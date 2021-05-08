早餐隨便點幾樣就「熱量爆表」，千萬要注意這四大減重陷阱

減重是許多人的煩惱，常聽人家說：「早餐要吃得像皇帝、午餐吃得像平民、晚餐吃得像乞丐」，但如果要減重，這並不是個好觀念。

大家對於早餐的預算往往很寬鬆，畢竟要有美好的開始才能面對整天壓力山大的工作。不過越是美味的食物，往往隱藏許多熱量的陷阱。

減重陷阱1：鐵板麵

要減重，尤其是在現今時代更是不容易成功。在物價飛漲的時代，單點一份30～35元的鐵板麵似乎是省錢的好選擇。還可以加蛋加肉加飲料，全部加起來70元，卻可以飽到中午，CP值真不是普通的高，而且有肉有蛋看起來好營養。

不過這樣的搭配卻讓減肥變得更不容易。為什麼呢？若想減重，吃下這些食物，每100公克的油麵熱量就有361卡，鈉含量更是高達712毫克。再加上又油又鹹的醬，直接先為腎臟默哀3分鐘。為了腎臟著想，長期食用是絕對不建議的。

減重陷阱2：乳酪餅

想減重嗎?早上起來胃口還沒開，而小巧的乳酪餅是個簡單、美味的好選擇。不過乳酪餅其實就是起酥片，整片的含油量非常高。看似乾爽的餅皮，每一百克的熱量就高達404卡。若是想減重，這絕不是一個好選擇。

加上糖分、油脂含量皆高的抹醬，光是一頓早餐攝取的熱量，可能就比午餐跟晚餐加起來還要高。所以選擇乳酪餅前要三思。

減重陷阱3：抹醬

說到減重，你會馬上想起甜點美食，這說明大家都知道甜點是減重殺手，大家都知道糖份高的食物對減重必定不好。早餐店買來的醬純度都非常高，所以店員都必須加上大量的油將醬拌開，才能變成我們日常看到的抹醬。由此可知，減肥時早餐若是再加上甜甜的味道，熱量真是不堪設想。

減重陷阱4：果汁

說到減重，你會想：「果汁應該不會影響減重吧？」然而，果汁不健康真的是跌破大家的眼鏡。當然比起奶茶、紅茶等，果汁是個相對健康的選擇。不過早餐店的果汁通常都是濃縮果汁，除了滿滿的糖分外，幾乎沒有什麼營養成分。

即使是現打的果汁，要榨成一杯果汁需要大約3～4份水果，而國民健康署建議每人每日的攝取量為1～2份，加上現在的水果甜度很高，往往喝下一杯果汁就甜度破表，還少了天然的纖維質。且喝果汁容易導致血糖快速上升，長期食用也會有導致糖尿病的風險，應該多加注意。

若是想攝取天然的水果，建議還是以直接食用為主，才可以吃到水果中完整的營養。

走進早餐店，菜單上琳琅滿目的品項往往讓人食指大動，不知該選哪一樣比較好。但是沒想到隨便選一項，都隱藏了高油、高糖的陷阱在其中。平常花了大把的時間、銀子在運動和維持身材，但是減肥能成功的70％都是靠飲食節制。從今天開始，進入早餐店後先別看推薦的品項，一起張大眼睛選擇較為健康的品項吧。

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航