我們的基本原則、保護戰略利益的時候了。」

其他議程：俄羅斯、巴爾幹半島

此外，會議譴責俄羅斯在烏克蘭邊界的軍事行動與「非法併吞」克里米亞，以及侵害民主、傳遞錯誤資訊、惡意網路活動，以及毒害異議分子納瓦尼（Alexei Navalny）。

不過，一位與會外交官指出，G7成員皆十分希望改善與俄國關係。儘管G7成員會持續針對俄羅斯威脅採取防禦性措施：「我們重申與俄國建立穩定與可預測關係的興趣」。

在歐洲家門口的巴爾幹半島，也是討論重點之一。會議支持阿爾巴尼亞與北馬其頓開始協商加入歐盟；希望科索沃與塞爾維亞（前者自後者中獨立）推動雙邊關係正常化；並警告波士尼亞與赫塞哥維納聯邦不要嘗試破壞其領土完整。

本次外長會議除了七大工業國外，也邀請澳洲、印度、韓國、南非外長，以及東協主席，以來賓方式參與部分議程。共同聲明中也強調「自由且開放」的印度－太平洋地區，包括維護區域內各國的領土完整性。

在外長會議結束後，第47屆G7峰會預定於今（2021）年6月11－13日在英國舉行。議程圍繞在民主國家如何通力合作，自新冠肺炎疫情中恢復，並建立一個更繁榮、環保的未來。美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）都將是首次與會。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範