國際發展新南向：打造屬於台灣的海外教育服務（下）

台亞會與Taiwan AID於4月19日共同舉辦了「國際發展新南向：國際發展中的教育援助」座談會，在前兩篇文章中，已呈現了至善基金會洪智杰執行長、知風草文教服務協會楊蔚齡秘書長、全球在地行動公益協會（Glocal Action）賴樹盛秘書長、家扶基金會鍾澤胤資深專員，以及遠山呼喚蔡宛庭共同創辦人的分享。

做為這系列的最後一篇文章，我們將進一步呈現綜合座談中，各講者與政府部門針對國際發展工作從個人、組織、到政府層面的精彩討論。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 「國際發展中的教育援助」座談會綜合討論。

從個人動機到組織永續經營，發展出「屬於台灣的國際服務」

綜合座談由Taiwan AID理事長洪智杰主持，他提出三個層次的問題：在個人層次上，如何鼓勵並促進青年參與國際發展工作；在組織層次上，在疫情影響下可以如何永續經營；以及在政策層次上，政策如何與NGOs的工作相輔相成。

對於青年的參與，楊蔚齡首先建議，年輕人在參與之前必須先釐清自己的動機和想做的事，因為一旦動機扭曲了，後續也會影響工作績效。鍾澤胤同意此觀點，強調從事國際援助需要具備強大的包容性和多元觀點，工作成果也需要長時間累積，因此必須很確定自己想從中得到什麼。

賴樹盛一方面肯定年輕人自主建立網路社群進行議題討論和串聯，另一方面也強調，進入田野非常需要經驗累積，「into the field」仍然是海外服務工作最重要的一環。洪智杰則使用「Glocal Action」（「越在地越國際」）的理念回應道，台灣也有自己的田野，如何將聯合國永續發展目標這樣的全球議題在台灣進行在地實踐，是值得進一步思考的。

Photo Credit：Glocal Action 「進入田野」是海外服務工作的最重要核心之一。

蔡宛庭從另一個角度切入指出，疫情期間雖然不能到當地服務，但募款和說故事的能力也是非常重要且適合年輕人投入的專業。洪智杰以NGOs「契約失靈」的概念回應蔡宛庭的想法，他指出，NGOs需要服務三種人，除了捐款人和服務對象，還必須關照組織裡的「自己人」，而這些都需要各種不同的能力。因此，在國境封鎖的時刻，可先在台灣培養這些能力，讓日後的服務更有效。

扣連到組織層面，楊蔚齡表示，組織永續經營的前提是必須真正融入當地，包括學習當地語言等，此外也要謹慎評估合作夥伴，確保雙方朝向一致的目標努力。洪智杰則再次提到，組織也應自問當初進行服務的動機，並思考如何尊重當地的想法和觀點。賴樹盛與蔡宛庭都從組織串聯的角度強調網絡串連的重要，期待藉由各種橫向連結與經驗共享，發展出「屬於台灣的國際服務」。

台灣可向鄰國伸出更多援手：拓點評估與共同分擔的反思

對於如何選擇提供服務的國家，鍾澤胤以家扶基金會的經驗指出，拓點評估主要是依據組織自身的發展策略和需求，包括想擴充的服務類型與服務樣貌。自2015年開始，家扶將發展重點轉移到東南亞，就是認為台灣應該要對鄰近國家伸出更多援手。他也提到，在決定要拓點的國家時，必須在國家、社區、族群等不同層次上，針對資源、安全性等各面向考量組織是否有能力在該國家執行方案。蔡宛庭則認為，一旦進入一個國家啟動工作，重要的是能提供品質好且不中斷的服務，因此，建議先盤點自身具有的資源以及與當地的連結。

賴樹盛從當地社群的角度出發，強調所謂的評估其實是個雙向的過程，外來組織與當地社群互相了解雙方是否能共同合作，並彼此建立信任感，這需要長時間的累積才能達成。最後，楊蔚齡指出，不同組織會因為其歷史發展脈絡與大小，而有不同的評估模式：一種是根據組織發展進行整體評估，再決定要進入的國家，例如家扶基金會；另一種是因為在當地發現問題、看見需要，因此決定進入，在場的其他四個組織都是如此。

進一步談到如何與在地社群「共同分擔」的議題，楊蔚齡指出，從決策到分擔的過程需要大量的溝通成本，重要的是必須去理解合作夥伴，了解他們所受到的限制、承擔的風險等等。蔡宛庭分享，遠山呼喚的做法是找到有決策權或有資源的人合作，並進一步成立委員會，讓當地學校自行討論如何分攤經費與人力。賴樹盛則提出ownership（所有權）的概念，認為學校、孩子甚至外來工作者，都是社區的一部份；是否帶有資源的人才擁有權力，以及誰才是真正的owner，都是值得反思的。

Photo Credit：遠山呼喚 先是看見需要，接著是與在地夥伴建立信任關係、彼此合作。

建立以信任為基礎的公私夥伴關係，台亞會可擔任平台角色

在政策層面，楊蔚齡認為有時候政策的美意不一定和NGOs的目標和需求有共識，必須釐清彼此的目標、經費等，以確保能達成所預期的成效。賴樹盛則提到教育部青年發展署（簡稱青發署）補助學生推動線上服務方案，但他也提議，由於語言是進入服務場域的基礎，因此新南向政策或許可多提供資源讓海外服務工作者進行語言學習。蔡宛庭補充道，除了語言之外，建議政府可多舉辦軟性活動讓國人認識不同文化，也促進更多人了解並投入國際發展領域。

教育部國際及兩岸教育司說明，目前已有補助各大學開辦東南亞語言課程，中小學亦有新住民語言課程。對於NGOs人才，從新南向國家來台就學的境外生是個可善用的人力資源。若建立NGOs業界的人才媒合平台，可媒合對國際發展有興趣的境外生，在返鄉後進入NGOs工作，而教育部也可協助相關宣傳。

教育部青發署進一步補充，雖然海外志工團因為疫情無法出團，但青發署仍有開設培訓課程，協助精進服務方案，同時也鼓勵海外志工團運用數位工具進行在地夥伴的培力。以Refugee Network Taiwan為例，該組織為受教育部培育的團隊之一，不僅透過連結國際組織發展創新服務，也從中發現非常多台灣可以提供給其他國家難民組織的服務。

Photo Credit：臺灣亞洲交流基金會 教育部青發署代表鼓勵海外志工團運用數位工具進行在地夥伴的培力。

國際合作發展基金會（簡稱國合會）人道援助處針對青年參與國際援助進行回應，認為除了語言之外，諸如公共衛生、醫療、教育等核心專業能力也非常重要，可讓服務方案更具專業性。此外，也應保有持續學習的能力與態度，在國際人道議題上不斷進修，對於參與國際援助工作將十分有幫助。國合會國際教育訓練處則回應教育部，認為領取獎學金在台就學、具備專業知識技能的新南向國家學生，對NGOs而言應是非常好的專業人才資源。

針對NGOs的政策建議，外交部亞太司表示，NGOs的海外服務工作對台灣形象非常有幫助，相信若所提的建議能夠適切向政府反映，政府相關部會應該能夠納入考慮，並可透過台亞會這樣的平台，建立對話管道並集中資源。

Taiwan AID前任理事長、羅慧夫顱顏基金會顧問王金英表示，民間進行國際援助所產生的效果驚人，期待這些成果能提升政府對NGOs的信任，並帶來更多的合作。例如，當前政府委託國合會執行的政府開發援助（official development assistance，ODA）計畫多限於邦交國，日後或許可考慮將ODA計畫委託給NGOs在非邦交國執行。王金英期待此次的座談會做為一個開始，未來NGOs與各政府單位能有更多交流，協助政府擬定ODA的發展方向。

最後，主持人洪智杰指出，政府官僚體系與NGOs不同的地方在於，前者聚焦於內部運作，後者則放眼外部需求與服務對象，需要思考雙方可以如何互補、共同前進。他認為，公私夥伴關係需要建立在信任之上，而這也是民主化的過程之一，期望政府與NGOs能互相學習合作，成就更美好的事情。

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