群聚感染諾富特、華航遭開罰，基因定序找出「第三組感染群」

國內今（7）日新增5例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入確診病例。而對於機師及飯店員工群聚感染事件，指揮中心表示，已開會討論，目前確定會對中華航空（華航）及諾富特飯店進行開罰。

另根據基因定序結果，確診個案1101、1122兩位機師的感染病毒株序列相同，但和目前已調查出的兩群病毒基因序列有差異，因此判定為第三群的感染事件。

阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗施打部分，昨日新增2例其他嚴重不良反應事件，包括一位30多歲女性左上臂出現膿瘍，以及40多歲男性出現意識改變送急診治療，疑似癲癇發作。

一館8樓同收一般旅客、居家檢疫機組員，諾富特飯店遭罰

針對諾富特飯店發生員工確診武漢肺炎事件，指揮中心昨日邀集交通部、桃園巿政府、華航等代表，召開會議全面檢討。

指揮中心指出，會中確認該飯店一館7樓、8樓是作為華航公司員工防疫宿舍，並非桃園市政府核可之防疫旅宿。

陳時中表示，諾富特飯店於一館8樓同時收住一般旅客及居家檢疫機組員之行為，違反《發展觀光條例》第53條第1項、《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定；另華航公司對於員工防疫宿舍管理監督亦有不當，違反《民用航空法》第112條第2項第5款規定，分別由交通部與桃園市政府進行裁罰。

陳時中說，民航局處分華航100萬，交通部處分諾富特飯店15萬，桃園市政府則將逐案處分，每案3000~1萬5000元，目前正在整理有多少相關違規的案件。

Photo Credit: 疫情指揮中心

基因定序結果新增「第三組感染群」

陳時中表示，今日確定了幾例的核酸檢驗結果，並沒有新增的案例。

疾管署副署長羅一鈞補充，今日定序新增6案的定序結果，當中案1153（機師）、1154（空服員）兩位在酒吧有接觸，定序結果出來兩人屬於同樣序列的英國變異株，跟其他多位感染者的英國變異株序列相同，感染源在調查中。

而案1101、1122兩位機師定序出來為相同的病毒基因序列，但卻和目前已調查出的兩群感染群之病毒基因序列有差異，因此判定為第三群的感染事件。

Photo Credit：林奕甫/ TNL

經過比對案1101、1122兩位機師的潛伏期活動史，發現兩位發病前都有在同一時段住過諾富特飯店。兩人雖也有出國值勤，但外站並不相同，因此感染源暫列調查中，後續再就資訊進行綜合研判。

昨新增13件疫苗接種後不良反應事件，2件為其他嚴重不良反應事件

莊人祥於記者會上表示，昨日新增13件疫苗接種後不良反應事件，當中有2件為其他嚴重不良反應事件。其中一件為30多歲女性，接種AZ疫苗之後，接種部位出現發紅、腫脹及硬塊，之後未改善而就醫。初步診斷為左上臂出現膿瘍，目前接受口服藥物治療中。

另外一例為40多歲男性，接種次日因倦怠無力、發燒就醫。後因出現意識改變送急診治療，疑似癲癇發作。個案過去具有癲癇病史，目前在加護病房觀察當中，目前意識已經恢復，發燒也改善，預計今日轉出加護病房。

指揮中心說明「居家檢疫防疫追蹤系統權限」

由於近日有媒體報導，有地方里長表示未收到相關居家檢疫者的訊息通知，今日記者會，陳時中也針對居家檢疫防疫追蹤系統權限進行說明。詳細如下圖所示：

Photo Credit: 疫情指揮中心

Photo Credit: 疫情指揮中心

陳時中表示，地方政府應該要確實掌握轄區居家隔離者的相關訊息，整體才能夠做的確實。

新增5例境外移入，自菲律賓、印度及英國入境

根據指揮中心發布的新聞稿，今日國內新增5例境外移入確診病例，分別自菲律賓（案1175至案1177）、印度（案1178）及英國（案1179）入境。

案1175為菲律賓籍30多歲男性船員，4月20日來台工作，5月5日檢疫期滿，同日由公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。

案1176為菲律賓籍20多歲女性移工，4月7日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，4月20日進行檢疫期滿前採檢，結果為陰性；4月22日檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，4月27日曾至醫院自費採檢，結果為陰性。因工作需要，5月5日再度至醫院自費採檢，於今日確診。

案1177為菲律賓籍30多歲男性漁工，4月23日來台工作，5月6日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案1178為本國籍40多歲男性，去（2020）年2月至印度工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫，4月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，4月28日由衛生單位安排就醫採檢，結果為陰性；個案因仍有喉嚨痛情形，衛生單位於5月5日再次安排就醫採檢，於今日確診。

案1179為本國籍20多歲女性，2019年4月至英國工作，今年4月23日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，4月30日至5月5日陸續出現流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、倦怠、腹瀉、嗅味覺異常及發燒等症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

截至目前國內累計1178例確診，當中包括1033例境外移入。確診個案中12人死亡、1077人解除隔離、89人住院隔離中。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範