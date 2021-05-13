國際發展新南向：打造屬於台灣的海外教育服務（下）
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台亞會與Taiwan AID共同舉辦「國際發展新南向」教育援助的座談會，在這次的綜合座談中，各講者與政府部門針對國際發展工作從個人、組織、到政府層面有多方的精采討論。
台亞會與Taiwan AID於4月19日共同舉辦了「國際發展新南向：國際發展中的教育援助」座談會，在前兩篇文章中，已呈現了至善基金會洪智杰執行長、知風草文教服務協會楊蔚齡秘書長、全球在地行動公益協會（Glocal Action）賴樹盛秘書長、家扶基金會鍾澤胤資深專員，以及遠山呼喚蔡宛庭共同創辦人的分享。
做為這系列的最後一篇文章，我們將進一步呈現綜合座談中，各講者與政府部門針對國際發展工作從個人、組織、到政府層面的精彩討論。
從個人動機到組織永續經營，發展出「屬於台灣的國際服務」
綜合座談由Taiwan AID理事長洪智杰主持，他提出三個層次的問題：在個人層次上，如何鼓勵並促進青年參與國際發展工作；在組織層次上，在疫情影響下可以如何永續經營；以及在政策層次上，政策如何與NGOs的工作相輔相成。
對於青年的參與，楊蔚齡首先建議，年輕人在參與之前必須先釐清自己的動機和想做的事，因為一旦動機扭曲了，後續也會影響工作績效。鍾澤胤同意此觀點，強調從事國際援助需要具備強大的包容性和多元觀點，工作成果也需要長時間累積，因此必須很確定自己想從中得到什麼。
賴樹盛一方面肯定年輕人自主建立網路社群進行議題討論和串聯，另一方面也強調，進入田野非常需要經驗累積，「into the field」仍然是海外服務工作最重要的一環。洪智杰則使用「Glocal Action」（「越在地越國際」）的理念回應道，台灣也有自己的田野，如何將聯合國永續發展目標這樣的全球議題在台灣進行在地實踐，是值得進一步思考的。
蔡宛庭從另一個角度切入指出，疫情期間雖然不能到當地服務，但募款和說故事的能力也是非常重要且適合年輕人投入的專業。洪智杰以NGOs「契約失靈」的概念回應蔡宛庭的想法，他指出，NGOs需要服務三種人，除了捐款人和服務對象，還必須關照組織裡的「自己人」，而這些都需要各種不同的能力。因此，在國境封鎖的時刻，可先在台灣培養這些能力，讓日後的服務更有效。
扣連到組織層面，楊蔚齡表示，組織永續經營的前提是必須真正融入當地，包括學習當地語言等，此外也要謹慎評估合作夥伴，確保雙方朝向一致的目標努力。洪智杰則再次提到，組織也應自問當初進行服務的動機，並思考如何尊重當地的想法和觀點。賴樹盛與蔡宛庭都從組織串聯的角度強調網絡串連的重要，期待藉由各種橫向連結與經驗共享，發展出「屬於台灣的國際服務」。
台灣可向鄰國伸出更多援手：拓點評估與共同分擔的反思
對於如何選擇提供服務的國家，鍾澤胤以家扶基金會的經驗指出，拓點評估主要是依據組織自身的發展策略和需求，包括想擴充的服務類型與服務樣貌。自2015年開始，家扶將發展重點轉移到東南亞，就是認為台灣應該要對鄰近國家伸出更多援手。他也提到，在決定要拓點的國家時，必須在國家、社區、族群等不同層次上，針對資源、安全性等各面向考量組織是否有能力在該國家執行方案。蔡宛庭則認為，一旦進入一個國家啟動工作，重要的是能提供品質好且不中斷的服務，因此，建議先盤點自身具有的資源以及與當地的連結。
賴樹盛從當地社群的角度出發，強調所謂的評估其實是個雙向的過程，外來組織與當地社群互相了解雙方是否能共同合作，並彼此建立信任感，這需要長時間的累積才能達成。最後，楊蔚齡指出，不同組織會因為其歷史發展脈絡與大小，而有不同的評估模式：一種是根據組織發展進行整體評估，再決定要進入的國家，例如家扶基金會；另一種是因為在當地發現問題、看見需要，因此決定進入，在場的其他四個組織都是如此。
進一步談到如何與在地社群「共同分擔」的議題，楊蔚齡指出，從決策到分擔的過程需要大量的溝通成本，重要的是必須去理解合作夥伴，了解他們所受到的限制、承擔的風險等等。蔡宛庭分享，遠山呼喚的做法是找到有決策權或有資源的人合作，並進一步成立委員會，讓當地學校自行討論如何分攤經費與人力。賴樹盛則提出ownership（所有權）的概念，認為學校、孩子甚至外來工作者，都是社區的一部份；是否帶有資源的人才擁有權力，以及誰才是真正的owner，都是值得反思的。
建立以信任為基礎的公私夥伴關係，台亞會可擔任平台角色
在政策層面，楊蔚齡認為有時候政策的美意不一定和NGOs的目標和需求有共識，必須釐清彼此的目標、經費等，以確保能達成所預期的成效。賴樹盛則提到教育部青年發展署（簡稱青發署）補助學生推動線上服務方案，但他也提議，由於語言是進入服務場域的基礎，因此新南向政策或許可多提供資源讓海外服務工作者進行語言學習。蔡宛庭補充道，除了語言之外，建議政府可多舉辦軟性活動讓國人認識不同文化，也促進更多人了解並投入國際發展領域。
教育部國際及兩岸教育司說明，目前已有補助各大學開辦東南亞語言課程，中小學亦有新住民語言課程。對於NGOs人才，從新南向國家來台就學的境外生是個可善用的人力資源。若建立NGOs業界的人才媒合平台，可媒合對國際發展有興趣的境外生，在返鄉後進入NGOs工作，而教育部也可協助相關宣傳。
教育部青發署進一步補充，雖然海外志工團因為疫情無法出團，但青發署仍有開設培訓課程，協助精進服務方案，同時也鼓勵海外志工團運用數位工具進行在地夥伴的培力。以Refugee Network Taiwan為例，該組織為受教育部培育的團隊之一，不僅透過連結國際組織發展創新服務，也從中發現非常多台灣可以提供給其他國家難民組織的服務。
國際合作發展基金會（簡稱國合會）人道援助處針對青年參與國際援助進行回應，認為除了語言之外，諸如公共衛生、醫療、教育等核心專業能力也非常重要，可讓服務方案更具專業性。此外，也應保有持續學習的能力與態度，在國際人道議題上不斷進修，對於參與國際援助工作將十分有幫助。國合會國際教育訓練處則回應教育部，認為領取獎學金在台就學、具備專業知識技能的新南向國家學生，對NGOs而言應是非常好的專業人才資源。
針對NGOs的政策建議，外交部亞太司表示，NGOs的海外服務工作對台灣形象非常有幫助，相信若所提的建議能夠適切向政府反映，政府相關部會應該能夠納入考慮，並可透過台亞會這樣的平台，建立對話管道並集中資源。
Taiwan AID前任理事長、羅慧夫顱顏基金會顧問王金英表示，民間進行國際援助所產生的效果驚人，期待這些成果能提升政府對NGOs的信任，並帶來更多的合作。例如，當前政府委託國合會執行的政府開發援助（official development assistance，ODA）計畫多限於邦交國，日後或許可考慮將ODA計畫委託給NGOs在非邦交國執行。王金英期待此次的座談會做為一個開始，未來NGOs與各政府單位能有更多交流，協助政府擬定ODA的發展方向。
最後，主持人洪智杰指出，政府官僚體系與NGOs不同的地方在於，前者聚焦於內部運作，後者則放眼外部需求與服務對象，需要思考雙方可以如何互補、共同前進。他認為，公私夥伴關係需要建立在信任之上，而這也是民主化的過程之一，期望政府與NGOs能互相學習合作，成就更美好的事情。
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