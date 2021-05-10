桃園航空城的5心級安置

隨著第三航廈擴建，桃園市作為台灣國境出入口的戰略位置重要性不言而喻，而「桃園航空城」透過都市計畫，重新規劃機場周圍土地，整合桃園國際機場與周邊產業發展。未來，航空城將成為全球人流、物流、金流、資訊流及科技流的匯流基地，更是台灣國際競爭力與產業布局的樞紐，將領航國家產業轉型及國際化。

桃園航空城是台灣整體產業升級計畫，全國有史以來最大的開發案，因此，相關安置措施備受矚目。鄭文燦市長與市府團隊秉持著耐心、暖心、貼心、用心、決心的 5 心態度，以「全民安居」為目標，規劃 10 大優惠措施，讓所有居民能在安置及重建的過程中，獲得最好的照顧。

Photo Credit: 桃園市政府 航空城計畫將是台灣備受矚目的重點戰略投資，期許航空城擔負起「國門之都」的任務，成為新世代亞太地區最重要的經貿樞紐。

以居民為本，保障權益最大化

安置計畫以「一里一安置」、「先建後遷」兩大原則為核心，秉持不斷溝通、換位思考的精神，理解並解決居民對於土地徵收的擔憂。

「一里一安置」是考量居民與土地的社會文化連結，將原居住同一個里的居民，集中安置於同一區域，讓眾人可以繼續跟熟悉的鄰居一起生活，維繫鄰里關係。而保障安居的「先建後遷」，強調除了位於優先搬遷地區範圍內的建物之外，其他搬遷地區內的被徵收建物都適用「先建後遷」的原則，居民可住在現有住宅到 2024 年，待位於交通便捷生活圈的安置街廓、安置住宅完工，供居民入住後，才會拆除原有建物。如果建物位於優先搬遷區，須提前搬遷的居民，市府也規劃發給建築改良物補償金或救濟金25%的優先搬遷獎勵金、房租補助費及搬遷補助費。

Photo Credit: 桃園市政府 桃園提出多元優惠配套措施，協助居民順利搬遷。

多元優惠配套措施，全國最優方案

航空城計畫大幅度提高補償方案，從優補助。舉例來說，原有的建物補償評點從 2018 年的 10.6 元提高到 12.2 元；針對其他建物，以合法建物補償費的九成作為拆遷救濟金及自動拆遷獎勵金；考量航空城長期受禁限建規範的特殊背景，除作為廠房、寺廟及教堂等非屬住宅使用以外之其他建物，於該建物完成自拆後，將發給安置重建補助費，發給金額以其可分配允建面積按合法建物 45% 計算；除了優先搬遷區，會加發建物補償費或救濟金的 25% 獎勵金之外，自願優先搬遷獎勵，也會加發 15% 或 20% 的補償費或救濟金。

除了提供搬遷補助，更準備多元安置方案給居民，比方針對土地面積較小或領取之補償費（含自拆獎勵金）較少者，規劃差額減輕方案；考量不同人口數及空間需求，也設計安置街廓增配機制，除了供搬遷戶暫時居住的中繼住宅之外，也有租屋媒合平台、房租補助等，協助居民尋覓適當的居所。

Photo Credit: 桃園市政府 桃園優先釋出蘆竹1號、蘆竹2號社會住宅，作為優先搬遷區的中繼住宅。

此外，桃園市成立安置搬遷服務小組，小組成員皆以居民權益為出發，面對面解決問題，同時提供建築參考圖、優良營造廠商，還有建築師公會駐點免費諮詢等。若居民重建時有經濟考量，可透過安置融資服務平台，由銀行提供低利貸款方案供居民選擇。這些都是為了降低居民在經濟與搬遷上的負擔，協助其順利搬遷。

Photo Credit: 桃園市政府 航空城聯合服務中心提供住戶免費諮詢服務，讓住民安心搬遷。

其他安置措施，兼顧保存與更新

除了照顧到居民「住」的需求，桃園也為文化或功能性設施規劃保存與安置方案，包括前空軍桃園基地設施群、宗教廟宇、無主墓、學校、兒少機構等。以校園為例，不僅協助學生轉學、為安置學校增置教室或教學設備、評估新設學校等，也一併將教師的安置納入考量；兒少機構的搬遷亦與學校安置期程搭配，以保障兒少就學權益；埤塘曾扮演水利灌溉及儲水的重要角色，航空城範圍內，除了第三跑道需填平埤塘外，其他埤塘將保留下來，並結合防災滯洪功能轉型為埤塘公園；桃園也與民航局協調保留前空軍桃園基地設施群周邊設施，總面積約 12 公頃，且納入文化部的歷史現場再造計畫，並進行調查研究、先期規劃、文物影像蒐藏與詮釋、口述訪談等作業，希望以最完善的安置措施，讓都市發展與文化保存並進。

經過複雜且細膩的研商後列出的 10 大優惠措施，讓桃園航空城的補償、安置措施，成為全國歷年最優惠方案。市府以耐心、暖心、貼心、用心、決心的5心態度協助居民，維護居住正義，達成兼顧國家建設、經濟發展與居民安居樂業三項遠大目標。

桃園市政府 廣告