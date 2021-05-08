母親節最好的禮物不是康乃馨，而是好好處理媽媽LINE群組裡的「假訊息」

2021年初，一則訊息迅速在網路流傳（特別是LINE），內容是：

從3月1日開始、凡是「問安」的早安、午安、晚安、週末快樂等的圖片都要收費了，而且是雙向收費（發與收），請各位問候只要用文字、不要用圖片。

這很明顯又是一則網路謠言，不過與其他假訊息不同，一些平時痛恨假訊息的年輕人，竟然希望此則謠言不要被澄清，最好能持續瘋傳，好嚇嚇那些熱愛問安的老人家。

自從通訊軟體LINE正式在台推出後，在長輩間掀起「通訊革命」所蕩漾的數位漣漪，當中又以「早安圖」與「假訊息」影響大眾最深。為何一個無傷大雅的習慣，最後演變成世代衝突，逼迫年輕人想出此「以其人之道，還治其人之身」妙計、還希望事實查核網站放過此流言呢？

當世界還沒有LINE

時間拉回到西元2000年，Nokia 3310剛推出的時候。

我們都一定記得剛拿到新手機的興奮感，但還記得第一通電話是打給誰嗎？即使不記得是打給哪位麻吉或閨密，但至少可以確定的是，絕對不是打給爸媽。

不只手機處女秀，之後的電話或簡訊依舊很少父母的份。我們可以跟好友或戀人講電話講到口渴尿急、手機沒電、從黑夜說到白天，由天南聊到地北，恨不得時間就此暫停，但若通話對象換成是爸媽，一切都不一樣了。

如果爸媽稍微多講幾句聽起來重複又沒營養的叨唸，像是吃飽了嗎、天氣冷嗎有沒有多穿衣服、什麼時候回家等等，馬上就會引出我們的不耐，以及一句「你根本不了解我在乎什麼」，最後剩下氣憤與尷尬在沉默的通話裡迴盪。

上述場景，倒不全是父母主動打來、自己找上門討罵，當我們生活費快花完了、想補研究所、得去畢旅、要換摩托車等情非得已的極少數時刻，還是會主動撥給爸媽，告知他們該匯多少錢後，敷衍兩句匆匆掛掉。

LINE出現了以後

LINE的出現並沒有改變什麼，只不過是把前述情境變得更加科技與即時一點。

多次碰壁學乖了的爸媽，知道不能太常打電話騷擾兒女，而且選擇聊天話題得跟穿越地雷區一樣小心，因為一旦踩雷一切就結束了，加上同溫層都喜歡用LINE互道早安、分享新知，感覺十分新潮，可以拉近與兒女的距離，「早安圖」與「假訊息」自然流行起來。

有的兒女選擇已讀不回，甚至連看都不看；有的立即拿出證據狠狠打臉，還補上一句「再亂傳我就退出群組」；有的不自己出面，交給事實查核機器人代勞，自動反駁所有未經查證的假消息。

神奇的是，如果是心儀對象所傳的假訊息、老闆或主管所傳的早安圖，我們反而會好聲好氣的回應，跟正在追求的妹仔說這內容真有趣，或是趕緊跟在工作群組回覆早安、混個臉熟。

熱愛「早安圖」與「假訊息」的背後

難道父母傳早安圖說天氣冷多穿衣服、或是說哪個食物容易致癌給我們，純粹是不擅查證、單純是為了散佈假訊息嗎？

這些行為背後的原因其實一點也不複雜，但直到我為人父後才能明白一點。

「父母疼囝長流水，囝想父母樹尾風」。父母對於孩子的愛如流水般永無止境，但孩子對於父母的思念往往如拂過樹梢的風，時有時無。即使成年甚至成家立業，在父母眼中你我永遠是無法把自己照顧好、總需要耳提面命的小孩，也永遠是他們的最愛。

早安圖裡面的「天冷多穿衣服」不過是小時媽媽叮嚀的現代圖文版，「泡麵容易致癌」的假訊息只是爸爸看你工作太忙連一頓飯都沒辦法好好吃時，心中的那份不捨。

這些「早安圖」與「假訊息」只不過是萬般思念與疼愛的煙霧彈，藏在背後的不過是一句「孩子，我好想你」。只是，這種不好意思說出口的愛，你聽到了嗎？

若你尚未成為父母，還是無法體會這種情境，那我們把時間快轉個20年。

屆時通訊方式可能已經變成全虛擬實境，身為父母的你會如何跟小孩溝通？你自認跟得上時代潮流，所以經常傳最熱門的梗圖，或是貼一些網路論壇文章給他，你覺得效果會如何？現在幽默風趣的梗圖會不會就是以後的「早安圖」、未來的PTT的文章是不是等於現在的「假訊息」？

有人說，自己可以抵抗時間的巨輪，絕對能當個跟得上時代的長輩，不會跟現在的老人家一樣。先不說老年，七年級生初老症狀之一即是「去KTV完全不會唱熱門新歌」，只點五月天或周杰倫。還沒40歲已經聽不慣新歌了，「真老」時要如何完全跟得上時代？代溝，並不是這一代才有的產物。

既然如此，為何不從自己開始終結這個輪迴？

先處理情緒，後論是非

一開始收到假訊息，我耐心上網找了事實查核回應，不過訊息查證頗耗費時間，後來改用「美玉姨」機器人，訊息一出現直接回覆查證結果，極有效率，但沒想到效果意外地差。長輩不喜歡自己好意被打臉，幾乎所有轉發的訊息都被美玉姨駁斥，久了反而認為美玉姨是「民進黨監控言論的工具」。

Photo Credit: 中央社 聊天機器人「美玉姨」

某天聽了街頭行動「假新聞清潔劑」在報導者Podcast分享的經驗，才了解假訊息回應的重要原則。我們總把「是非」擺在前面，內心深處是不是想要證明自己比較優秀？當這個「比較」讓自己得到優越感的同時，是不是也貶抑了對方？因此，我們得先照顧「情緒」，肯定長輩傳假訊息背後的苦心，接著再委婉透過第三人提出指正。

比如說，媽媽傳來一個「衛福部公布大腸癌的主因來自十大恐怖美食」的訊息。先別急著查證打臉，暫停幾秒想想她為什麼要傳這個給妳，是不是你平常多是外食、少運動又愛吃油炸物？

你可以跟媽媽說，最近因為健身所以都自己煮，而且都是健康的烹調方式，很少外食了，接著再抱怨一下自己的廚藝，央求媽媽多教你幾道菜，最後再補充你詢問衛福部的朋友，他們說沒有這個調查，還說致癌因子很複雜，媽媽妳也要多保重身體等等。

上面做法並不是教你虛偽敷衍，而是透過了解爸媽最原始的出發點、感受到關心後，改用比較間接溫和的方式說話。如果說好好說話是虛偽，那購買暢銷書《蔡康永的說話之道》的幾百甚至上千萬讀者都是偽君子囉？

現代的背影

朱自清在《背影》一文中，描述父親來車站送行的情境。年輕氣盛的朱自清，看著父親多餘的擔心、跟腳夫講價的不俐落行為，感到自己實在太聰明。直到父親最後一刻到月台柵欄外買橘子給他，那肥胖不便的背影在月台間爬上爬下躊躇，讓他忍不住掉下眼淚。

如果當時有LINE，朱父買橘子送行後，可能會傳「飯後馬上吃水果如慢性自殺」的訊息，叮囑他橘子得飯前吃；我們現在收到的假訊息或早安圖，也許是父母離開後，少數得以懷念的珍貴背影。

母親節到了，與其送一大束康乃馨、唱母親真偉大，不如重新思考如何回應媽媽的假訊息吧！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航