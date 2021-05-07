六四報導提案遭否決，港台《鏗鏘集》監製離職

綜合多家港媒報導，繼本週傳出《香港電台》記者利君雅傳出不獲續聘後，昨日再傳《香港電台》節目《鏗鏘集》的監製李賢哲因被告知節目日後只能報民生議題，所以萌生退意，遞信請辭。

在距離六四週年不到一個月之際，《香港01》稱據悉《鏗鏘集》的團隊尚未開始製作與六四跟「721元朗攻擊事件」相關的報導。根據報導，李賢哲在6日開會時向管理層提出關於媒體定義丶六四事件與「721元朗攻擊事件」相關的主題，但遭高層否決。此外，高層還告訴李賢哲，《鏗鏘集》往後只能報導民生相關議題，讓過往會製作與六四天安門事件相關專題的《鏗鏘集》團隊感覺到，製作相關題材的空間恐被抹殺。

對於李賢哲請辭一事，《香港電台》發言人6日向多家港媒表示，該台的節目內容及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論，根據《香港電台約章》，《港台》編輯自主，希望各界尊重《港台》的編輯決定。他還說，《香港電台》不對員工離任做任何評論。

遭鎖定記者皆獲人權新聞獎肯定

《立場新聞》報導指出，李賢哲原為《香港電台》業務公共事務組監製，除了為《鏗鏘集》的監製外，李賢哲也是《鏗鏘集》的《7.21誰主真相》的監製，該作品在6日揭曉的「人權新聞獎」中，獲得中文紀錄片的大獎。該作品針對2019年7月21日在港鐵元朗站發生的白衣人攻擊事件做調查報導，由《香港電台》的自由記者蔡玉玲跟其他5位新聞工作人員共同製作。由國際特赦組織香港分會丶香港記者協會及香港外國記者協會主辦的「人權新聞獎」的評審稱該節目：「追蹤最細微線索，無畏無懼，詰問強權。調查報導經典。」

Photo Credit: AP / 達志影像 自從今年初香港政務官李百全出任香港廣播處處長後，《香港電台》內部便經歷了一場很大的變動。

雖然該作品已多次獲得國內外的新聞獎項，但蔡玉玲卻因在報導過程中使用了車牌查冊，上個月被香港法院判兩項虛假陳述罪成。法院的控罪稱蔡玉玲「為著取得道路交通條件下的證明書，明知而作出在要項上的虛假陳述」。她於本週宣佈將對該判決作出上訴。

蔡玉玲在5日宣佈要上訴判決結果後，於推特上寫道：「選擇踏上這條路不是草率的決定，無論贏或輸，案件最終或須上移至終審法院，我已有一定的心理準備。身為傳媒人，我一直以報導事實丶說真話為志業，在我城崩壞之時，我期許自己『活在真實中』，真誠丶善良丶正直地活著。」

除了《鏗鏘集》的《7.21誰主真相》在6日公佈的「人權新聞獎」中獲得大獎外，《香港電台》的節目《視點 31》也奪得兩項優異獎，這兩個獎項的製作團隊都包含了已確定不獲續聘的利君雅。利君雅是在2019年「反送中」運動期間，因在元朗攻擊事件後隔日的香港政府記者會上，質問香港特首林鄭月娥，甚至要求她「講人話」，所以被政府的支持者投訴，也讓她成為各界關注的焦點。

在「人權新聞獎」公佈得獎名單前，主辦單位曾表示《香港電台》要求退賽，但由於已進入評審階段，加上退賽只能以個人的名義申請，所以主辦單位表示不會抽起《香港電台》的參賽作品。《香港電台》則表明，不會領取相關獎項。

本週初，傳出《香港電台》要開始將其YouTube頻道上播放超過12個月的影片下架，裡麵包含41集《鏗鏘集》的節目，迫使香港網民紛紛嘗試將這些節目備份到其他的網域，確保這些重要的「歷史紀錄」能繼續存在網路上。

自從今年初香港政務官李百全出任香港廣播處處長後，《香港電台》內部便經歷了一場很大的變動。德國之聲日前報導裡面訪問《香港電台》內部員工，稱《香港電台》內部目前呈現「腥風血雨丶人人自危」的情況。

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