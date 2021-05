機師接種過一劑AZ疫苗仍染疫，這代表疫苗失效了嗎？

大概是一個月前,很詫異地收到一個「陌生」的電郵,那是我40年前念博士班時認識的一位美國朋友寄來的。他竟然問我有沒有考慮回台灣定居,而原因是一篇3月13日《紐約時報》的報導。

這篇報導的主標題是「Covid? What Covid? Taiwan Thrives as a Bubble of Normality」(新冠?什麼新冠?台灣像一個常態氣泡一樣地朝氣蓬勃)。

文章的副標題是「The island has used its pandemic success to sell something scarce: life without fear of the coronavirus. Citizens have flocked home from abroad, helping to fuel an economic boom」(該島利用疫情的成功賣出稀有的東西:不害怕冠狀病毒的生活。 公民從國外蜂擁回鄉,助長經濟繁榮)。(Bubble一般是翻成「氣泡」,但在這裡的意思是「與現實隔絕或不可能持續的幸運局勢」)

事實上我早就看過這篇報導,而我更是看過好幾篇發表在醫學期刊的相關論文,都是對於台灣的防疫成功表示無比欽佩,例如一個月前(2021年4月6日)《美國醫學會期刊》編輯發表的〈Lessons From the Success of COVID-19 Control in Taiwan〉(從台灣成功控制新冠疫情所學到的教訓)。

接種了疫苗的人怎麼還會被感染?代表疫苗失敗了嗎?

但是,這個教訓或常態氣泡最近似乎有點洩了氣。5月4日《中央社》發表一篇報導:〈全台首例,華航機師接種第一劑武漢肺炎疫苗後仍染疫〉。這篇報導的第一段如下:

「指揮中心今天宣布國內新增2例感染源調查中武漢肺炎確診個案。其中案1153為華航機師,並證實該機師於4月22日施打第一劑武漢肺炎疫苗,確定為首例國內接種武漢肺炎疫苗後確診。」

接種了疫苗的人,怎麼還會被感染呢?

要回答這個問題,首先需要知道什麼是「疫苗突破」(Vaccine Breakthrough)。根據美國CDC的定義,疫苗突破的定義是:

A person who has SARS-CoV-2 RNA or antigen detected on a respiratory specimen collected ≥14 days after completing the primary series of a U.S. Food and Drug Administration (FDA)-authorized COVID-19 vaccine,

這個定義很難照字面翻成中文,但它大致上的意思是「在完成FDA授權的新冠疫苗接種後14天或以上,呼吸道樣本中檢測到新冠病毒RNA或抗原的人」。

根據這個定義,那位華航機師的案例,並不能被認定為「疫苗突破」,因為他所接種的是AZ疫苗(也叫做牛津疫苗或阿斯利康疫苗),而AZ疫苗是需要打兩劑,但是這位機師只打了一劑,而且是在9天後確診。所以不論是施打的劑量數,或是接種之後的天數,這個案例都不符合「疫苗突破」的定義。

但是「疫苗突破」的現象的確是存在的。根據美國CDC的統計,截至4月26日,全美國已經有將近1億人完成了完整的新冠疫苗接種,而其中有將近1萬人,也就是約萬分之一,出現「疫苗突破」。

「萬分之一」很有可能是低估,因為大多數無症狀或輕微症狀的人,是不會通知他們的醫生。但是,縱然是低估100倍,這個「疫苗突破」的發生率也還是可以接受,畢竟保護率最高的兩款疫苗(輝瑞和莫德納)在上市前,就已經宣布它們的保護率是「只有」94%。也就是說,只要發生率是在6%以下,「疫苗突破」就不應該被解讀為「疫苗失敗」。

「100%有效」是大家喜歡聽到的,而也就因為如此,有些醫藥廣告,包括出自中醫師和西醫師的,就會聲稱他們能100%治愈病患(請看〈新冠肺炎治癒率100%的名中醫〉)。但是除了100%不可能之外,沒有什麼預防或治療的效果會是100%的,因為生物個體間本來就不可能會是100%相同,而有些不相同的地方,就會影響到個體對疫苗的反應程度。

為什麼有的新冠疫苗須要打兩劑?只打一劑會怎樣?

好消息是,縱然是出現「疫苗突破」,完成兩劑疫苗接種的人所出現的症狀,相較於沒有接種疫苗的人所出現的症狀,還是輕微很多。

要研發出一款具有高保護率的疫苗,除了知識和努力之外,也一定是要靠點運氣。因為我們的免疫系統是一部非常奇妙複雜的機器,不是說我們叫它做什麼,它就會乖乖地做什麼。所以,當我們用某一個抗原去刺激它時,它會做出什麼樣的反應,或是會做出多強的反應,往往就只能聽天由命。這就是為什麼有些抗原(疫苗)在打了一劑之後就會引發大量的抗體,而有些則需要打兩劑才能引發足夠的抗體。

目前在美國核准使用的三款新冠疫苗裡,輝瑞和莫德納是需要打兩劑,而強生則只需要打一劑。在台灣施打的AZ疫苗也是需要打兩劑。也就是說,輝瑞、莫德納和AZ疫苗在打了第一劑之後,所產生的抗體,是達不到一個足以有效控制疫情的量。

但是,就如前面所說,沒有什麼東西是100%的。對有些人來說,這三款疫苗也許只需要打一劑就足以保護他們免於被感染,而事實上醫學界早就有人提出只打一劑的建議,請看〈新冠疫苗的實際保護率〉。

但是,這樣的建議是很難被政府的疾病控制部門接受,畢竟沒有任何官員承擔得起疫情失控的責任。所以,只打一劑輝瑞、莫德納或AZ疫苗,是可以在意外或不得已的情況下發生,但卻不可以是防疫單位的決策。

打完疫苗保護力能維持多久?能夠預防變種病毒的感染嗎?

關於上面提到的這四款新冠疫苗,在按照防疫單位的指引之下施打,它們的保護力都已經是毋庸置疑。但是,有一個非常重要的問題目前還沒有完整的答案,那就是它們的「有效保護期」到底是多長?

輝瑞和莫德納這兩款疫苗是最早被採用的,而目前的跡象顯示,去(2020)年10月接種的人,現在大多仍然具有足夠的抗體。也就是說,這兩款疫苗的有效保護期至少是6個月,而等到了5月底,我們就會知道它們的保護期是否會是長達7個月,以此類推。

但是請注意,這種說法或推理,目前都還只是一些醫生或專家對媒體所發表的意見,而不是有醫學論文或官方數據的支持。事實上,美國CDC在網站上就只說,新冠疫苗的有效期是「尚在研究」。

另一個備受關注的問題是,目前已經在使用中的新冠疫苗,是否也能有效地預防變種病毒的感染?

這個問題也還是沒有完整的答案,但已經有兩篇剛出爐的論文提供了部分答案。第一篇是5月5日發表在《新英格蘭醫學期刊》,標題是「Effectiveness of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine against the B.1.1.7 and B.1.351 Variants」(BNT162b2 Covid-19疫苗對B.1.1.7和B.1.351變種病毒的有效性)。當中最重要的結論,是輝瑞疫苗對英國變種病毒的有效性是90%左右,而對南非變種病毒的有效性則是75%左右。

第二篇是5月5日發表在《柳葉刀醫學期刊》,標題是「Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data」(以色列全國疫苗接種運動後,mRNA BNT162b2疫苗對SARS-CoV-2感染以及COVID-19病例,住院和死亡的影響和有效性:一項使用國家監測數據的觀察性研究)。

這篇論文當中最重要的結論是:輝瑞疫苗對英國變種病毒的有效性,大約是90%。

新冠疫苗的不良副作用?

以上所談的全都是關於新冠疫苗的保護力或有效性,也就是疫苗的正向作用。但是,就像任何藥品一樣,疫苗也是會有反向的作用,也就是會有不良的副作用。

就輝瑞和莫德納兩款疫苗而言,不良副作用的發生率大約是百萬分之2到5,而最常見的不良副作用是過敏反應,例如全身性蕁麻疹。請看我發表的〈輝瑞及莫德納疫苗引發過敏反應之最新總匯報告〉。

至於網路上流傳的一大堆不良副作用,可以說幾乎全是出自反疫苗團體或個人的傑作,或出於個人的政治動機,或出於個人有心或無意的誤導,請看我發表的〈新冠疫苗無用?危言謬論〉以及〈輝瑞疫苗會引起神經退化嗎〉。

就AZ和強生這兩款疫苗而言,最令人擔心的不良副作用是血栓。頂尖的科學期刊《Nature》(自然)在4月16日發表〈COVID vaccines and blood clots: five key questions〉(COVID疫苗和血凝塊:五個關鍵問題),其中有這麼一段話:

「明顯地,發生類似HIT(註)的凝血綜合症的風險是非常低,截至3月22日,在歐洲2500萬接種疫苗的人群中,報告了86例潛在病例。但是案件的確切數量在不斷變化。英國南安普敦市藥物安全研究室主任薩德.沙基爾(Saad Shakir)說,研究人員依賴疫苗接種後不良事件的報告,而且這種報告容易產生偏差和錯誤分類。」

綜上所述,輝瑞、莫德納、AZ和強生這四款疫苗的有效性和安全性,都有很好的科學證據支持,所以在台灣發生的那個疑似「疫苗突破」的案例,實在無需過度擔心。

