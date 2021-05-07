《富比士》台灣新首富張聰淵是誰？神秘鞋王曾資助多位越南孩童來台就醫

台灣新首富華利集團張聰淵，4月26日才剛登板深交所創業板敲鐘，也因為A股上市後股價大漲，一舉躍登《富比士》台灣首富，張聰淵為人低調，其公司版圖位於香港、中山和台灣，員工數量超過10萬人，2019年公司鞋履產量超過1.8億雙，是全球少數鞋子產量超過1億雙的廠商之一。而中國醫藥大學附設醫院指出，張聰淵所執掌的宏福實業集團深耕北越十四年，回饋當地以資助多位越南孩童來台治療就醫。

低調的神秘鞋王

《聯合報》報導台灣新首富華利集團張聰淵，4月26日才剛登板深交所創業板敲鐘，也因為A股上市後股價大漲，一舉躍登《富比士》台灣首富。華利集團今〈7〉日股價開高，總市值約人民幣1200億元，張聰淵家族持股97.23%。

宏福集團官方網頁

張聰淵今年已經72歲，超過50年的鞋履製造經歷，2004年在廣東中山設立華利實業，設計、生產各種鞋底、鞋材、鞋類產品等，Nike 是最大客戶，華利是Nike前十大鞋履供應商，而華利前五大客戶（Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia）訂單占收入 85%。同時公司也是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、ColeHaan 等品牌鞋履產品的最大供應商，為眾多國際知名大牌代加工鞋履。

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《蘋果日報》指出，張聰淵為人低調，在老家雲林縣也很少有人聽說，竟能打敗郭台銘、國泰蔡家及旺旺集團蔡衍明躍居台灣新首富，也讓鄉里間議論紛紛「鄉下地方出首富」，發跡的工廠看起來像農舍。

工廠就位在雲林縣莿桐鄉饒平村的宏福實業也藏在田埂間，連當地年紀不小的鄉親都不太相信稻田中那棟外觀老舊、油漆斑駁的鐵皮屋會是台灣首富的搖籃。

華利公司管理總部及開發設計中心位於廣東中山，同時在越南、中國、多明尼加、緬甸等多地共開設20多家製鞋工廠，貿易中心位於香港、中山和台灣，員工數量超過10萬人，2019年公司鞋履產量超過1.8億雙，是全球少數鞋子產量超過1億雙的廠商之一。

張聰淵夫婦台灣籍 三位子女台加雙國籍

《新浪財經》報導，4月26日，華利集團成功登陸A股創業板後，股價迎來暴漲。截至當日收盤，華利集團股價暴漲201.02%，是張聰淵一家財富暴漲，

上市公告書顯示，華利集團實控人為張聰淵家族，其家族成員包括張聰淵、周美月、張志邦、張文馨、張育維五人。其中，張聰淵與周美月系夫妻關係，而張志邦、張文馨、張育維，則分別為張聰淵的長子、長女和次子，且五人已簽署《一致行動人協議》。

值得一提的是，張聰淵夫婦為台灣籍，而其三位子女，則均擁有台灣籍及加拿大籍的雙國籍。不過，上述五人均無其他境外永久居留權。

宏福實業多次合作中國附醫 送暖助越南病童

中國醫藥大學附設醫院指出，宏福實業集團深耕北越十四年，曾為越南變形巨腿女孩阮氏巒圓夢。2017年來台展開國際醫療人道援助之旅，該年已經可以行走的阮氏巒，將穿著宏福為她提供的「特殊機能鞋」，回越南和家人團聚。而宏福和中國醫藥大學附設醫院，這項國際醫療援助的合作案例，也深受外交部重視，NGO國際事務會特頒表揚狀。

中國醫藥大學附設醫院說明，長年深耕越南的宏福實業集團則是促成國際醫療援助案例的美麗天使。雙方繼2016年首次成功合作國際醫療援助越南14歲女童阮氏巒（Thi Loan）後，2018年再次攜手，援助越南5歲男童劉小弟(Luu )來台灣治療。

中國醫藥大學附屬醫院

罹患「先天性靜脈及淋巴畸形骨肥大症候群Klippel-Trenaunay Syndrome」（多發性淋巴血管瘤）的越南5歲男童劉小弟。醫療計畫主要重點是手術治療左下肢過度增生及肢體異常的症狀；預計數月時間，分2階段，共4次不同器官的重建手術，完成多重畸形重建及病態組織切除，傷口覆蓋，疤痕及攣縮治療，最終達到回復正常關節活動度，肌肉力量及肢體功能的目的。

中國醫藥大學附屬醫院

日前宏福實業王總經理表示，劉小弟從住院前的無助緊張，到現在開心活蹦亂跳，感受台灣熱情，判若兩人，終於健康快樂出院，讓宏福實業集團援助的初衷，意義非凡。這也體現宏福實業集團回饋當地人民，落實國際企業的責任與文化，更藉此擴散台灣愛的力量。

日前，國際醫療中心陳宏基院長表示，感謝宏福實業集團多年來，共援助近七百萬元，連續幫助越南女童阮氏巒與劉小弟，樹立優良的企業典範；因為台商企業的愛心加上本院醫療團隊合作無間，治癒好病童的重難症，也改變他們的新人生。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航