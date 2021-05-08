【數位公民時事報】NASA無人機登上火星，Linux開放原始碼扮演重要角色

文：陳廷彥、林冠廷

上個月，美國太空總署的迷你直升機Ingenuity成為人類第一架火星上的飛行器，而開放原始碼的力量在其中扮演重要角色。Ingenuity是以開放原始碼系統Linux的飛行控制系統和 Jet Propulsion Laboratory（JPL）專案先前為衛星和儀器開發開源軟體架構F Prime（F’） 為基礎打造，其系統原始碼也開放在GitHub平台。

GitHub的CEO和其團隊，偕同JPL團隊仔細檢視後發現，此開源專案，有超過12000名開發者投入其中，充分顯現開源協作的力量。為此，他們決定為每一個參與者都頒發虛擬勳章，讓這些無名的貢獻者可以被看見。

根據Govtech.com，2015年成立的CitizenLab（公民實驗室），是一個幫助政府透過資料找出施政決策方案的比利時商業公司，提倡政策透明度最大化，自成立至今已經與18個地區、275個以上的政府或組織合作。

目前，CitizenLab除了提供平台，也為使用者進行技術支援與培訓。而在最近的公告中，該公司決定將平台的初階、進階版改為開源，並將原始碼託管在GitHub中，只有最高階軟體、技術支援與培訓維持付費模式，希望降低門檻讓更多人和公民團體可以使用這些技術。創辦人Wietse Van Ransbeeck表示：「民主成果不應該遺留給科技公司的封閉演算法，畢竟，民主是所有人的。」

中國政府長期欺壓社會運動，而性別運動自然也不例外。根據德國之聲，最近中國再起一波刪除女性運動者新浪、微博、豆瓣等社交媒體帳號的趨勢。

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起因只是中國知名女權主義者Xiao Meili，在微博發表了一篇自己在火鍋店中，因試圖阻止一名男客吸菸，而反遭粗魯客人潑灑飲料的故事。事後，許多為其辯護的人不斷收到威脅、攻擊，甚至被指控支持港獨，中國也在這一波情勢中，以「包含極端意識形態」的名目，刪除了至少數十個女性主義者的帳戶。

其中一個運動參與者對德國之聲指出，雖然這些社交媒體在商業上需要女性使用者，卻容不下女性主義觀點。

長期以來人工智慧的發展，或多或少製造或加劇了隱私、偏見、壟斷等社會問題，卻少有國家專門為AI立法，以監管日漸蓬勃的人工智慧產業。

根據Wired，日前歐盟提出了新法案，明確要求臉部識別、自動駕駛與信用評分等AI技術須受管理，並禁止會引起傷害、針對弱勢者的技術。這個新法尚在討論中，若生效則中國與美國相關產業將受重大打擊，不過有些業界人士認為管太多會導致扼殺商業發展，也有人權團體認為管太少。兩者之間應該如何權衡，還有待歐洲人民與議會的進一步辯論。

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社會對於實體的政治活動衍生出的各種管理規則，是為了要確保政黨公平競爭、民主可以順利運作。但是，對於由跨國公司主導的線上社群媒體，政府的管理則相對較少。

開放政府夥伴（Open Government Partnership）、歐洲民主夥伴（European Partnership for Democracy）等組織，召集了一系列的討論，整理管理線上政治廣告的要訣，如：將線上廣告的改革置於更大的民主與投票改革脈絡中；確保候選人與社交媒體的透明性，例如公開政治廣告標準或允許國際跨平台的訊息分析等；透過廣告商/廣告平台的課責與限制機制確保選舉公平；同時保持靈活，避免限制言論自由。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航